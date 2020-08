पुरुषों और महिलाओं को अलग-अलग तरह से प्रभावित करता है कोरोनावायरस? जानें क्या कहते हैं मुंबई सिरोसर्वे के आंकड़ें

आरटी-पीसीआर परीक्षण विधि के आधार पर, पुरुषों के कुल कोरोनावायरस केस का 55 प्रतिशत मुंबई में है, जबकि शहर में महिलाओं की संख्या कुल कोरोनावायरस मामलों में पुरुषों की तुलना में बहुत कम 45 प्रतिशत है। फोटो साभार: shutterstock

मायानगरी मुंबई, जो कि देश का सबसे बड़ा कोविड हॉटस्पॉट था, में किए गए सीरोलॉजिकल सर्वे में हैरान करने वाले आंकड़ें सामने आए है। ये आंकड़ें स्वास्थ्य विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और सरकार को आगे बढ़ने के समय में एक बेहतर नियंत्रण रणनीति तैयार करने में मदद कर सकते हैं। सीरोसर्वे और इसके निष्कर्षों ने संकेत दिया है कि कोरोनावायरस संक्रमण अलग-अलग लिंगों अलग-अलग होता है।

इस सीरोसर्वे ने कोरोनावायरस संक्रमण के बारे में पहले से ही स्थापित तथ्य की फिर से पुष्टि की है कि यह आबादी के माध्यम से उच्च जनसंख्या घनत्व, कमजोर सोशल डिस्टेंसिंग, और शौचालय, धुलाई क्षेत्रों की साझा सुविधाओं वाले क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई सीरोसर्वे के आंकड़ें मुंबई के तीन वार्डों में किए गए सीरोसर्वे के परिणामों में हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार अधिक महिलाओं को कोरोनावायरस का संक्रमण हुआ था और इसी तरह, मुंबई में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं ने इसके खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित की।

महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, झुग्गी क्षेत्रों से 2, 297 महिलाओं और 1,937 पुरुषों के सीरोलॉजिकल नमूने एकत्र किए गए थे, जिनमें से 59.3 प्रतिशत महिलाओं ने 53.2 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में कोरोनावायरस के खिलाफ आईजीजी एंटीबॉडी के खिलाफ SARS-CoV2 एंटीबॉडी विकसित किया था, जो कोविड-19 का कारण बनता है।

अब तक कोरोनावायरस महामारी के पैटर्न के बाद, मुंबई में गैर-स्लम क्षेत्रों में भी कोरोनावायरस संक्रमित पुरुषों और महिलाओं की संख्या कम थी। केवल 16.8 प्रतिशत महिलाएं और कुल पुरुषों में से 14.9 प्रतिशत जिनके सीरोलॉजिकल नमूने लिए गए थे, उनमें कोरोनावायरस के खिलाफ विकसित एंटीबॉडी के लक्षण दिखाई दिए। हालांकि गैर-स्लम क्षेत्रों में एक्सपोज़र का स्तर कम था, यह पता चला कि अधिक महिलाएं कोरोनावायरस से संक्रमित हुए थी और मुंबई में पुरुषों की तुलना में इसके खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित की थी।

द फायनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, सीरोलॉजिकल सर्वे द्वारा मुंबई में परीक्षण के आरटी-पीसीआर पद्धति द्वारा दिखाए गए पैटर्न की तुलना में सुझाए गए रुझानों की तुलना इस तथ्य को स्थापित करती है कि यद्यपि अधिक महिलाएं वायरस से संक्रमित हुई थी, लेकिन वास्तव में विकसित लक्षणों वाली महिलाओं की संख्या अभी भी पुरुष की तुलना में कम थी।

सांकेतिक फोटो (साभार: shutterstock) आरटी-पीसीआर परीक्षण विधि के आधार पर, पुरुषों के कुल कोरोनावायरस केस का 55 प्रतिशत मुंबई में है, जबकि शहर में महिलाओं की संख्या कुल कोरोनावायरस मामलों में पुरुषों की तुलना में बहुत कम 45 प्रतिशत है। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि महिलाएं कोरोनावायरस संक्रमण से कम लक्षण विकसित करती हैं और पुरुषों की तुलना में इसके खिलाफ भी जल्दी ठीक हो जाती हैं। कुछ विशेषज्ञों ने कोरोनावायरस संक्रमण के कम गंभीर रूप के लिए उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन की उपस्थिति को जिम्मेदार ठहराया है।

हालांकि, उन्होंने इसमें बहुत अधिक पढ़ने के खिलाफ सावधानी बरतने का आग्रह किया है, और जब मुंबई के अन्य हॉटस्पॉट शहरों जैसे न्यूयॉर्क से डेटा निकलता है, तो मुंबई ने जो रुझान दिखाया है, उसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है।

