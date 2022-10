पैसे नहीं होने पर भी बुक कर सकेंगे रेलवे टिकट, जानिए क्या है इसका तरीका

जो लोग पैसे कमाने के लिए अपना घर छोड़कर दुसरे शहर में जा बसे हैं, वो दिवाली (Diwali) और छठ के त्योहार (Festival) आते ही घर जाने की तैयारी करने लगे हैं. त्योहारों में रेलवे रिजर्वेशन (Railway Reservation) की डिमांड ज्यादा होने की वजह से अक्सर लोगों को कन्फर्म टिकट्स (confirm ticket) नहीं मिल पाते. ऐसे में रेलवे हर साल त्योहारी मौसम में लोगों को स्पेशल ट्रेनों की सौगात देती है. इसी के चलते भारतीय रेलवे की ओर से 211 ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है. ये सभी ट्रेनें रेवले यूपी-बिहार और अन्‍य राज्‍यों के लिए चलाई जा रही हैं.





रेलवे इस त्योहारी मौसम में स्पेशल ट्रेनों के साथ लोगों को एक और ख़ास उपहार दे रही है. अगर रेलवे टिकट बुक (Railway ticket booking) करते समय आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको अब परेशान होने की जरुरत नहीं है, आप अपना टिकेट बुक कर पाएंगे और आपके पास बाद में टिकेट के पैसों का बुगतान करने का विकल्प उपलब्ध होगा.





रेल यात्रियों को राहत देते हुए 'ट्रैवल नाउ पे लेटर' (Travel now Pay later) सुविधा शुरू की जा रही है. इस सुविधा से रेल यात्री बिना कोई पैसा दिए ही ट्रेन का टिकट बुक (Rail Ticket booking) कर सकेंगे. बुकिंग के समय यात्रियों को कोई राशि नहीं देनी होगी. यही नहीं, यात्री अपनी सुविधा से ही टिकट का पेमेंट कर सकेंगे. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कोऑपरेशन (IRCTC) ने ट्रैवल नाउ पे लेटर (Travel Now Pay Later) की खास सुविधा की शुरुआत की है.IRCTC ने डिजिटल लेंडिंग ऐप CASHe के साथ ट्रेवेल नाऊ और पे लेटर (Travel Now Pay Later) सुविधा के तहत समझौता किया है.

किस्तों में कर सकेंगे भुगतान

‘ट्रैवल नाउ पे लेटर’ ऑप्शन का इस्तेमाल करके यात्री सफर करने के बाद 3 से 6 महीने की मासिक किस्तों (EMI) में टिकट का भुगतान कर सकते हैं. यह विकल्प उन लाखों यात्रियों को अधिक लचीलाप प्रदान करेगा जो ट्रेनों से यात्रा करना पसंद कर.





ट्रैवल नाउ पे लेटर सुविधा नॉर्मल और तत्‍काल दोनों विकल्‍पों के लिए उपलब्‍ध है. CASHe चैयरमैन वी रमण कुमान ने कहा कि यह सुविधा IRCTC वेबसाइट के मदद से पूरे देश में लागू है और इसके साथ ही CASHe का प्‍लान देश का सबसे बड़ा क्रेडिट प्‍लेटफॉर्म बनना है.

अच्छा सिबिल स्कोर है जरुरी

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को बस एक आवेदन करना होगा. यह उपयोगकर्ता के सिबिल स्कोर और मोबाइल डाटा के आधार पर व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी का आकलन लगाता है और उन लोगों की पहचान करता है, जिन्हें क्रेडिट दिया जा सकता है. जिस ग्राहक का सिबिल रिकॉर्ड बेहतर होता है, उन्हें 'ट्रैवल नाउ पे लेटर' की सुविधा आसानी से मिल जाती है.

चेकआउट पेज पर मिलेगा ऑप्शन

यह विकल्प IRCTC ट्रैवल ऐप के पैसेंजर बुकिंग के चेकआउट पेज पर मिलेगा. पहले टिकट और बाद में भुगतान की सुविधा लेने के लिए यात्रियों कोई भी अन्य दस्तावेज नहीं देने होंगे और यह बुकिंग के साथ ही साथ किया जा सकता है. अधिकारिक प्रेस रिलीज के मुताबिक, 'EMI का विकल्प IRCTC ट्रैवल ऐप के चेकआउट पेज पर रिजर्व और तत्काल टिकट बुक करने वाले यात्रियों को मिलेगा.'