5 अप्रैल : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 5 अप्रैल वर्ष का 95 वाँ (लीप वर्ष में यह 96 वाँ) दिन है। साल में अभी और 270 दिन शेष हैं।

5 अप्रैल की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1975 - सऊदी अरब के राजा फ़ैजल की हत्या।

1999 - इराक में वियाग्रा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा, मलेशिया में 'हेन्ड्रा' नामक वायरस से बचाव के लिए 8 लाख 30 हज़ार सूअरों की सामूहिक हत्या किये जाने का कार्यक्रम प्रारम्भ।

2001 - जासूसी विमान प्रकरण में संयुक्त राज्य अमेरिका ने घुटने टेके, चीन के समक्ष खेद प्रकट, संयुक्त राष्ट्र संघ की टीम मिलोसेविच को गिरफ़्तार करने के लिए बेलग्रेड पहुँची।

2002 - भारत, म्यांमार व थाइलैंड के बीच मोरे-कलावा-मांडले सड़क परियोजना पूरी करने हेतु सहमति।

2003 - अमेरिकी संसद में पाक की आर्थिक मदद में कटौती का प्रस्ताव पेश।

2008 - हिन्दी के प्रख्यात आलोचक डॉ. बच्चन सिंह का निधन। इंदौर के विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) की अनमोदन समिति ने एक अरब चार करोड़ रुपये के तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी। पार्वती ओमनाकुट्टन फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड बनी। अफ़ग़ानिस्तान में भारतीय सीरियलों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा।

2010 - पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने विकलांगता पेंशन के दावों पर व्यवस्था देते हुए कहा कि सेना से जुड़े लोगों के अवकाश के दौरान यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे ड्यूटी पर ही समझा जाए।

5 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति 1479 - गुरु अमरदास - सिक्खों के तीसरे गुरु, जो 73 वर्ष की उम्र में गुरु नियुक्‍त हुए थे।

1908 - जगजीवन राम- राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, सांसद और कैबिनेट मंत्री के रूप में देश की आजीवन सेवा की।

1920 - रफ़ीक़ ज़करिया- राजनेता

1923 - मो. उस्मान आरिफ़ - उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल तथा केन्द्रीय निर्माण एवं आवास मंत्रालय में उपमंत्री थे।

1967 - अनु गर्ग- भारत-अमेरिकी लेखक और वक्ता

1969 - रवीन्द्र प्रभात - अंतर्जाल पर सक्रिय लेखकों मे अग्रणी और चर्चित व्यक्ति।

5 अप्रैल को हुए निधन 1993 - दिव्या भारती- अभिनेत्री

1989- पन्नालाल पटेल- गुजराती भाषा के जानेमाने साहित्यकार थे।

1922 - पंडिता रमाबाई - प्रख्यात भारतीय विदुषी महिला और समाज सुधारक।

5 अप्रैल के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव समता दिवस (जगजीवन राम का जन्म दिवस)

राष्ट्रीय सामुदायिक दिवस

