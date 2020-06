मिलें एशियाई खेलों की पदक विजेता अन्नू रानी से जो भाला फेंक में 60 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनीं

अन्नू रानी, भारत की रिकॉर्ड-तोड़ने वाली भाला एथलीट, उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछे जाने पर अचकचा जाती हैं, खासकर कि भाला फेंक में 60 मीटर के निशान को पार करने वाली पहली भारतीय महिला।

“इतना कुछ तो नहीं, हाँ ठीक है। कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है” (यह ठीक है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है), वह एनआईएस पटियाला से फोन पर योरस्टोरी से कहती है, जहां वह दक्षिण अफ्रीका में एक प्रशिक्षण शिविर से जल्दबाजी में लौटने के बाद से रुकी है, देशव्यापी लॉकडाउन के कारण। अन्नू ने मार्च 2019 में 62.34 मीटर के थ्रो के साथ मौजूदा राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने कई बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। अन्नू रानी, राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक इस तरीके के पीछे उनके सपनों का पालन करने के लिए संघर्ष और दृढ़ संकल्प की कहानी है।

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के बहादुरपुर के एक छोटे से गाँव से आने वाली अन्नू के पिता एक किसान हैं, और उनके चार बड़े भाई-बहन हैं।

एक बच्चे के रूप में उनका सपना एक अच्छे स्कूल में पढ़ना और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना था। हालाँकि, परिवार उन्हें यह पूरा करने में मदद नहीं कर सकता। वह जानती थी कि शिक्षा नहीं, तो खेल उन्हें कुछ बनने में मदद करने की शक्ति रखता हैं।

पास के गाँव में अपने घर से तीन किलोमीटर दूर उनके स्कूल में, अन्नू शॉटपुट और डिस्कस थ्रो से मुग्ध थी। कक्षा 9 में, वह स्कूल में खेल चैम्पियनशिप पुरस्कार जीतना चाहती थी जिसमें तीन पदक जीतने के लिए एक की आवश्यकता थी। उन्होंने जल्द ही तीसरा पदक सुनिश्चित करने के लिए भाला फेंक में दाखिला लेने का फैसला किया।

अन्नू कहती हैं, "जब मैंने पहली बार इसे देखा, तो मुझे लगा कि यह इतना आसान है, कोई भी इसे फेंक सकता है।" हालांकि, अभ्यास और अनुभव के वर्षों के साथ, वह कहती हैं कि इसमें 800-ग्राम धातु के भाला "फेंकने" से अधिक शामिल है। इसमें अपार शक्ति, मुख्य शक्ति, बेदाग तकनीक, और रूप-रंग और उछल-कूद करते हुए रूप शामिल है, और भाला फेंकने के लिए भाला फेंकने में सक्षम होने के लिए मानसिक प्रशिक्षण शामिल है। Also Read मिलें सलोनी गौर उर्फ नज़मा आपी से, जो अपने फनी वीडियोज़ के साथ इंटरनेट पर छाई हुई हैं संघर्ष भरा सफर खेल में हिस्सा लेने की उनकी यात्रा आसान नहीं थी। जब वह भाले के बारे में गंभीर होने लगी, तो अपने स्कूल के दिनों में, वह शाम को स्कूल जाती थी, अभ्यास करने में सक्षम होने के लिए जाने के लिए तीन किलोमीटर, और वापस आने के लिए तीन किलोमीटर।

गाँव में सुविधाओं की कमी और स्कूल में बहुत अधिक अभ्यास नहीं कर पाने के कारण, अन्नू ने अभ्यास करने में सक्षम होने के लिए अपने पिता के क्षेत्र में एक शानदार मैदान बनाया। उनकी बहन अंधेरे में देर तक उनके साथ रहती थी।

उनके पिता, जो अन्नू को खेल के लिए तैयार करने के लिए तैयार नहीं थे, बाद में सुबह 3 या 4 बजे उनके साथ उठते थे, और उनके दौड़ने के समय उनके साथ उनका चलते थे। वह उनके साथ विभिन्न शहरों की प्रतियोगिताओं में भी जाते थे। गाँव में पड़ोसी और लोग थे जो उन्हें खेल खेलने देने के लिए उनके पिता से बात करते थे। वह कहती है कि कई आज भी ऐसा ही सोचते हैं।

अन्नू का बड़ा भाई क्रॉस-कंट्री के लिए अभ्यास करता था, लेकिन घर में स्थितियों के कारण, उसे अपने सपने को छोड़ना पड़ा। बाद में उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अन्नू का समर्थन किया।

जब उन्हें 2012 में भारतीय शिविर के लिए बुलाया गया था, तो उनके पिता ने उन्हें पटियाला में अकेले भेजने से मना कर दिया था जहाँ शिविर आयोजित किया जा रहा था। उनके पिता चाहते थे कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करे और शायद उसके बाद उनकी शादी हो जाए। उनके परिवार को डर था कि शहर जाकर अकेले रहना उसे बिगाड़ देगा।

घर की सबसे छोटी बच्ची, वह अडिग थी और परिवार बाद में मान गया। उन्होंने अपने भाई को अपने पिता को यह समझाने के लिए मजबूर किया कि भारतीय शिविर के लिए चुना जाना एक बड़ी बात थी, और इस अवसर ने उन्हें प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के साथ अच्छी सुविधाओं का अभ्यास करने का अवसर प्रदान किया।

एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता कहती हैं, "शुरुआत में सभी को संघर्ष करना पड़ता है। कठिन परिस्थितियां होती हैं। मेरे साथ भी यही हुआ है। लेकिन जब हम इन संघर्षों से गुजरते हैं और सफलता हासिल करते हैं तो हम पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं।" वह याद करती हैं, अपने शुरुआती दिनों में, परिवार प्रतियोगिताओं में जाने के लिए टिकट बुक करने के लिए पैसे के लिए संघर्ष करता था। वह कभी-कभी रेलगाड़ियों के फर्श पर सोती थी, या पड़ोसियों से टिकट बुक करने के लिए पैसे उधार लेती थी। कभी-कभी वह कुछ प्रतियोगिताओं में भाग लेने से चूक जाती, क्योंकि उन्हें पैसे नहीं मिलते थे।

अन्नू रानी ने कई बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। (फोटो क्रेडिट: बेन स्टान्सल / एएफपी) Also Read मिलें कोविड-19 कॉलर ट्यून के लिए आवाज देने वाली वॉयस ओवर आर्टिस्ट जसलीन भल्ला से खेल जारी रखने की इच्छाशक्ति कई तरह की चुनौतियों के बावजूद, अन्नू ने खेल में बने रहने की ठानी। उनके परिवार और उनके स्कूल के कोच धर्मपाल जी के समर्थन ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। जब स्कूल ने उन्हें उधार का भाला देने से मना कर दिया क्योंकि वह अक्सर उन्हें तोड़ देती थी, तो धरमपाल जी अभ्यास करने के लिए उन्हें बाँस के भाले खरीदकर देते थे।

एक बार, उनके स्कूल ने उन्हें अभ्यास करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने गलती से अभ्यास के दौरान एक फूलों के गमले को तोड़ दिया था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की साधना के लिए समर्पित एक आश्रम में एक मैदान देखा। वह संत को अपना मार्गदर्शक मानती है और प्रेरणा के लिए उनके साहित्य पर निर्भर करती है।

एक एथलीट होने के नाते और विभिन्न देशों की यात्रा करने से अन्नू को अपने शर्मीले खोल से बाहर निकलने में मदद मिली है। वह कहती है कि अपने करियर की शुरुआत में, उन्हें लड़कों के साथ अभ्यास करना मुश्किल लगता था क्योंकि, उनके गाँव में, उन्हें सिर झुकाकर चलना और पुरुषों और लड़कों की तरफ नहीं देखना सिखाया जाता था। बाद में उनके अनुभवों ने उन्हें एहसास दिलाया कि पुरुष और महिला एक समान हैं, और वे उसी शिक्षा और अवसरों के हकदार हैं, जो कि गाँवों में नहीं था।

वह बेहद मुश्किल था जब उन्हें विदेश में प्रशिक्षण शिविर में भाग लेना पड़ा क्योंकि वह शाकाहारी है, और भोजन के मामले में यह काफी मुश्किल रहा। उन्हें अपना समय समायोजित करने और परिस्थितियों के अनुकूल होने में समय लगा। वर्तमान में, वह कहती है कि यह एक आदत बन गई है। वह अब लोगों और विभिन्न परिदृश्यों के लिए अधिक खुली है।

अन्नु कहती हैं, "जब मैंने प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया, तो मुझे लगता था कि मैं गाँव से हूँ, वहाँ कोई सुविधाएँ नहीं हैं। मैं सोचती थी कि जो लड़कियाँ शहरों और अच्छे परिवारों से आती थीं, वे केवल इसलिए अच्छा कर पाती थीं क्योंकि उनके पास सुविधाएं थी। विभिन्न स्तरों पर प्रतिस्पर्धा करने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि यह सच नहीं है। अगर आपके पास प्रतिभा है और कड़ी मेहनत है, तो और कुछ मायने नहीं रखता।" जब वह अंतरराष्ट्रीय विरोधी खिलाडियों का सामना करेगी तो शर्म और डर अक्सर कम होगा। वह अपनी श्रेष्ठ शक्ति, अनुभव और ऊंचाई से भयभीत होने को याद करती है। वह अक्सर प्रतिद्वंद्वी को एक अच्छा थ्रो बनाने और उससे आगे निकलने से डरती थी। अब, उन्होंने अपनी प्रक्रिया को बदल दिया है और खुद पर ध्यान केंद्रित कर रही है और अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही है। उन्हें लगता है कि यह उन्हें दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पदक पर बेहतर करने का मौका देता है।

एक्शन में अन्नु रानी ओलंपिक पदक अन्नू ने अक्टूबर 2019 में आईएएएफ विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भाला फेंक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनने और 2014 में एशियाई खेलों में एशियाई खेलों का पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला सहित कई करतब हासिल किए हैं।

उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी कम से कम तीन बार तोड़ा है और हालिया प्रतियोगिताओं में विश्व रिकॉर्ड धारकों और ओलंपिक पदक विजेताओं से बेहतर प्रदर्शन किया है। उनके प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय रेलवे में एक अधिकारी रैंक की नौकरी भी दिलाई।

कई और उपलब्धियों के साथ, अन्नू की नज़र अब ओलंपिक पदक पर टिकी है। वह मानती है कि उनके पास ओलंपिक पदक जीतने की सभी क्षमताएं हैं, और वह उस उपलब्धि को हासिल करने में सक्षम होने के लिए अपनी शक्ति और तकनीक में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ, अन्नू निश्चित रूप से अच्छी तरह से तैयार है जब यह उनके सपनों को प्राप्त करने की बात आती है। Also Read मुंबई में जन्मी इस नर्स को ब्रिटेन में मिला 'कोरोना क्रिटिकल वर्कर हीरो' अवार्ड

(Edited by रविकांत पारीक)

