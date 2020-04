कोरोनावायरस: जानिए कैसे आप रक्षाकवच 'N95 मास्क' को साफ करके रीयूज कर सकते हैं

आज पूरी दुनिया कोरोनावायरस (कोविड-19) महामारी की चपेट में आ चुकी है। अगर आंकड़ों की तरफ रूख करें तो ये बेहद डरावने हैं, अब तक कुल 24,16,871 कोरोना संक्रमित केस हैं दुनिया भर में और 1,65,340 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोनावायरस से बचाव के लिए एन-95 मास्क सबसे बेहतर है। आपको बता दें कि ये एन-95 डिस्पोजेबल मास्क होते हैं। WHO के अनुसार एन-95 मास्क संक्रमण से बचाने में कारगर हैं (फोटो क्रेडिट: daily express) आप आम N95 फ़िल्टरिंग फेसपीस रेस्पिरेटर मास्क को पुन: उपयोग में नहीं ले सकते हैं। लेकिन यह देखते हुए कि वे कोरोनोवायरस महामारी के बीच हर बार नए मास्क खरीदना या उनका मार्केट में उपलब्ध होना, दोनों ही बातें लगभग मुश्किल है। इसलिए हम यहां आपको सामान्य एन-95 मास्क को डिक्रिप्टिनेट करके पुन: उपयोग में लेने के लिए कुछ तरीके बता रहे हैं।

लेकिन सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि मास्क की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए, इन विधियों का उपयोग कभी भी न करें:

एयरोसोल (aerosol) या लिक्विड अल्कोहल (liquid alcohol) के साथ छिड़काव या गीला करना।

साबुन के पानी में धोना।

Dr. Peter Tsai, मॉडर्न एन-95 मास्क के डिजायनर के अनुसार, ये विधियाँ मास्क में रहने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक आवेश को खत्म कर सकती हैं जो कि एन-95 के छोटे कणों को फिल्टर करने का काम करता है। इन विधियों को अपनाने से मास्क की प्रभावशीलता एक तिहाई से घटाकर आधी रह जाती हैं। फोटो क्रेडिट: CNET एन-95 मास्क को ऐसे साफ करें हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार इन तीन तरीकों से आप घर पर आसानी से अपने एन-95 मास्क को साफ कर सकते हैं। 1. रोटेशन Dr. Peter Tsai न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च का हवाला देते हैं जो मास्क के एक गोल रॉबिन रोटेशन का उपयोग करता है ताकि मास्क को फिर से पहनने से पहले कम से कम 72 घंटे तक छोड़ दें। Tsai ने स्वयं इस विधि को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित नहीं किया है, लेकिन यह व्यापक रूप से आयोजित विश्वास पर निर्भर करता है कि एन-95 मास्क की सतह की तरह, एक inhospitable host पर कोरोनोवायरस 72 घंटे से अधिक जीवित नहीं रहना चाहिए। इस विधि के लिए नकारात्मक पक्ष यह है कि आपको हर बार पहने के लिए कम से कम चार मास्क की आवश्यकता होती है, और यह मानकर कि आप प्रत्येक दिन केवल एक मास्क का उपयोग करते हैं। 2. भाप लेना या उबलना Dr. Tsai कहते हैं कि 125C / 260F डिग्री स्टीम में एन-95 मास्क को डुबोने से या 3 मिनट तक पानी में उबालने से इसकी फिल्ट्रेशन दक्षता (FE) को कम किए बिना मास्क कीटाणुरहित हो जाएगा। यदि आप इसे उबालते हैं, तो मास्क पर अत्यधिक हलचल न करें, इसे जलमग्न रखने के लिए केवल पर्याप्त हेरफेर का उपयोग करें। यदि आपके मास्क में बाहरी और आंतरिक परतें हैं, तो न तो भाप या उबलने के तरीके उचित हैं, क्योंकि वे उन पेपर परतों को विघटित (disintegrate) कर देंगे जो उनके बीच फिल्टर माध्यम रखती हैं। 3. बेकिंग हम इस विधि को शामिल करने में संकोच करते हैं, क्योंकि सरल होते हुए, यह मानते हैं कि आपके पास इस उद्देश्य के लिए एक दूसरा, समर्पित ओवन होना चाहिए। यदि नहीं, तो आप अपने रोजाना उपयोग में लाए जाने वाले ओवन को दूषित करने का जोखिम नहीं उठाएं। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक प्रयोगशाला ओवन का उपयोग करके इस पद्धति को परिष्कृत किया, और Dr. Tsai ने कहा कि 70C (160F) पर 30 मिनट के लिए मास्क को गर्म करना एक प्रभावी परिशोधन (decontamination) विधि है।

हालांकि सीडीसी आधिकारिक तौर पर कहता है कि मास्क को सुरक्षित रूप से पुन: उपयोग करने की संख्या निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं है, विश्वसनीय वायरल ट्रांसमिशन विशेषज्ञों के ये तरीके इस अभूतपूर्व समय में उचित विकल्प साबित हो सकते हैं।

सबसे जरूरी बात यह है कि गलत तरीके से संभाल कर अपने मास्क को बर्बाद नहीं करें। Also Read हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन दवा को लेकर दुनिया क्यों है पागल, यहाँ जानिए इस दवा से जुड़ी तमाम अहम जानकारी

(Edited by रविकांत पारीक)

