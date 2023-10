Cello World का IPO 30 अक्टूबर को खुलेगा; जानें प्राइस बैंड समेत अहम बातें...

IPO के जरिए कमाई के अवसर तलाश रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. Cello World का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए सोमवार, 30 अक्टूबर को खुलेगा और बुधवार, 1 नवंबर को बंद होगा. आईपीओ के लिए एंकर निवेशकों को आवंटन शुक्रवार, 27 अक्टूबर को होने वाला है. कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड तय कर दिया गया है, जोकि ₹5 के अंकित मूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर की रेंज ₹617 से ₹648 तक है.

फ्लोर प्राइस इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य का 123.40 गुना है और कैप प्राइस इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य का 129.60 गुना है. सेलो वर्ल्ड आईपीओ का लॉट साइज 23 इक्विटी शेयरों का है और उसके बाद 23 इक्विटी शेयरों के गुणकों में.

सेलो वर्ल्ड आईपीओ में योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) के लिए सार्वजनिक निर्गम में 50% से अधिक शेयर आरक्षित नहीं हैं, गैर संस्थागत निवेशकों (NII) के लिए 15% से कम नहीं हैं, और खुदरा निवेशक के लिए 35% से कम ऑफर आरक्षित नहीं है. कर्मचारी आरक्षित हिस्से में बोली लगाने वाले पात्र कर्मचारियों को प्रति इक्विटी शेयर ₹61 की छूट की पेशकश की जा रही है.

सेलो वर्ल्ड आईपीओ ऑफर फोर सेल (OFS) है, जहां प्रमोटर और अन्य शेयरधारक ₹5 अंकित मूल्य के कुल ₹1,900 करोड़ के शेयर बेचेंगे. ऑफर में पात्र कर्मचारियों द्वारा सदस्यता के लिए ₹10 करोड़ तक का आरक्षण शामिल है.

इस इश्यू में प्रमोटर प्रदीप घीसुलाल राठौड़ ₹300 करोड़ के शेयर बेचेंगे, पंकज घीसूलाल राठौड़ ₹736 करोड़ के शेयर, ₹464 करोड़ के शेयर गौरव प्रदीप राठौड़, ₹200 करोड़ के शेयर संगीता प्रदीप राठौड़, और बबीता पंकज राठौड़ और रुचि गौरव राठौड़ - दोनों - ₹100 करोड़ के शेयर बेचेंगे.

Cello World Ltd. के आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर Kotak Mahindra Capital Company Limited, ICICI Securities Limited, IIFL Securities Ltd, JM Financial Limited, और Motilal Oswal Investment Advisors Limited हैं. निर्गम का रजिस्ट्रार Link Intime India Private Ltd. है.

वित्त वर्ष 23 के लिए, कारोबार से समेकित रेवेन्यू सालाना आधार पर लगभग 32% बढ़कर ₹1,796.69 करोड़ हो गया, जबकि शुद्ध लाभ 29.86% बढ़कर ₹285 करोड़ हो गया.

Cello की स्थापना दिवंगत घीसुलाल धनराज राठौड़ ने की थी, जो पूर्व प्रमोटर और दो वर्तमान प्रमोटरों, प्रदीप घीसुलाल राठौड़ और पंकज घीसुलाल राठौड़ के पिता थे.