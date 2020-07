YouTube ने भारत में फिर से शुरू की HD स्ट्रीमिंग, लेकिन...

देश में कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण बढ़े स्ट्रीमिंग लोड के मद्देनजर इंटरनेट बैंडविड्थ के संरक्षण के लिए Google द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद YouTube ने अपने भारतीय ऐप यूजर्स के लिए एचडी स्ट्रीमिंग को बहाल कर दिया है। फोटो साभार: shutterstock तकनीकी दिग्गज कंपनी ने अपने वीडियो प्लेटफॉर्म पर वीडियो स्ट्रीमिंग को स्टेंडर्ड डेफिनेशन (480p) पर कैप किया था। अब, वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप HD, Full-HD और यहां तक ​​कि हाई-क्वालिटी वाले मोबाइल ऐप पर वीडियो दिखाएगा। लेकिन प्रतिबंध का भार केवल वाईफाई कनेक्टिविटी पर किया गया है, जबकि मोबाइल कनेक्शन पर यूजर्स अभी भी 480p तक सीमित वीडियो की गुणवत्ता का सामना करेंगे।

न केवल YouTube बल्कि अन्य स्ट्रीमिंग साइट जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम वीडियो और डिज़नी + हॉटस्टार ने अपने प्लेटफार्मों पर यही काम किया था।

YouTube ऐप अब भारतीय यूजर्स को वाई-फाई से लिंक करते हुए एचडी-क्वालिटी वाले वीडियो देखने की अनुमति देता है। रिज़ॉल्यूशन सेटिंग्स में 720p, 1080p, और 1440p के विकल्प भी शामिल हैं, सामान्य प्रारूप 144p, 240p, 360p और 480p के अलावा, वीडियो को किस प्रारूप में अपलोड किया गया है, इसके आधार पर। विशेष रूप से, जब मोबाइल डिवाइसेज पर देखा जाता है, तो एचडी विकल्प केवल तभी उपलब्ध होते हैं जब वाई-फाई से जुड़ा होता है, वही वीडियो 480p क्वालिटी में बदल जाती है।

YouTube ने न केवल प्रीमियम यूजर्स बल्कि सभी यूजर्स के लिए प्रतिबंध वापस हटा लिए हैं। इसका मतलब है कि हर कोई ऐप पर एचडी वीडियो देखने की स्थिति में होना चाहिए। Google के स्वामित्व वाली कंपनी ने अब तक कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की है। विशेष रूप से, YouTube डेस्कटॉप पर एचडी क्वालिटी वाले वीडियो को स्ट्रीम करने में सक्षम है, और सीमाएं केवल मोबाइल फोन के यूजर्स के लिए लागू की गई हैं। Also Read जुनून! कर्नाटक के फ़ोटोग्राफ़र ने बनाया कैमरे के आकार का घर, बच्चों के नाम तो और भी दिलचस्प हैं...

