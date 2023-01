भारत समेत पूरी दुनिया को दीवाना बनाने वाले बैंड की कहानी, जानें BTS क्यों है इतना पॉपुलर

पिछले कुछ सालों में म्यूजिक के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के के-पॉप की लोकप्रियता न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ी है. दक्षिण कोरिया के म्यूजिक बैंड् पॉप कल्चर में अच्छे-अच्छों को पछाड़ रहे हैं. और इन सब में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय बैंड है – BTS.





बीटीएस 7 लड़कों का म्यूजिक ग्रुप है जिसे Bangtan Boys के नाम से जाना जाता है. BTS (बंगटन सोनीओंडन) का मतलब बुलेटप्रूफ बॉय स्काउट्स है. उनके प्रशंसकों (fans) को ARMY कहा जाता है जिसका अर्थ है Adorable representative MC for youth.





साल 2010 में बने इस ग्रुप ने बिग हिट एंटरटेनमेंट के तहत '2 Cool 4 Skool' गाने से 2013 में डेब्यू किया था. और 7 साल में उन्होंने इतनी प्रसिद्धि और लोकप्रियता पाई कि पिछले साल 2022 में सबसे ज्यादा गूगल किए जाने वाले बैंड बन कर उभरे.





BTS की लोकप्रियता उनके- सिंगिंग से लेकर रैपिंग, डांसिंग से लेकर सॉन्ग राइटिंग, लुक्स से लेकर फैशन- इन सभी वजहों से है. BTS अपने गानों के माध्यम से रूढ़िवादी बातें, आलोचनाओं पर कटाक्ष करते हैं जो इस दौर के युवाओं पर गोलियों की तरह चलाई जाती हैं. अपने संगीत के माध्यम से वे युवाओं को खुद से प्रेम करने की, खुद को स्वीकार करने की बात कहते हैं. इसके अलावा उनके गानों के विजुअल्स और कोरियोग्राफी है उनके गीतों को अविश्वसनीय रूप से यादगार बना देती है.





अपनी लोकप्रियता की वजह से BTS ने UNICEF केLove Myself, anti-violence campaign अभियान के लिए भी काम किया है. इसके अलावा ये United Nations' 73rd General Assembly में शामिल हुए. इन्हें दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति द्वारा, कोरियन संस्कृति और संगीत को विश्व भर में प्रचार प्रसार करने और इनके योगदान के लिए “ऑर्डर ऑफ द कल्चरल मेरिट” (Order of Cultural Merit) पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

यह हैं बीटीएस के सात मेंबर्स

बीटीएस में 3 रैपर और 4 वोकलिस्ट हैं. रैपलाइन में मिन योंगी(Min Yoongi), जंग होसोक(Jung Ho Seok), किम नामजून(Kim Namjoon) शामिल हैं. वोकलिस्ट में किम सोकजिन(Kim Seokjin), पार्क जिमिन(Park Jimin), किम तेह्युंग(Kim Taehyung), जीन जुंगकुक(Jeon Jungkook) शामिल हैं.





Jeon Jungkook ने महज 15 साल की उम्र में बीटीएस जॉइन कर लिया था. इस ग्रुप के दूसरे मेंबर V हैं, जिनका पूरा नाम Kim Tae Hyung है. V कोरियन ड्रामा में भी नजर आ चुके हैं. इस ग्रुप के तीसरे मेंबर Suga हैं जिन्हें अपनी शानदार रैपिंग के लिए जाना जाता है. वह रैपर होने के साथ प्रोड्यूसर भी हैं. अगला नाम Kim Seok Jim का है जो वोकल गाते हैं. इसके बाद बुसान के रहने वाले Jimin का नाम आता है, जिनका पूरा नाम Park Ji Min है. वह एक शानदार डांसर हैं. ग्रुप के सातवें मेंबर J Hope (Jung Ho Seok) हैं, जो आपने बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं. डांसर होने के साथ वह रैपर भी हैं.