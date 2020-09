बेंगलुरु पुलिस के सब-इंस्पेक्टर शांताप्पा जदम्मनवर प्रवासी बच्चों को सीखा रहे हैं गणित

पुलिस सब-इंस्पेक्टर शांताप्पा जदम्मनवर, अपने सामान्य पुलिस कर्तव्यों के अलावा, एक शिक्षक की भूमिका भी निभा रहे हैं। रोज सुबह 7 बजे, शांताप्पा बेंगलुरु के नगरभवी में एक प्रवासी श्रमिक बस्ती में लगभग 30 बच्चों को पढ़ाते हैं।

वह लगभग 8.30 बजे ड्यूटी के लिए जाने से पहले लगभग एक घंटे तक वैदिक गणित, सामान्य ज्ञान और नैतिक शिक्षा की कक्षाएं लेते हैं।

बेल्लारी जिले के रहने वाले सब-इंस्पेक्टर शहर के अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन में काम करते हैं। फोटो साभार: TheNewsMinute शांताप्पा ने द न्यूज मिनट को बताया, "यहां (प्रवासी बस्ती में) बच्चों के पास ऑनलाइन शिक्षा के लिए गैजेट्स नहीं हैं। इसलिए, मैंने फैसला किया कि मेरी शिफ्ट शुरू होने से पहले मैं यहां आऊंगा और बच्चों को एक घंटे तक पढ़ाऊंगा।" इससे पहले, शांताप्पा को बस्ती में प्रत्येक परिवार को समझाना पड़ा, जो अत्यधिक तंग है और पानी, बिजली, और किराने की दुकानों के लिए उचित प्रावधानों का अभाव है, जिससे उन्हें कक्षाएं लेने की अनुमति मिली।

"मैंने उन्हें बताया कि दो दशक पहले मैंने अपने पिता को खो दिया, वे भी एक प्रवासी मजदूर थे। उन्होंने कहा कि उनके बच्चों को बेहतर जीवन जीने के लिए शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है, और फिर वे सहमत हो गए।"

इसके अलावा, माता-पिता को अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने में कठिनाई हो रही थी, जिससे ऑनलाइन शिक्षा में बाधा हो रही थी।

इसलिए, कर्नाटक सरकार का विद्याग्राम कार्यक्रम, जिसमें छात्रों के एक छोटे समूह के लिए एक वर्चुअल कक्षा शामिल है, इस क्षेत्र के लिए भी संभव नहीं था।

“सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले शिक्षकों और बच्चों के बीच उचित समन्वय की कमी है। शिक्षकों ने बच्चों को पार्क में बुलाया और बच्चों को पता नहीं था कि किस पार्क या स्थान पर जाना है, ” उन्होंने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया। एक महीने में शांताप्पा ने कक्षाएं लेना शुरू कर दिया, उनके प्रयासों को कई लोगों ने मान्यता दी, जिनमें कर्नाटक के शिक्षा मंत्री एस. सुरेश कुमार भी शामिल थे, जिन्होंने उनकी एक कक्षा का दौरा भी किया था।

"मुझे पुलिस अधिकारी पर गर्व है। जबकि पुलिस अधिकारियों ने गलत कारणों से खबर बनाई है, इस तरह के उदाहरण से पुलिस विभाग के लिए गर्व बढ़ जाता है," सुरेश कुमार ने कहा।

मंत्री की यात्रा के बाद, कई लाभार्थियों ने बच्चों के लिए किताबें, बैग और स्टेशनरी खरीदने की पेशकश की। उन्हें अपना होमवर्क पूरा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में, शांताप्पा चॉकलेट या बच्चों को एक ज्यामिति बॉक्स प्रदान करते है।

