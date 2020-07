6 மாதங்களில் ரூ.20 லட்சம்: ஸ்ட்ராபெரி விவசாயத்தில் ஈடுபடும் இளைஞர்கள்!

உத்திர பிரதேசத்தில் உள்ள மோகன்லல்கஞ்ச் கோபால்கேடா கிராமத்தைச் சேர்ந்த சித்தார்த் சிங், பன்னாட்டு நிறுவனத்தின் வேலையை விட்டுவிட்டு, ஸ்ட்ராபெர்ரி பயிரிடுதலில் ஈடுபட்டார். ஆறு மாதத்தில் ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் மூன்று முதல் இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஸ்டராபெர்ரிகளை பயிரிட்டார். இப்போது அவர், வீட்டில் உட்கார்ந்துபடி மாதத்திற்கு இரண்டரை லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கிறார். கோப்புப் படம் இன்றைய இளைஞர்கள், நன்கு படித்துவிட்டும், விவசாயிகளாக இருக்கிறார்கள். அதில் சிலர் படிக்கும் காலத்திலிருந்தே, விவசாயத்தில் ஈடுபடுகின்றனர். இந்திய அரசு மற்றும் வங்கிகளின் உதவியுடன், புதிய வகையான விவசாயத்தில் கொஞ்சம் பணம் முதலீடு செய்து, ஈடுபாட்டுடன் இளைஞர்கள் விவசாயம் செய்து நன்றாக சம்பாதிக்கிறார்கள். பாரம்பரிய பணிகளை விட விவசாயம் சிறப்பு பாரம்பரிய வேலைள் பற்றிய பெருமைகளின் கட்டுக்கதைகள் இப்போது தகர்ந்து வருகின்றன. புதிய மற்றும் பெரிய சாத்தியக்கூறுகள் உடைய பல துறைகளின் கதவுகளை இன்று பலரும் தட்டுகின்றனர்.

இன்று மக்கள் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை வீடு-முற்றத்தில், கூரையில், மொட்டை மாடியில் வளர்த்து வருகிறார்கள். இதில் சிலர் வருமானமும் ஈட்டத் தொடங்கியுள்ளனர். உ.பி-யைச் சேர்ந்த சித்தார்த் சிங்கும் இப்படி ஒரு முயற்சியை எடுக்க தைரியத்துடன் துணிந்தார். இவர் பணியாற்றி வந்த ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறி, ஸ்ட்ராபெர்ரி சாகுபடியிலிருந்து ஆறு மாதங்களில் 20 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதித்து சாதித்துள்ளார். ஆண்டிற்கு 40 லட்சம் சம்பாதிப்பதை இலக்காகக் கொண்டு விவசாயம் செய்கிறார். இவர் இப்போது வீட்டில் உட்கார்ந்தே மாதம் இரண்டரை லட்சம் சம்பாதிக்கிறார். இதே போன்று நாட்டில் பல மாநிலங்களில் பலரும் ஸ்ட்ராபெரி சாகுபடியில் நல்ல வருமானமும், லாபமும் ஈட்டி வருகின்றனர். இதற்கு ஒரு வளமான எதிர்காலம் இருப்பதை பல இளைஞர்கள் உணர்ந்துள்ளனர்.

இந்த புதிய வகை வாய்ப்பினை, இரண்டு சகோதரர்கள் பின்பற்றி வெற்றி கண்டுள்ளனர். ஸ்ட்ராபெர்ரி சாகுபடியிலிருந்து இரண்டு வாரங்களில் 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதித்ததாகக் விவசாயி ராஜேஷ் சிங் மற்றும் அவரது சகோதரர் சித்தார்த் சிங் கூறுகின்றனர்.

