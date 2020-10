राजस्थान में होगी 31 हजार शिक्षकों की भर्ती

सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तृतीय श्रेणी में 31 हजार शिक्षकों की भर्ती करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनकी भर्ती अध्यापक पात्रता परीक्षा के आधार पर होगी। सांकेतिक फोटो, साभार : Pinterest जयपुर : राजस्थान सरकार ने तृतीय श्रेणी में 31 हजार शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 2020-21 के बजट भाषण में कुल 53 हजार पदों की भर्ती की घोषणा की थी। इनमें से 41 हजार पद शिक्षा विभाग के हैं।

इन पदों पर भर्ती से राज्य सरकार पर दो साल तक परीवीक्षा काल में 881.61 करोड़ रुपये और इसके बाद 1717.40 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का वित्तीय भार आयेगा।

इसके साथ ही राज्य में क्रमोन्नत विद्यालयों में 2489 अस्थाई पद सृजित करने को मंजूरी दी गयी है। इनमें से प्रधानाध्यापक के 104, वरिष्ठ अध्यापक के 1692, अध्यापक के 411 एवं कनिष्ठ सहायक के 282 पद शामिल हैं।

वहीं राजस्थान पुलिस के विशेष कार्यबल एसओजी की तीन इकाई के लिए 27 नवीन पदों का सृजन करने के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। इसके तहत एसओजी फील्ड यूनिट रतनगढ़ (चूरू), पनियाला (जयपुर ग्रामीण) व एंटी नारकोटिक्स यूनिट जयपुर के लिए 27 नए पद सृजित किए जाएगे। साथ ही इन चौकियों में टेलीफोन, फर्नीचर एवं मोटर-साइकिल सहित अन्य संसाधनों के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गयी है। ALSO READ एक भाई ने किया एमबीए, दूसरे ने बीटेक, अब किसान बन कमा रहे करोड़ों

