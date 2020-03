कोविड-19 : पीएम मोदी ने पुणे की नर्स को किया फोन, कोशिशों के लिए जताया आभार, आप भी सुनिए

पुणे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रहे महाराष्ट्र के सरकारी नायडू अस्पताल की एक नर्स को फोन किया तथा वैश्विक महामारी से लड़ने में अस्पताल के कर्मचारियों के काम की प्रशंसा की। फोटो क्रेडिट: businesstoday

पुणे महानगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी ने शनिवार को बताया कि नर्स छाया जगताप को शुक्रवार की शाम को प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया।

सोशल मीडिया पर उनकी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो गई है।

मराठी भाषा में बातचीत शुरू करते हुए मोदी ने जगताप से कुशल-क्षेम पूछी। साथ ही प्रधानमंत्री ने पूछा कि वह पूरी लगन से कोविड-19 के मरीजों का इलाज करते हुए अपनी सुरक्षा के बारे में परिवार के डर को कैसे दूर कर रही हैं।

जगताप ने कहा, ‘‘हां, मैं अपने परिवार को लेकर चिंतित हूं लेकिन काम तो करना पड़ेगा। हमें इन हालात में मरीजों का इलाज करना होगा। मैं संभाल रही हूं।’’

प्रधानमंत्री ने उससे पूछा कि क्या अस्पताल में भर्ती मरीज डरे हुए हैं।

इस पर नर्स ने कहा, ‘‘हम उनसे बात करते हैं। हमने उनसे कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्हें कुछ नहीं होगा तथा उनकी रिपोर्ट में वे संक्रमित नहीं पाए जाएंगे।’’

ऑडियो क्लिप में जगताप को कहते हुए सुना जा सकता है कि कर्मचारी संक्रमित मरीजों का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं।

जगताप ने प्रधानमंत्री को बताया कि कोविड-19 के सात मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

जब मोदी ने पूछा कि क्या वह, विभिन्न अस्पतालों में बिना थके लगातार काम कर रहे लाखों चिकित्साकर्मियों को कोई संदेश देना चाहती हैं, इस पर जगताप ने कहा, ‘‘डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इस बीमारी से बाहर निकलना होगा और हमें अपने देश को जिताना होगा। यह अस्पताल और कर्मचारियों का उद्देश्य होना चाहिए।’’

मोदी ने जगतप की लगन और सेवा के लिए उन्हें बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘आपकी तरह लाखों नर्स, पैराचिकित्सक कर्मी, डॉक्टर सच्चे ‘तपस्वी’ हैं और अभी देश में विभिन्न अस्पतालों में मरीजों की सेवा कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं। मुझे आपके अनुभव सुनकर खुशी हुई।’’

इस पर आभार जताते हुए जगताप ने कहा, ‘‘मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूं लेकिन आप चौबीसों घंटे देश की सेवा कर रहे हैं। हम आपके आभारी हैं।’’

उन्हें ऑडियो क्लिप में यह कहते सुना जा सकता है, ‘‘देश सौभाग्यशाली है कि उसके पास आपके जैसा प्रधानमंत्री है।’’

नायडू अस्पताल पुणे के अधिकतर कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहा है।

आप भी सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुणे के नायडू अस्पताल की नर्स छाया जगताप की बातचीत की ये ऑडियो रिकॉर्डिंग Also Read बीते हफ्ते प्रकाशित हुई हैं ये खास स्टोरीज़, जिन्हे आप अभी पढ़ना चाहेंगे

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com