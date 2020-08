22 अगस्त : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 22 अगस्त वर्ष का 234 वाँ (लीप वर्ष में यह 235 वाँ) दिन है। साल में अभी और 131 दिन शेष हैं। 22 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1320 - नसीरूद्दीन खुसरू को गाजी मलिक ने हराया

1639 - ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई (तत्कालीन मद्रास) की स्थापना की।

1848 - अमेरिका ने न्यू मैक्सिको पर कब्जा किया।

1849 - इतिहास का पहला हवाई हमला- ऑस्ट्रिया ने इटली के शहर वेनिस में चालक रहित गुब्बारों से हमला किया।

1851 - ऑस्ट्रेलिया में सोने की खानों के इलाके की खोज हुई।

1894 - नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गाँधी द्वारा 22 अगस्त को की गई थी।

1910 - जापान ने पांच साल तक कोरिया का संरक्षण करने के बाद उस पर कब्जा किया।

1914 - ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों के बीच बेल्जियम में पहली मुठभेड़ हुई।

1921 - राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई

1978 - केन्या के पहले राष्ट्रपति जोमो केन्याता का 83 साल की उम्र में निधन हुआ।

1979 - राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा भंग की

2002 - काठमांडू में सार्क विदेश मंत्रियों का सम्मेलन सम्पन्न, नेपाल में हवाई दुर्घटना में 16 व्यक्ति मारे गये।

2007 - मिस्र के पुरातत्त्वविदों ने पश्चिम रेगिस्तान के सिवा क्षेत्र में लगभग 20 लाख साल पुराने मानव के पद-चिह्नों का पता लगाया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की मरम्मत के लिए दो सप्ताह के मिशन पर गया अंतरिक्ष यान एण्डेवर फ़्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर पर सुरक्षित उतरा।

2008 - मध्य प्रदेश सरकार ने बनवासियों के लिए साधारण वन अपराध मामले और मुआवजा वसूली खत्म करने का निर्माय लिया।

2012 - सीरिया के गृहयुद्ध में 47 लोग मारे गए । केन्या में दो जनजातीय समूह के बीच युद्ध में 48 लोग मारे गए । 22 अगस्त को जन्मे व्यक्ति 1924 - हरिशंकर परसाई

1955 - चिरंजीवी, प्रसिद्ध फ़िल्म अभिनेता और राजनीतिज्ञ

1877 - आनन्द कुमार स्वामी - भारत के सुविख्यात कलामर्मज्ञ तथा चिन्तक।

1919 - गिरिजाकुमार माथुर - प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार।

1915 - सोंभु मित्रा - फ़िल्म और रंगमंच अभिनेता, निर्देशक और नाटककार थे।

1934 - इलियास आज़मी - ग्यारहवीं लोकसभा के सदस्य। 22 अगस्त को हुए निधन 2018 - गुरुदास कामत - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता तथा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे।

2014 - यू. आर. अनंतमूर्ति - 'ज्ञानपीठ पुरस्कार' से सम्मानित कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक और शिक्षाविद थे।

1993 - आर. गुंडु राव - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे, जो कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे।

1818 - वॉरेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। Also Read फर्श से अर्श तक: 5 हजार की शुरुआत से 300 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक, विनय इलेक्ट्रिकल्स की कहानी

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.