Aarogya Setu ऐप के जरिए ऐसे पता करें Covid-19 के लक्षण

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा डेवलप किए गए मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु (Aarogya Setu), जो लोगों को नोवेल कोरोनावायरस (कोविड-19) के बारे में पहचान करने में मदद करता है। इस ऐप के लॉन्च होने के बाद से 10 मिलियन से अधिक यूजर्स ने इस ऐप को डाउनलोड किया हैं। फोटो क्रेडिट: The Logical Indian

ऐप Google Play (Android फोन के लिए) और Apple App Store (ioS के लिए) दोनों पर है। यह 11 भाषाओं - 10 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उपलब्ध है।

Aarogya Setu को यूजर के लिए COVID-19 केस के बारे में सूचित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रास्ते को पार कर किया है जो कि COVID-19 पॉजिटिव है। ट्रैकिंग एक Bluetooth और location-generated social graph के माध्यम से की जाती है, जो बताती है कि आप किसी COVID-19 के पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं।

ऐप को इंस्टॉल करने के बाद, आपको ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना होगा। 'location sharing' को 'Always' सेट करें।

इसमें Self-Testing के लिए एक टूल है। यूजर को कई सवालों के जवाब देने के लिए कहा जाता है। यदि कुछ जवाब कोविड लक्षणों का सुझाव देते हैं, तो जानकारी एक सरकारी सर्वर को भेज दी जाएगी। डेटा तब सरकार को समय पर कदम उठाने और आवश्यक होने पर अलगाव (Isolation) प्रक्रिया शुरू करने में मदद करेगा।

यदि आपका टेस्ट पॉजिटिव आयेगा तो आप सतर्क हो जाएंगे। एप्लिकेशन अलर्ट स्वयं को अलग-थलग करने और आपको लक्षणों के बढ़ने के मामले में क्या करना है? के बारे में जरुरी निर्देश बता देगा।

डेटा केवल सरकार के साथ साझा किया जाता है। एप्लिकेशन आपके नाम और नंबर को सार्वजनिक (publicly) रूप से प्रकट करने की अनुमति नहीं देता है।

एप्लिकेशन का उपयोग करने के लिए आवश्यक कदम इस प्रकार हैं:

आपके द्वारा ऐप Run करने के बाद, इसे अपने डिवाइस की लोकेशन एक्सेस करने की अनुमति दें, जैसा कि संकेत दिया गया है।

आपको एक ओटीपी मिलेगा, उसे दर्ज करें और अब आप ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं।

दिए गए विकल्पों में से अपना लिंग (Gender) चुनें।

अपना पूरा नाम, फिर उम्र, और फिर पेशा (profession), जैसा कि पूछा गया दर्ज करें।

आपसे पिछले 30 दिनों में आपकी विदेश यात्रा के बारे में पूछा जाएगा। उचित उत्तर दीजिए। आपकी विदेश यात्रा का इतिहास, यदि कोई है, तो उन लोगों के साथ मिलान किया जाएगा जो ICMR डेटाबेस के अनुसार कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं।

फिर, ऐप आपसे पूछता है कि आप जरूरत के समय में स्वयंसेवक (volunteer) बनने के लिए तैयार हैं या नहीं। यदि आप उत्तर 'हां' देते हैं तो 20 सेकंड का मूल्यांकन परीक्षण (assessment test) शुरू होता है।

आपके द्वारा अपने फोन में आरोग्य सेतु इंस्टॉल करने के बाद, यह आस-पास के अन्य स्मार्टफ़ोन्स का पता लगाएगा जिनमें ऐप भी इंस्टॉल्ड है। यह तब परिष्कृत मापदंडों (sophisticated parameters) के आधार पर संक्रमण के जोखिम का पता लगा सकता है यदि इन संपर्कों में से किसी का भी सकारात्मक परीक्षण (positive test) किया जाता है।

इस calculation का basis - जो ब्लूटूथ, एल्गोरिदम और artificial intelligence का उपयोग करके किया जाता है - स्मार्टफोन यूजर के अन्य लोगों के संपर्क में आने से है।

