बच्चे ने अखबार से बनाया ट्रेन का यह खूबसूरत मॉडल, रेल मंत्रालय ने शेयर किया वीडियो

12 साल के अद्वैत ने महज 3 दिनों में अखबार और ग्लू की मदद से ट्रेन का यह खूबसूरत मॉडल तैयार किया है। (चित्र: ट्विटर/@RailMinIndia)

इन दिनों सोशल मीडिया पर कागज से बने ट्रेन मॉडल की तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसे केरल एक लड़के ने बनाया है। खास बात यह है कि इसे कागज और गोंद की मदद से सिर्फ तीन दिनों के भीतर तैयार किया गया है।

सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले अद्वैत कृष्णा केरल के त्रिशूर के निवासी हैं। अद्वैत ने इस मॉडल के निर्माण के लिए पुराने अखबार की 33 शीट और 10 ए4 साइज़ के पेपर का इस्तेमाल किया है।

Master Adwaith Krishna, a 12 year old rail enthusiast from Thrissur, Kerala has unleashed his creative streak and has made a captivating train model using newspapers.



His near perfection train replica took him just 3 days. pic.twitter.com/H99TeMIOCs — Ministry of Railways (@RailMinIndia) June 25, 2020 अद्वैत द्वारा निर्मित किए गए इस मॉडल को रेल मंत्रालय ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। मंत्रालय ने ट्विटर पर इस मॉडल की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “केरल के त्रिशूर में रहने वाले 12 साल के रेल उत्साही अद्वैत कृष्णा ने अपनी रचनात्मक को उकेरते हुए अखबारों का उपयोग करते हुए एक मनोरम ट्रेन मॉडल बनाया है।”

मंत्रालय द्वारा शेयर किए गए वीडियो को अब तक 46 हज़ार से अधिक बार देखा जा चुका है, साथ ही इसे 2 हज़ार से अधिक बार लाइक भी किया गया है।

ट्वीट पर कमेन्ट करते हुए लोग अद्वैत की सराहना कर रहे हैं। आप भी बताएं आपको अद्वैत द्वारा बनाया गया मॉडल कैसा लगा? Also Read दुबई स्थित यह स्टार्टअप कोरोनोवायरस के बीच रेस्तरां के लिए संपर्क रहित ऑर्डर समाधान प्रदान कर रहा है

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.