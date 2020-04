कोरोना वायरस : अमेरिका में एक दिन में 518 लोगों की मौत, मृत्यु दर दो हफ्ते में सर्वाधिक होने की आशंका

वाशिंगटन, अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण महज 24 घंटे में 518 लोगों की मौत हो गई। जॉन हॉपकिन्स विश्वविद्यालय ने रविवार को यह आंकड़े प्रकाशित किए। सांकेतिक चित्र (फोटो क्रेडिट: medscape)

इससे पहले, एक दिन में 453 मौत हुई थी और यह आंकड़ा रविवार को और बढ़ गया। इसके साथ ही कोरोना वायरस के कारण देश में कुल 2,409 लोगों की मौत हो चुकी है।

आंकड़े बताते हैं कि एक ही दिन में मामलों की संख्या 21,333 बढ़ गई। शनिवार को भी लगभग इतने ही मामले सामने आए थे।

अमेरिका में अब कोरोना वायरस के कुल 1,36,880 मामले हो गए हैं जो दुनिया में सर्वाधिक हैं। इटली, चीन और स्पेन में इससे कम मामले रहे हैं।

वायरस का प्रकोप न्यूयॉर्क में सर्वाधिक है जहां संक्रमण का पहला मामला सामने आने के महीने भर से भी कम वक्त में, रविवार तक इस संक्रमण के कारण मरने वाले लोगों की संख्या करीब 1,000 पर पहुंच गई।

अधिकांश मौत बीते कुछ दिन में हुई है।

एपी की खबर के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी की ओर से बताया गया कि मृतक आंकड़ा 776 पर पहुंच गया है लेकिन सोमवार तक राज्यभर में हुई मौत का आंकड़ा शायद ही जारी हो पाए लेकिन माना जा रहा है कि रविवार तक शहर से बाहर कम से कम 250 लोगों की मौत हुई होगी और राज्यभर में कुल 1,026 लोगों की जान गई होगी।

राज्य में संक्रमण का पहला मामला मार्च में सामने आया था। 20 मार्च तक सख्त पाबंदियां लगा दी गई थीं और तब तक केवल 35 लोगों की मौत हुई थी। महज नौ दिन में हालात इतने विकट हो गए हैं।

स्पेन में संक्रमण के कारण हुई पहली मौत के बाद महज 18 दिन में संक्रमण से मौत का आंकड़ा 1,000 पर पहुंच गया।

मृत्यु दर दो हफ्ते में सर्वाधिक होने की आशंका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि अमेरिका में अगले दो सप्ताह में कोरोना वायरस के कारण मृत्यु दर सर्वाधिक हो सकती है। इस आशंका को देखते हुए उन्होंने सामाजिक दूरी बनाने समेत कोरोना वायरस संबंधी अन्य दिशा-निर्देशों की अवधि बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है।

अमेरिका इस संकट से एक जून तक उबर जाएगा, देशवासियों को यह आश्वासन देते हुए ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि दो शीर्ष जन स्वास्थ्य सलाहकारों एवं कोरोना वायरस पर व्हाउट हाउस कार्यबल के सदस्यों- डॉ. देबोरा बिक्स और डॉ. एंथनी फॉसी की सलाह के आधार पर उन्हें सामाजिक मेलजोल से दूरी संबंधी उपायों की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ानी होगी।

ट्रंप ने कोरोना वायरस पर अपनी दूसरी रोज गार्डन प्रेसवार्ता में कहा, “उनका कहना है कि जिन बचाव उपायों को हम लागू कर रहे हैं वे काफी हद तक संक्रमण के नये मामलों और असमय हो रही मौतों की संख्या घटा सकते हैं।”

उन्होंने कहा, “मैं चाहता हूं कि अमेरिका के लोग यह जानें कि आपके नि:स्वार्थ एवं साहसिक प्रयास देश में कई जानें बचा रहे हैं। आप बदलाव ला रहे हैं। अनुमान दर्शाते हैं कि दो हफ्तों में मृत्यु दर बेहद ऊंचाई पर पहुंच जाएगी।”

उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी को लेकर नये दिशा-निर्देशों की घोषणा एक अप्रैल को की जाएगी।

ट्रंप ने कहा, “हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक जून तक हम इस संकट से पार पा लेंगे।”

रविवार रात तक अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या करीब 14,000 हो गई थी और मृतकों की संख्या 2,475 पर पहुंच गई।

