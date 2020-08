1 अगस्त : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 1 अगस्त वर्ष का 213 वाँ (लीप वर्ष में यह 214 वाँ) दिन है। साल में अभी और 152 दिन शेष हैं। 1 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1914 - प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, जर्मनी द्वारा रूस।

1995 - हब्बल दूरबीन ने शनि के एक और चन्द्रमा की खोज की।

2000 - ईरान में महिलाएं भी इमाम बनीं।

2004 - श्रीलंका ने प्रेमदासा स्टेडियम में आयोजित फ़ाइनल मैच में भारत को 25 रनों से हराकर एशिया कप जीत लिया। सनत जयसूर्या 'मैन आफ़ द सिरीज' बने।

2005 - सऊदी अरब के बादशाह फहद बिन अब्दुल अजीज का निधन, दिवंगत बादशाह के भाई शाहजादा अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज को देश का नया शासक नियुक्त किया गया।

2006 - जापान ने दुनिया की पहली भूकम्प पूर्व चेतावनी सेवा शुरू की।

2007 - वियतनाम के हनोई शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलम्पियाड (आई.एम.ओ.) में भारतीय दल के छ: सदस्यों ने तीन रजत पदक जीते।

2008 - अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के बोर्ड ने भारत के विशेष निगरानी समझौते को हरी झंडी दी। 1 अगस्त को जन्मे व्यक्ति 1869 - हरकोर्ट बटलर - उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे।

1882 - पुरुषोत्तम दास टंडन - स्वतंत्रता सेनानी

1899 - कमला नेहरू - प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की पत्नी

1910 - मुहम्मद निसार, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी

1913 - भगवान दादा, प्रसिद्ध फ़िल्म अभिनेता एवं फ़िल्म निर्माता-निर्देशक

1924 - फ्रैंक वोरेल, वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर

1932 - मीना कुमारी, फ़िल्म अभिनेत्री

1955 - अरुण लाल, पूर्व भारतीय क्रिकेटर

1939 - गोविन्द मिश्र, प्रसिद्ध साहित्यकार

1924 - शाह अब्दुल्ला - सऊदी अरब के राजा। 1 अगस्त को हुए निधन 2018 - भीष्म नारायण सिंह - भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जो असम और मेघालय के राज्यपाल रहे।

1863 - ज़िन्दाँ रानी - सरदार मन्ना सिंह औलख जाट की पुत्री थी। पंजाब के महाराज रणजीत सिंह की पाँचवी रानी तथा उनके सबसे छोटे बेटे दलीप सिंह की माँ थी।

1913 - देवकीनन्दन खत्री - हिन्दी के महान् और प्रथम तिलिस्मी लेखक।

1920 - बाल गंगाधर तिलक, विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और भारतीय राष्ट्रवादी नेता

1999 - नीरद चन्द्र चौधरी - भारत में जन्मे प्रसिद्ध बांग्ला तथा अंग्रेज़ी लेखक और विद्वान।

2008 - हरकिशन सिंह सुरजीत, भारतीय राजनेता

2000 - अली सरदार जाफ़री, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध शायर।

1591 - उर्फ़ी शीराजी - मुग़ल दरबार में बादशाह अकबर के प्रसिद्ध कवियों में से एक था। 1 अगस्त के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव विश्व स्तनपान दिवस (सप्ताह) Also Read अपनी बचत से शुरूआत कर भाई-बहन की जोड़ी ने खड़ा कर दिया 6 करोड़ रुपये का पर्सनलाइज़्ड गिफ्टिंग स्टार्टअप

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.