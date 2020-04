16 अप्रैल : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 16 अप्रैल वर्ष का 106 वाँ (लीप वर्ष में यह 107 वाँ) दिन है। साल में अभी और 259 दिन शेष हैं।

16 अप्रैल की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1917 - पेट्रोग्राड में रूसी सैनिकों का विद्रोह, रूस में अस्थायी सरकार का गठन, जार निकोलस द्वितीय द्वारा सिंहासन एवं देश का त्याग।

1999 - पाकिस्तान ने भारत को हराकर कोका कोला कप त्रिकोणीय टूर्नामेंट (शारजाह) जीता। न्यू माइक्रोव नामक सबसे बड़े आकार के जीवाणु का सं.रा. अमेरिका में पता चला। अद्वैलाजीज बोतेफ़्लिका अल्जीरिया के नये राष्ट्रपति बने।

2002 - दक्षिण कोरिया में विमान दुर्घटना में 120 मरे।

2004 - भारत में रावलपिंडी में तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को हराकर दोनों देशों के बीच आयोजित शृंखला 2-1 से जीती।

2008 - लेसेस्टर सिटी काउंसिल (लंदन) ने इस बहुसांस्कृतिक शहर में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाने को मंजूरी प्रदान की।

2010 - ब्रिक सम्मेलन के बाद जारी साझा बयान में ब्रिक के सदस्य राष्ट्रों ब्राजील, रूस, भारत एवं चीन के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में भारत-ब्राजील की महत्त्वपूर्ण भूमिका और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने वाले सुधार पर बल दिया।

2013 - भारतीय रेल 160 साल की हुई। गूगल (google) ने अपना डूडल (लोगो) भारत की पहली यात्री रेल को समर्पित किया है। इस लोगो में धुआं उड़ाती रेलगाड़ी खजूर के पेड़ों से घिरे रेलमार्ग पर चलती दिख रही है और इन दोनों का मेल गुंबद और मीनार से बने महल जैसा लग रहा है।

16 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति 1848 - कंदुकूरी वीरेशलिंगम - तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध विद्वान, जिन्हें आधुनिक तेलुगु साहित्य में 'गद्य ब्रह्मा' के नाम से ख्याति मिली।

1934 - राम नाईक, एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं।

1978 - लारा दत्ता - भारतीय अभिनेत्री

1961 - जारबोम गारलिन - भारतीय राजनीतिज्ञ और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे।

1919 - अर्जन सिंह - भारतीय वायु सेना के सबसे वरिष्ठ और पांच सितारा वाले रैंक तक पहुँचने वाले एकमात्र मार्शल थे।

16 अप्रैल को हुए निधन 1951 - अद्वैत मल्लबर्मन, प्रसिद्ध बांग्ला लेखक

1961 - रणधीर सिंह - प्रसिद्ध सिख नेता और क्रांतिकारी थे।

1966 - नंदलाल बोस - भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार

2011 - ब्रिगेडियर भवानी सिंह, महावीर चक्र विजेता

16 अप्रैल के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव रेल सप्ताह

फ़ायर सर्विस सप्ताह

