[ऐप फ्राइडे] इस देसी वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप के जरिए आपको भी डॉक्यूमेंट्रीज़ से प्यार हो जाएगा

DocuBay, एक सब्सक्रिप्शन-आधारित डॉक्यूमेंट्री स्ट्रीमिंग ऐप, ने 2019 में भारत के ओटीटी बाजार में प्रवेश किया, जब इसकी पैरेंट कंपनी IN10 Media ने महसूस किया कि फैक्चुअल एंटरटेनमेंट सेगमेंट काफी हद तक अछुता था।





मौजूदा लोकल और ग्लोबल ओटीटी ऑपरेटरों ने मार्च 2020 में भारत में Discovery+ के लॉन्च होने तक नॉन-फिक्शन कंटेंट पर काफी ध्यान केंद्रित नहीं किया। आज, Discovery+ घरेलू वीडियो-स्ट्रीमिंग स्पेस में DocuBay का प्राथमिक प्रतियोगी है।





DocuBay लोंग-फॉर्म की ऑडियोविजुअल स्टोरीटेलिंग (जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम वीडियो, हूलू, इत्यादि पर देखी गई) और एचडी कंटेंट के साथ नॉन-फिक्शन पुस्तकों के बीच मधुर स्थान पर हिट करने का प्रयास करता है।





अपराध, प्रकृति, जीवनी, संस्कृति, यात्रा, इतिहास, संगीत, खेल, मानवता, साहसिक, राजनीति, और कई कैटेगरीज़ में से चुनने के लिए सैकड़ों डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, प्रत्येक दिन एक नया टाइटल जोड़ा गया।

अलग-अलग जेनर्स और कैटेगरीज़ में DocuBay में सैकड़ों डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं

DocuBay को Google Play Store पर 100,000 से अधिक इंस्टॉल मिले हैं, और इसे 5 में से 4.1 रेटिंग दी गई है। Apple App Store पर, ऐप की रेटिंग 4.3 है।





एंड्रॉइड, आईओएस, रोकू, फायर टीवी, एंड्रॉइड टीवी, ऐपल टीवी, क्रोमकास्ट, सैमसंग स्मार्ट टीवी, एमआई एलईडी टीवी और एलजी स्मार्ट टेलीविज़न सेट सहित ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइसों में 170 देशों में इस सेवा को एक्सेस किया जा सकता है।





दर्शक तीन सब्सक्रिप्शन प्लान में से चुन सकते हैं: वार्षिक (999 रुपये), त्रैमासिक (499 रुपये) और मासिक (199)। IOS इकोसिस्टम पर, DocuBay छह सदस्यों तक फैमिली शेयरिंग को सक्षम बनाता है।





वार्षिक ऑल-एक्सेस योजना असीमित डाउनलोड, एक साथ दो स्ट्रीमिंग और 4K टाइटल तक पहुंच प्रदान करती है, जबकि अन्य दो सिंगल स्ट्रीम और प्रति माह तीन डाउनलोड प्रदान करते हैं। यूजर्स को वार्षिक योजना में कुछ अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं।

DocuBay एक थ्री-टियर सब्सक्रिप्शन प्लान प्रदान करता है

प्रस्ताव पर विभेदित सामग्री

DocuBay को शहरी, अंग्रेजी बोलने वाले दर्शकों पर लक्षित किया जाता है जो मानवता को चिंता में डालने वाले मुद्दों के बारे में सूचित रहना चाहते हैं।





प्लेटफॉर्म प्रशंसित और पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्रीज़ की एक विस्तृत सीरीज़ प्रदान करता है जैसे Epicenter: 24 Hours in Wuhan, Asian Maids: Invisible Modern Slaves, The Harvey Weinstein Scandal, Che Guevara: The Face that Lead a Revolution, Himalayan Gold Rush, The Last Cavemen, Raghu Rai: Unframed Portrait, Stonehenge: The Temple of Druids, Orphans of ISIS, Weapons of Mass Surveillance, Sea Gypsies, आदि।।

