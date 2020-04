கொரோனா வைரசில் மூன்று வகை பிறழ்வுகள் கண்டுபிடிப்பு!

சீனாவின் வூஹானில் இருந்து, ஐரோப்பா மற்றும் வட அமெரிக்காவில் பரவிய கோவிட்-19 வைரசின் பரிணாமப் பாதையை விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். கொரோனா வைரஸ் உருவான பிறகு அதில் ஏற்பட்ட பிறழ்வுகளை (மியூட்டேஷன்) புரிந்து கொள்ள இது உதவும் என கருதப்படுகிறது. கொரோனா வைரஸ், மூன்று விதமான வகைகளைக் கொண்டிருப்பதாகவும், நெருக்கமான தொகுப்புகளைக் கொண்ட இந்த வகைகள், ஏ, பி மற்றும் சி என குறிப்பிடப்படலாம் என்றும் விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் உள்ளிட்ட குழு இந்த ஆய்வில் ஈடுப்பட்டுள்ளது. நோயாளிகளிடம் இருந்து எடுக்கப்பட்ட, வைரசின் முதல் 160 மரபணு தொடர் வரிசைகளை ஆய்வு செய்த விஞ்ஞானிகள், இது தொடர்பான ஆய்வை அறிவியல் சஞ்சிகை ஒன்றில் வெளியிட்டுள்ளனர். வைரசின் மூலப் பரவலை ஓரளவு இதில் கண்டறிந்துள்ளனர்.

கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் முதல் இந்த ஆண்டு மார்ச் வரை உலகம் முழுவதும் எடுக்கப்பட்ட வைரஸ் மரபணு மாதிரிகளைக் கொண்டு இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. “கோவிட்-19 வைரஸ் குடும்ப மரத்தை முழுவதும் வரைப்படமாக்க முடியாத அளவு இந்த வைரசின் பிறழ்வுகள் மிக வேகமாக அமைந்துள்ளது. அனைத்து வகை மரங்களையும் உருவகப்படுத்த கணித முறையை பின்பற்றியுள்ளோம்,” என்று ஆய்வை மேற்கொண்ட முதன்மை விஞ்ஞானி பீட்டர் போஸ்டர் கூறியுள்ளார். வவ்வாள்களில் கண்டறியப்பட்ட வைரசுக்கு நெருக்கமான கோவிட்-19 வைரஸ் சீனாவின் வூஹானில் தென்பட்டதாகவும், ஆனால் இது நகரில் அதிகம் காணப்பட்ட வைரஸ் வகை அல்ல என்றும் ஆய்வுக்குழு கண்டறிந்துள்ளது. இந்த வைரசை ஏ வகை என குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

இந்த ஏ வகை வைரசின் பிறழ்வு, வூஹானில் இருந்த அமெரிக்கரில் கண்டறியப்பட்டதாகவும், இந்த வகை வைரஸ் அமெரிக்க, ஆஸ்திரேலியாவில் அதிகம் காணப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வூஹானின் பிரதானமான பி வைரஸ் வகை, கிழக்கு ஆசியாவில் அதிகம் காணப்படுவதாகவும், ஆனால் இந்தப் பகுதியைத் தாண்டி வெளியே அதிகம் பரவவில்லை என்றும் தெரிய வந்துள்ளது. சி வகை வைரஸ், பிரான்ஸ், இத்தாலி உள்ளிட்ட ஐரோப்பிய நாடுகளில் அதிகம் காணப்படுகின்றன. இந்த மாதிரி, சீனாவில் காணப்படவில்லை ஆனால், சிங்கப்பூர், ஹாங்காங் மற்றும் தென்கொரியாவில் காணப்பட்டது.

ஏ வகை வைரஸ், வவ்வாள்களில் இருந்து பரவிய ரகத்திற்கு நெருக்கமாக உள்ள நிலையில், இந்த ஆணிவேர் வைரசில் இருந்து இரண்டு பிறழ்வுகளாக பி பிரிவு வைரஸ் அமைந்துள்ளது. இந்த வகையில் இருந்து சி வகை உண்டானது என ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இந்த ஆய்வு முடிவுகள் வைரஸ் பரவும் விதம் பற்றிய கணிப்பு மற்றும் சிகிச்சையில் உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழில்: சைபர்சிம்மன்

