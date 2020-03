'शांति से घर बैठो वरना शूट एट साइट का ऑर्डर दे दूंगा' : तेलगांना सीएम

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को कहा कि कोरोनोवायरस के प्रसार से लड़ने के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन का अगर उल्लंघन किया तो फुल कर्फ्यू और "शूट-ऑन-विजन" आदेश लागू करने के लिए मजबूर किया जाएगा।

​​केसीआर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 दिनों के लिए देशव्यापी "फुल लॉकडाउन" की घोषणा करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "अमेरिका में, लॉकडाउन को लागू करने के लिए सेना को बुलाया जाता है। अगर लोग कोरोनोवायरस लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां हमें 24 घंटे कर्फ्यू लगाना होगा और शूट-ऑन-विज़न ऑर्डर जारी करना होगा। लोगों से आग्रह करते हैं कि ऐसी स्थिति पैदा न होने दें।" In US,Army had to be called in to enforce lockdown.If people don't follow #CoronavirusLockdown,a situation may arise where we'll have to impose 24-hour curfew & issue shoot-at-sight orders.I urge people not to let such a situation arise:Telangana CM K Chandrashekar Rao (24.03.20) pic.twitter.com/he7KpLYrOb — ANI (@ANI) March 24, 2020 मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में सभी मंत्रियों, विधायकों और नगरसेवकों से आग्रह किया कि वे पुलिस को "सड़कों पर आने" में मदद करें ताकि लॉकडाउन को लागू किया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर सेना को बुलाने की स्थिति, 24 घंटे कर्फ्यू या शूट एट साइट के आदेश जारी करने पर लोग सरकार को मजबूर ना करें।

तेलंगाना में 36 कोरोनोवायरस मामले हैं और 19,000 से अधिक निगरानी में हैं।

केसीआर ने कहा, "हमने कलेक्टर को उनके पासपोर्ट सीज़ करने का आदेश दिया है। 114 सदस्यों पर संदेह है। हमें बुधवार को परिणाम मिलेंगे।"

उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग ऊंचे दामों पर जरूरत के सामान वाली चीजें बेचेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

"शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक, कर्फ्यू लगाया जाता है। किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई आपातकालीन है तो डायल 100 पर पुलिस मदद के लिए संपर्क करें। सभी दुकानें शाम 6 बजे तक बंद होनी चाहिए। एक मिनट देर से खुलने पर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सिंचाई कार्य उच्च स्वच्छता और एहतियाती उपायों के साथ आगे बढ़ सकते हैं।

राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि जो लोग घर से बाहर हैं उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएं; अगर वे संगरोध का उल्लंघन करते हैं, तो उनके पासपोर्ट निलंबित कर दिए जाएंगे, मुख्यमंत्री ने कहा।

मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, पीएम मोदी ने कोरोनोवायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में तीन सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि बीमारी से निपटने के लिए "सोशल डिस्टेंसिंग" एकमात्र विकल्प था।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार, COVID-19 के भारत में 530 से अधिक मामले हैं। दस लोग मारे गए हैं।

(Edited by रविकांत पारीक )

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? and how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com