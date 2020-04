29 अप्रैल : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 29 अप्रैल वर्ष का 119 वाँ (लीप वर्ष में यह 120 वाँ) दिन है। साल में अभी और 246 दिन शेष हैं। 29 अप्रैल की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1661 - चीन के मिंग वंश ने ताइवान पर कब्जा किया।

1639 - दिल्ली में लालकिले की नींव रखी गई।

1848 - सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म।

1978 - अफगानिस्तान के विद्रोही गुट ने घोषणा किया कि उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है।

1945 - जापान की सेना ने रंगून छोड़ा।

1992 - अमेरिका के लॉस एंजिल्स में दंगे भड़के।

1993 - पहली बार बकिंघम पैलेस को आम जनता के लिए खोला गया था और उसे देखने के लिए आठ पाउंड का टिकट लगाया गया था।

1997 - रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लागू।

1999 - बच्चों के यौन शोषण पर रोक संबंधी विधेयक जापानी संसद में मंजूर।

2006 - पाकिस्तान ने हत्फ़-6 का परीक्षण किया।

2007 - ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार क्रिकेट विश्वकप जीता।

2010 - भारत ने दुश्मनों के रडार की पकड़ में नहीं आने वाले मुंबई की मंझगांव गोदी में निर्मित आधुनिकतम उपकरणों से लैस युद्धपोत आईएनएस शिवालिक को नौसेना में शामिल किया। पहले पोत 'आईएनएस शिवालिक' को नौसेना में शामिल किया। भारतीय इंजीनियर हरपाल कुमार ने लंदन में आँत में कैंसर के शिकार लोगों का ब्लड टेस्ट कर रोग का पता लगाने के बजाय उनके पेट का निरीक्षण कर सकने वाले कैमरे का आविष्कार किया है। इससे इस बीमारी की समय से पहले ही पहचान की जा सकेगी और 43 प्रतिशत रोगियों को मृत्यु से बचाया जा सकेगा।

2011 - लंदन का ऐतिहासिक चर्च वेस्टमिनस्टर एबे ब्रिटिश शाही परिवार की शादी का गवाह बना। प्रिंस विलियम की शादी केट मिडिलटेन के साथ हुई। 29 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति 1965 - दीपिका चिखालिया - रामानन्द सागर के सीरियल 'रामायण' में सीता की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि पाने वाली अभिनेत्री हैं।

1946 - अजीत जोगी - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ, जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं।

1938 - ई. अहमद -एक राजनेता के रूप में भारत के दसवीं लोकसभा, ग्यारहवीं लोकसभा, बारहवीं लोकसभा, तेरहवीं लोकसभा और पंद्रहवीं लोकसभा सांसद के सदस्य रह चुके हैं।

1936 - ज़ुबिन मेहता - भारत सरकार द्वारा 'पद्म भूषण' से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय संगीत निर्देशक।

1919 - अल्ला रक्खा ख़ाँ, सुविख्यात तबला वादक, भारत के सर्वश्रेष्ठ एकल और संगीत वादकों में से एक।

1848 - राजा रवि वर्मा, विख्यात चित्रकार।

1547 - भामाशाह - मेवाड़ के महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वासपात्र सलाहकार।

1946- अजीत जोगी- छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री। 29 अप्रैल को हुए निधन 2010 - कमलादेवी शुक्ला, गायत्री मण्डल की संस्थापक सदस्या एवं समाज सेविका।

1999- केदार शर्मा - भारतीय फ़िल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और हिंदी फ़िल्मों के गीतकार।

1997 - आर. एन. मल्होत्रा - भारतीय रिज़र्व बैंक के सत्रहवें गवर्नर।

1988 - बृष भान - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थे।

1979 - राजा महेन्द्र प्रताप - भारत के सच्चे देशभक्त, क्रान्तिकारी, पत्रकार और समाज सुधारक।

1960 - बालकृष्ण शर्मा नवीन - हिन्दी जगत् के कवि, गद्यकार और अद्वितीय वक्ता।

1958 - गोपबन्धु चौधरी - उड़ीसा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा गाँधीवादी कार्यकर्ता। 29 अप्रैल के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस।

