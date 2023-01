Shutterstock ने लॉन्च किया AI इमेज जनरेशन प्लेटफॉर्म, जानिए कैसे काम करता है

स्टॉक फोटोग्राफी कंपनी Shutterstock ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) इमेज जनरेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा जो दुनिया भर में Shutterstock का उपयोग हर उस भाषा में कर रहे हैं जो साइट दे रही है.





Shutterstock के सीईओ पॉल हेनेसी (Paul Hennessy) ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "Shutterstock ने पिछले दो वर्षों में OpenAI, Meta, और LG AI Research जैसे इंडस्ट्री के नामचीन खिलाड़ियों के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित की है ताकि उनके जनरेटिव AI अनुसंधान प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके, और अब हम सक्षम हैं. खासतौर पर हम अपने ग्राहकों के लिए जिम्मेदारी के साथ जनरेटिव AI क्षमताओं को लेकर आए हैं."





कंपनी ने आगे कहा है कि इसका AI इमेज जनरेटर प्रत्येक उपयोगकर्ता को केवल यह बताकर हाई क्वालिटी वाली इमेज बनाने में सक्षम करेगा कि वे क्या देख रहे हैं - बिना किसी चिंता के एक सेकंड में इमेज तैयार हो जाएगी.





हेनेसी ने आगे कहा, "हमारा उपयोग-में-आसान जनरेटिव प्लेटफॉर्म लोगों के अपनी कहानियों को बताने के तरीके को बदल देगा. अब आपको शानदार इमेज बनाने के लिए डिजाइन एक्सपर्ट होने या किसी क्रिएटिव टीम तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है."





पिछले साल अक्टूबर में, Shutterstock ने OpenAI के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया, आर्टिस्ट्स को उनके योगदान के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए एक फंड लॉन्च किया, और AI-जनरेटेड कंटेंट से संबंधित इनसाइट्स एकत्र करने और पब्लिश करने पर अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट मशीन पर ध्यान केंद्रित किया.





इस साझेदारी का उद्देश्य दुनिया भर में Shutterstock उपयोगकर्ताओं के लिए OpenAI की इमेज क्रिएट करने की क्षमताओं को पेश करना था. इससे उपयोगकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर तुरंत इमेज बनाने की अनुमति मिलती है.

कैसे काम करता है AI Image Generator

यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि Shutterstock का AI Image Generator कैसे काम करता है...





सबसे पहले आपको Shutterstock की वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा.





सर्च बार में 'AI Generator' टाइप करें. सर्च बार ऑटोमैटिकली लेफ्ट साइड में "Image" पर सेट हो जाएगा. "Image" पर क्लिक करें और आपको "AI Generator" सहित अन्य विकल्पों का एक ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई देगा. AI Generator विकल्प चुनें.





अब आपको जो भी सर्च करना है, वो टाइप करें.





इस अगली स्टेज पर आपको लॉग इन करना होगा, लेकिन आप बिना पैसे चुकाए अकाउंट बना सकते हैं. सर्च पर क्लिक करें, और आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक बनाई गई चार इमेज देखेंगी. यदि आप AI द्वारा बनाई गई कुछ और इमेजेज देखना चाहते हैं, तो पेज के निचले भाग में, आपके पास "More AI-generated images from the Shutterstock library" पर क्लिक करने का विकल्प है.





इसके साथ खेलने के लिए यह एक मजेदार टूल हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि भले ही Shutterstock ने वादा किया हो कि उनके टूल "एक नैतिक दृष्टिकोण पर और एसेट्स की एक लाइब्रेरी पर निर्मित हैं जो उस विविध दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें हम रहते हैं," और वह "जिन कलाकारों के कार्यों ने इन मॉडलों के विकास में योगदान दिया है, उन्हें पहचाना और पुरस्कृत किया जाता है," आर्ट को खोजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) का उपयोग करना अभी भी विवादास्पद है.