Apple ने आखिरकार अपना अब तक का सबसे दमदार फोन Apple iPhone 14 लॉन्च कर दिया है. इस सीरीज में कंपनी ने iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max लॉन्च किए हैं. स्मार्टफोन के अलावा कंपनी ने Apple Watch 8, Apple Watch SE, Apple Watch Ultra और Apple Air Pods Pro भी लॉन्च किए हैं. हमेशा की तरह कंपनी के सभी प्रोडक्ट बेहद शानदार हैं. अपने प्रोडक्ट्स को बहतर बनाने के लिए कंपनी ने कई ऐसे फीचर्स भी लॉन्च किए हैं, जो बड़े काम के साबित होंगे. ऐपल ने आईफोन और स्मार्टवॉच में ऐसे-ऐसे फीचर्स जोड़े हैं, जो हर मोड़ पर लोगों की जरूरतों को पूरा करने का काम करेंगे.

पहले जान लीजिए iPhone 14 की कीमत

अगर आप iPhone 14 लेने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको करीब 79,900 रुपये चुकाने होंगे. जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, iPhone 14 Plus के लिए 89,900 रुपये, iPhone 14 Pro के लिए 1,29,900 रुपये और iPhone 14 Pro Max के लिए 1,39,900 रुपये चुकाने होंगे.

ये चार प्रोडक्ट भी हुए हैं लॉन्च

स्मार्टफोन के अलावा कंपनी ने 3 स्मार्ट वॉच भी लॉन्च की हैं. दो के तो दो-दो वैरिएंट लॉन्च किए हैं. अगर आप Watch 8 का GPS वैरिएंट लेते हैं तो करीब 32,000 रुपये (399 डॉलर) देने होंगे, जबकि Cellular वैरिएंट के लिए करीब 40,000 रुपये (499 डॉलर) चुकाने पड़ेंगे. इसी तरह अगर आप Watch SE का GPS वैरिएंट लेते हैं तो वह आपको करीब 20,000 रुपये (249 डॉलर) में मिल जाएगा, जबकि Watch SE के Cellular वैरिएंट के लिए करीब 24,000 रुपये (299 डॉलर) देने होंगे. इनके अलावा ऐपल ने Watch Ultra भी लॉन्च की है, जिसकी कीमत करीब 64,000 रुपये (799 डॉलर) रखी है. वहीं अगर आप Air Pods Pro खरीदने की सोच रहे हैं तो करीब 20,000 रुपये (249 डॉलर) तैयार रखिए.

iPhone 14 में है क्रैश डिटेक्शन का शानदार फीचर?

आईफोन 14 की सबसे बड़ी खासियत, जो उसे और स्मार्टफोन से बिल्कुल अलग बना देती है, वह है क्रैश डिटेक्शन. अगर आपकी कार क्रैश हो जाती है तो फिर आपकी तरफ से तय लोगों को तुरंत ही उसकी जानकारी भेज दी जाएगी. ऐसा होते ही मदद आपके पास पहुंच जाएगी. अगर आप बाइक से हों या पैदल भी जा रहे हों और किसी वजह से आपको जोरदार झटका लगे या यूं कहें कि आपके फोन को जोरदार झटका लगे तो भी इसकी जानकारी आपके चाहने वालों तक पहुंच जाएगी. हालांकि, अगर आपको लगता है कि मदद की जरूरत नहीं है तो 30 सेकेंड के अंदर-अंदर आप मैसेज ट्रिगर होने के नोटिफिकेशन को कैंसल कर सकते हैं.

मुसीबत के वक्त सैटेलाइट कम्युनिकेशन करेगा मदद

नए आईफोन में आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन का फीचर भी मिलेगा. ऐसे में अगर आप किसी ऐसी जगह फंस जाते हैं, जहां नेटवर्क ना मिले तो आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए अपने लिए मदद बुला सकते हैं. इसके अलावा नए आईफोन 14 में बैटरी को पहले की तुलना में अधिक दमदार बनाया गया है. साथ ही कंपनी कैमरे को पहले से और बेहतर बना दिया है.

कमाल की स्मार्टवॉच लाई है कंपनी

ऐपल की स्मार्टवॉट में कंपनी ने शानदार नए फीचर डाले हैं. अच्छी बात ये है मोबाइल की तरह ही स्मार्टवॉच में भी क्रैश डिटेक्शन फीचर मिलेगा. कंपनी ने अपनी सभी स्मार्टवॉच को लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाया है. इनमें पीरियड्स के साइकल को ट्रैक करने के लिए भी एक शानदार फीचर जोड़ा है. स्मार्टवॉच की मदद से आपको ओव्युलेशन का सही वक्त बता चल सकता है, जिससे कंसीव करने की प्लानिंग करना आसान हो जाएगा.





कंपनी ने जो Watch Ultra बनाई है, उसे एक्सट्रीम कंडीशन्स से निपटने के लिए बनाया गया है. यह घड़ी समुद्र की गहराइयों से लेकर बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियों तक पर बिना किसी दिक्कत के आपकी मदद करेगी. भीषण गर्मी में भी यह घड़ी आपको धोखा नहीं देगी. इसे बेहद मजबूत बनाया गया है, ताकि तमाम ठोकरों को भी यह आसानी से झेल सके. यानी आप इस घड़ी को जैसे चाहे वैसे और जहां चाहे वहां इस्तेमाल कर सकते हैं. स्मार्टवॉच में डिजिटल कंपास भी है, जो एडवेंचर के शौकीन लोगों को दिशा समझने में मदद करेगा.

भारत में कब खरीद सकते हैं आईफोन 14 सीरीज के फोन?

भारत में आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स 16 सितंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध (When will iPhone 14 go on sale in India?) होंगे. वहीं इनके लिए प्री-ऑर्डर्स 9 सितंबर से ही किए जा सकेंगे. iPhone 14 Plus बिक्री के लिए 7 अक्टूबर से उपलब्ध होगा, लेकिन प्री-ऑर्डर 9 सितंबर से ही कर सकेंगे.