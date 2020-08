29 अगस्त : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 29 अगस्त वर्ष का 241 वाँ (लीप वर्ष में यह 242 वाँ) दिन है। साल में अभी और 124 दिन शेष हैं। 29 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1612 - सूरत की लड़ाई में अंग्रेजों ने पुर्तग़ालियों को हराया।

1833 - ब्रिटिश दास उन्मूलन अधिनियम ने कानून का रूप लिया।

1842 - ग्रेट ब्रिटेन और चीन ने नानकिंग की संधि पर हस्ताक्षर किये। अफ़ीम युद्ध समाप्त।

1914 - न्यूजीलैंड सैनिकों ने जर्मन समोआ पर कब्जा किया।

1916 - अमेरिकी कांग्रेस ने जोन्स अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की: फिलीपींस को मिली स्वतंंत्रता।

1932 - नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध-विरोधी समिति का गठन।

1941 - रूस में जर्मन इंस्तजकमांडो ने 1469 यहूदी बच्चों की हत्या की।

1945 - ब्रिटिश ने हांगकांग को जापान से मुक्त कराया।

1957 - कांग्रेस ने नागरिक अधिकार अधिनियम, 1957 पारित किया।

1974 - चौधरी चरण सिंह की अध्यक्षता में लोकदल पार्टी स्थापना।

1987 - कर्नल राबुका ने फिजी को गणराज्य घोषित किया।

1996 - आर्कटिक द्वीप के स्पिट्सबर्गेन की पहाड़ी में वनुकोवो एयरलाइंस के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार सभी 141 लोगों की मौत।

1998 - पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित।

1999 - बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष के दौरान टाइगर सिद्दीकी के नाम से मशहूर सांसद कादिर सिद्दीकी ने संसद की सदस्यता से इस्तीफ़ा दिया।

2000 - न्यूयार्क में चार दिवसीय विश्व शांति शिखर सम्मेलन शुरू।

2001 - पश्चिम एशिया में पुन: हिंसा भड़की, तीन फ़िलिस्तीनी मरे; जापान के 'एच-2 ए' रॉकेट का सफल प्रक्षेपण।

2002 - पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ़ का नामांकन पत्र स्वीकार किया।

2003 - कोलंबिया अंतरिक्ष यान हादसे के लिए नासा की त्रुटिपूर्ण कार्य-संस्कृति को ज़िम्मेदार ठहराया गया। इराक के पवित्र शहर नजफ़ में हुए एक आत्मघाती हमले में शिया नेता सहित 75 लोग मारे गये।

2004 - एथेंस ओलम्पिक का समापन।

2008 - तृणमूल कांग्रस के कार्यकर्ताओं के बवाल से क्षुब्ध होकर टाटा मोटर्स ने सिंगुर में नैनों परियोजना स्थल से अपने कर्मचारी हटाए। झारखण्ड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री शिबु सोरेन ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया।

2012 - चीन में सिचुआन प्रांत के शियाओजियावान कोयला खदान में हुए विस्फोट से कम से कम 26 चीनी श्रमिकों की मौत हो गयी जबकि 21 लापता हो गये। 29 अगस्त को जन्मे व्यक्ति 1980 - माधव श्रीहरि अणे - भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक।

1969 - मेजर मनोज तलवार - भारतीय सेना के जाबांज सैनिकों में से एक थे।

1949 - के. राधाकृष्णन - भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक।

1926 - रामकृष्‍ण हेगड़े - जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ थे, जो कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे।

1925 - गोलप बोर्बोरा - भारतीय राज्य असम के छठे मुख्यमंत्री थे।

1905 - मेजर ध्यानचंद- भारत के ख्याति प्राप्त हॉकी खिलाड़ी।

1887 - जीवराज मेहता - भारत के एक प्रमुख चिकित्सक और देश सेवक। 29 अगस्त को हुए निधन 2007 - बनारसी दास गुप्ता - हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा स्वतंत्रता सेनानी।

1976 - काज़ी नज़रुल इस्लाम - प्रसिद्ध बांग्ला कवि, संगीत सम्राट, संगीतज्ञ और दार्शनिक थे।

1956 - मलिक ग़ुलाम मोहम्मद - पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर-जनरल थे।

1952 - सिस्टर यूप्रासिआ - भारतीय ईसाई महिला संत।

जदोनांग एक युवा रोगमई नेता जिसने शक्तिशाली नागा आन्दोलन का गठन किया। 29 अगस्त के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव राष्ट्रीय खेल दिवस (मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस)

परमाणु परीक्षण विरोधी अंतरराष्ट्रीय दिवस

