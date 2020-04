14 अप्रैल के बाद कौन-कौन सी सेवाएँ हो सकती हैं शुरू? फिलहाल कुछ ऐसी है स्थिति

14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन की स्थिति पर सरकार को फैसला लेना है, हालांकि लोगों का ध्यान अभी उस ओर जरूर है कि लॉकडाउन खत्म होने की स्थिति में पहले कौन सी सेवाएँ शुरू की जा सकती हैं? लॉकडाउन की अवधि को लेकर अभी देश असमंजस में है।

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के आंकड़े अभी लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्र के साथ ही सभी राज्य सरकारें इसके खिलाफ एक्शन लेते हुए अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रही हैं। कोरोना वायरस के त्वरित प्रसार पर रोक लगाने के लिए देश भर में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा भी की गई थी, जो 14 अप्रैल तक जारी रहेगा, हालांकि इस लॉकडाउन के चलते समाज का निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग तबका अधिक प्रभावित हुआ है।

14 अप्रैल की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है वैसे ही लोगों के मन में भी यह सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन हट जाएगा? और यदि लॉकडाउन आंशिक रूप से भी हटता है तो कौन-कौन सी सेवाएँ पहले बहाल की जा सकती हैं। लॉकडाउन को लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी सरकार आंशिक रूप से लॉकडाउन में कुछ ढील देने पर विचार कर सकती है, अगर ऐसा होता है तो कुछ सेवाएँ पहले बहाल की जा सकती हैं। रेल सेवाएँ भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC ने 30 अप्रैल तक तीन निजी ट्रेन सेवाओं को निलंबित करने का फैसला किया है, इन सभी ट्रेनों के लिए इस दौरान यात्री नहीं मिल रहे थे। IRCTC ने जिन तीन ट्रेनों को बंद किया है वे काशी महाकाल एक्सप्रेस, लखनऊ-नई दिल्ली तेजस और अहमदाबाद-मुंबई तेजस हैं। IRCTC ने दौरान बुक टिकट का पूरा पैसा ग्राहकों को वापस भी लौटाएगी।

इसके अलावा रेलवे ने 4 अप्रैल को बयान जारी कर कहा था कि उसने यात्री रेल सेवाओं को बहाल करने के विषय में कोई निर्णय नहीं लिया है, हालांकि रेलवे ने मालवाहक सेवाओं को निर्बाध रूप से जारी कर रखा है। केंद्र सरकार ने रेल सेवाओं के बहाल के लिए मंत्रियों के समूह का भी गठन किया है। हवाई सेवाएँ कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के बाद एयर इंडिया के साथ सभी निजी विमान कंपनियों ने अपने सेवाओं को रोक दिया था। निजी एयरलाइन कंपनी एयर एशिया ने कहा है कि यात्री 15 अप्रैल से टिकट बुकिंग शुरू कर सकते हैं, हालांकि एयर इंडिया ने अपनी सेवाओं पर 30 अप्रैल तक की रोक लगाई हुई है। इंडिगो ने भी कुछ रूट पर 15 अप्रैल से बुकिंग सेवा शुरू कर दी है।

निजी कंपनियों ने टिकट बुकिंग शुरू जरूर कर दी है, लेकिन अभी अधिकांश कंपनियाँ यात्रियों से औसत किराए से 3 से 4 गुना अधिक किराया किराया ले रही है।

14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन हटेगा या नहीं यह फैसला केंद्र सरकार को करना है, लेकिन सभी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से यह अनुरोध जरूर किया है कि लॉकडाउन को योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। ऐसे में लॉकडाउन कब तक हटेगा यह स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।

लॉकडाउन हटाने की योजना को लेकर सरकार के सामने कई प्रस्ताव जरूर पेश किए गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की गई है। गौरतलब है कि इसके पहले मशीनों और कृषि से जुड़े लोगों को कुछ छूट दी गई है। वहीं खबर यह भी है कि 14 अप्रैल के बाद देश के 60 फीसदी हिस्सों में जहां संक्रमण के मामले बेहद कम या है ही नहीं, वहाँ प्रतिबंधों में कुछ छूट मिल सकती है।

केंद्र सरकार के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम और झारखंड व कुछ अन्य राज्य लॉकडाउन को पूरी हटाये जाने के पक्ष में नहीं हैं, ऐसे में यदि लॉकडाउन हटता भी है तो ये राज्य अपनी स्थिति के अनुसार कुछ प्रतिबंध बनाए रख सकते हैं।

