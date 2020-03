कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एम्स को हुई मदद की पेशकश, पीएसयू भी बढ़ा रहे हैं मदद का हाथ

कोरोना वायरस से फैली महामारी से लड़ने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर ने डॉक्टरों को मदद की पेशकश की है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अब कॉर्पोरेट सेक्टर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है।

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच अब देश में मदद के लिए कई हाथ आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में रिलायंस और अन्य बड़ी कंपनियां ने इस महामारी से निपटने के लिए अपने मदद लेकर आगे आई हैं।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार हाल ही में एम्स रेजीडेंट डॉक्टर एसोशिएशन ने एम्स डायरेक्टर को पत्र लिखते हुए बताया है कि उनकी मदद के लिए देश भर से मदद की पेशकश की जा रही है। इसमें भारत डायनेमिक्स और पोस्को इंडिया ने भी फंड के लिए अप्रोच किया है।

AIIMS Resident Doctor's Association has written letter to Director,AIIMS saying,'We've been approached by PSUs&corporates from all over country with offer for help. 2 of them, Bharat Dynamics&POSCO India have offered funds. Kindly,ensure speedy processing of proposal' #COVID19 — ANI (@ANI) March 23, 2020 भारत में उद्योग जगह ने कोरोना से निपटने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। इसमें महिंद्रा ग्रुप के मुखिया आनंद महिंद्रा, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा का नाम शामिल है।

इसके पहले चीनी अरबपति और अलीबाबा के सह-संथापक जैक मा ने भी मास्क, परीक्षण किट और सुरक्षात्मक सूट दान करने की पेशकश की है। इस महामारी से निपटने में मदद के लिए अमेरिकी अरबपति और माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने भी 100 मिलियन डॉलर की राशि दान की है।

भारत में अब लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र और केरल में सामने आए हैं। गौरतलब है कि देश भर में इस महामारी से अब तक 37 लोग रिकवर हुए हैं।