DocuBytes इंस्टाग्राम स्टोरीज है, जिसमें डॉक्यूमेंट्री प्रिव्यूज को क्यूरेट किया हुआ होता है

टाइटल्स को TechBay, NatureBay, TravelBay, ScienceBay, CultureBay, BiographyBay, AdventureBay, EcoBay, SportsBay, WildLife Bay, TravelBay, PoliticsBay, MusicBay, CrimeBay और HumanityBay द्वारा होमपेज पर कैटेगरीइज़ किया गया है।





DailyBay (लेटेस्ट रिलीज़ के लिए), TrendingBay (सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टाइटल्स के लिए), FreeBay (फ्री डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए), और RelatedBay (समान टाइटल के लिए) भी है।

आप टाइटल, टॉपिक या कीवर्ड के जरिए डॉक्यूमेंट्रीज़ को सर्च कर सकते हैं

DocuBay ने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ की तरह शॉर्ट स्निपेट के क्यूरेशन या डॉक्यूमेंट्री के निशुल्क प्रिव्यू में DocuBytes सेक्शन में दर्शकों की भूख को कम करने का काम किया है; और DocuBusters (डॉक्यूमेंट्री ब्लॉकबस्टर) उस घर के प्रमुख रिलीज हैं जो या तो पुरस्कार विजेता खिताब हैं या जो एक महत्वपूर्ण विषय को कवर करते हैं।





आप मैन्युअल रूप से कुछ भी चुनने के बिना, वापस बैठने के लिए LIVE चैनल का चयन कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्रीज़ की क्यूरेटेड प्लेलिस्ट का आनंद ले सकते हैं।





डॉक्यूमेंट्री भारतीय कंटेंट के अलावा, फ्रांस, क्रोएशिया, नॉर्वे, ब्राजील, जर्मनी, चीन और कई अन्य बाजारों में डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों, वितरकों और कैटलॉग मालिकों से भी शीर्षक लेती है।





इसमें क्यूरेशन और कंटेंट की खोज पर बहुत जोर दिया गया है। यूजर्स ऐप पर अपनी स्वयं की वॉच लिस्ट बना सकते हैं और दोस्तों को भी आमंत्रित कर सकते हैं।

DocuBay 170 देशों में डिवाइस और ओएस पर उपलब्ध है

निष्कर्ष: OTT लैंडस्केप में नयापन

क्या भारत को अपने 45-मौजूदा शीर्ष पर एक और ओटीटी सेवा की आवश्यकता है? हां, अगर यह एक अलग तरह का मूल्य जोड़ सकता है और कुछ ताज़ा देखने का अनुभव ला सकता है।





उस गिनती में, DocuBay अकेले क्लटर-ब्रेकर है।





प्लेटफॉर्म मिथक को तोड़ना चाहता है कि डॉक्यूमेंट्रीज़ उबाऊ होती हैं, और विश्व स्तर पर जागरूक भारतीय से अपील करते हैं, जिनके पास कंटेंट की खोज के लिए एक आत्मीयता है और स्ट्रीमिंग के लिए भुगतान करने की इच्छा भी है।





76-एमबी ऐप नेटफ्लिक्स की ब्लैक-एंड-रेड कलर स्कीम को अच्छे प्रभाव के लिए दोहराता है, और साथ ही स्ट्रीमिंग दिग्गज की डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी से एक पत्ता भी निकालता है।





पिछले साल, DocuBay ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में ’एंटरटेनमेंट' श्रेणी में एक विशेष उल्लेख जीता। सरकार द्वारा कहा गया है कि "भविष्य में विजेता होने की क्षमता है", विशेष उल्लेखों को सम्मानित किया जाता है।





DocuBay के लिए अभी भी शुरुआती दिन हैं, लेकिन इसके पास एक इन्फोटेनमेंट पावरहाउस बनने की बहुत संभावना है - जो दुनिया के लिए भारत में बनाया गया है।