23 अप्रैल : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 23 अप्रैल वर्ष का 113 वाँ (लीप वर्ष में यह 114 वाँ) दिन है। साल में अभी और 252 दिन शेष हैं। 23 अप्रैल की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1661 - ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का लंदन में राज्याभिषेक।

1751 - ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल गिल्बर्ट एलियट मिंटो का जन्म हुआ।

1774 - ब्रिटिश कमांडर कर्नल चैपमेन ने रोहिला सेना को हराकर रोहिलाखंड पर कब्जा किया।

1891 - रुस की राजधानी मास्को से यहूदियों को निकाला गया।

1908 - जर्मनी, डेनमार्क, ब्रिटेन, स्वीडन, हालैंड और फ्रांस के बीच उत्तरी अटलांटिक संगठन संधि पर हस्ताक्षर किए गए।

1935 - यूरोपीय देश पोलैंड ने संविधान अपनाया।

1981 - सोवियत यूनियन ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया।

1984 - वैज्ञानिकों ने एड्स के वायरस के बारे में पता लगाया।

1985 - कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी कोकाकोला ने 99 साल बाजार में रहने के बाद एक नए फार्मूले के साथ नया कोक मार्केट में लाया।

1990 - नामीबिया सं.रा. संघ का 160वां सदस्य बना।

1996 - चेचेन्या के अलगाववादी नेता दुदायेव का एक हवाई हमले में निधन।

1999 - उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की स्थापना के लिए 50 वर्ष पूरे होने पर वांशिगटन में तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन का शुभारम्भ।

2002 - पेइचिंग में भारत तथा चीन के बीच सीमापार आतंकवाद पर वार्ता।

2003 - कुर्द और अरब विवादों को निपटाने के लिए आयोग गठित करने का निर्णय।

2005 - यूट्यूब पर पहला वीडियो अपलोड हुआ।

2007 - रूस के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस निकोलाइएविच ऐल्तसिन का निधन।

2008 - क्षेत्रीय अनुसंधान और विश्लेषण केन्द्र, लखनऊ को केन्द्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने मान्यता दी। इंडियन फरमर्स फर्टिलाइजर (इफ्को) और मिस्र की सेन्ट्रल एग्रीकल्चर व कोआपरेटिव यूनियन (कांकू) ने सहकारिता के क्षेत्र में नई परियोजनाओं के लिए एक समझौता किया। अमेरिकी कांग्रेस ने म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सांग सूकी को शीर्ष नागरिक सम्मान अमेरिकी कांग्रेस स्वर्णपदक से सम्मानित करने की घोषणा की।

2013- वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक मात्र 30 गेंदों में जड़ा। 23 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति 1858 - पंडिता रमाबाई - प्रख्यात भारतीय विदुषी महिला और समाज सुधारक।

1873 - विट्ठल रामजी शिंदे - महाराष्ट्र के प्रसिद्ध और बड़े समाज सुधारकों में से एक थे।

1889 - जी.पी. श्रीवास्तव - हिन्दी साहित्यकार थे।

1927 - अन्नपूर्णा देवी - सुरबहार वाद्ययंत्र बजाने वाली एकमात्र महिला उस्ताद हैं।

1927 - विल्फ़्रेड डिसूजा - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ, जो गोवा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। 23 अप्रैल को हुए निधन 1857 - बाबू कुंवर सिंह भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के सिपाही।

1926 - माधवराव सप्रे - राष्ट्रभाषा हिन्दी के उन्नायक, प्रखर चिंतक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सार्वजनिक कार्यों के लिये समर्पित कार्यकर्ता थे।

1973 - धीरेन्द्र वर्मा - हिन्दी और ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक।

1992 - सत्यजित राय निर्देशक, कहानीकार, साहित्यकार।

23 अप्रैल के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस।