சித்தார்த் ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் மிகப்பெரிய பொறுப்பில் பணிபுரிந்து வந்தார். வேலை பளு, மன நிம்மதி இல்லாததை அடுத்து கவலைக்கொள்ள ஆரம்பித்தேன். வீட்டில் என் சகோதரனுடன் இணைந்து விவசாயத்தில் கைக்கோர்ப்பது பற்றி கலந்தாலோசித்தேன். பாராபங்கி, புனே மற்றும் இமாச்சலத்திற்குச் சென்று ஸ்ட்ராபெர்ரி சாகுபடி குறித்து ஆய்வு செய்தேன். யூகே நாட்டிங்ஹாமிற்கும் சென்று ஏற்றுமதி வாய்ப்புகளை அறிந்த பின்னர், ஸ்ட்ராபெர்ரி சாகுபடியில் முழுமையாக இறங்கினேன்,” என்கிறார் சித்தார்த். ஒரு ஏக்கரில் தொடங்கி...

பின்னர் அவர் செப்டம்பர், 2019ல் தனது ஒரு ஏக்கர் பண்ணையில் ஸ்ட்ராபெர்ரி மரக்கன்றுகளை நட்டார். 25 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் அடுத்த மாதம் புனேவிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது அதன்மூலம் நர்சரி அமைத்தார். செடிகள் ஒன்றரை மாதத்திற்குள் தயாராக இருந்தது. கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் முதல் வாரத்தில், மூன்றரை குவிண்டால் ஸ்ட்ராபெர்ரிகளின் விளைச்சல் அவர்களின் வருவாய்க்கான கதவுகளைத் திறந்தது. இந்த ஆண்டு, அடுத்த இரண்டு மாதங்களில், மேலும் இரண்டு மில்லியன் ஸ்ட்ராபெர்ரிகளை விற்க சகோதரர்கள் தயாராகி வருகின்றனர்.

சிறந்த நுட்பங்கள்

பாலி ஹவுஸ் நுட்பம், குளிர்ந்த காலநிலையில் ஸ்ட்ராபெர்ரி சாகுபடிக்கு சிறந்தது என்று சித்தார்த் விளக்குகிறார். ஆனால் பயிர் குறைந்த வளங்களில் பாதுகாக்க, சன்-பிரோஸ்ட்டிங் பாலி-டன்னல் முறையை பயன்படுத்தினார். நீர்த்துளி தாவரங்களின் ஆரோக்கியத்திற்கான சொட்டு மருந்து என்பதை அவர் பின்பற்றினார். நீர்ப்பாசன ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. களைகளிலிருந்து பயிரைக் காப்பாற்றுவதற்காக, வயலில் வேர்ப்பாதுகாப்பிற்கான முறையும் செய்யப்பட்டது.

ஸ்ட்ராபெரி பயிர் தயாராகும் நேரத்தில், அதற்கு நான்கு லட்சம் ரூபாய் வரை செலவாகும், ஆனால் சம்பாதிக்கத் தொடங்கியதால், இதை சமாளித்தார்.​​ அவர் ஒரு ஏக்கர் வயலில் இருபத்தைந்தாயிரம் மரக்கன்றுகளை நட்டு, மொத்தம் எழுபது படுக்கைகளை உருவாக்கினார். ஒரு மரத்தில் பேனாவை கட்டி பதினைந்து, இருபது தாவரங்கள் விளைவிக்கப்பட்டன. ஒன்றரை மாதங்களுக்குப் பிறகு, இரண்டரை குவிண்டால் ஸ்ட்ராபெரி உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. ஒரு கிலோவுக்கு நானூறு ரூபாய் வீதம் விற்றதன் மூலம், ஒரு லட்சம் ரூபாய் கையில் வந்தது. இப்போது, ​​அவர்களின் வருவாயைப் பார்த்து, பாரம்பரிய விவசாயம் செய்த பல விவசாயிகள் இவர்களை பின்பற்றி புதிய பாதையில் பயணிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர்.

ஸ்ட்ராபெர்ரி சாகுபடி முறையை அறிந்து கொள்வதில் பிராந்திய விவசாய விஞ்ஞானிகளின் உதவியை பெறுகிறார்கள். விவசாயத்தின் தொடக்கத்தில், உள்ளூர் வங்கிகளும் கடன் கொடுக்க ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர்.

