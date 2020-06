कोविड-19 आउटब्रेक के बाद पहली अंतरराष्ट्रीय सिरीज़ का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं है। सांकेतिक चित्र

कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को एक ठहराव तक पहुंचा दिया और खेल भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत में क्रिकेट जहां एक धर्म जैसे है, वहीं इस देश में आईपीएल एक त्योहार के जैसे है। क्रिकेट के जरिये सरकार को अच्छा-खासा टैक्स भी प्राप्त होता है, लेकिन इस साल अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लगभग बंद ही रहा है, हालांकि अब कोरोना संकट के बाद पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की तारीख सामने आ गई है।

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला के लिए कार्यक्रम और स्थानों की घोषणा कर दी है। England Men will play three Tests against the West Indies in July, subject to UK Government clearance to return behind closed doors — England and Wales Cricket Board (@ECB_cricket) June 2, 2020 हालांकि इस सिरीज़ के तीनों मैच बंद दरवाजों में ही खेले जाएंगे, मतलब दर्शक मैच देखने स्टेडियम में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सिरीज़ का पहला टेस्ट 8 जुलाई को साउथेम्प्टन में शुरू होगा, जिसके बाद अगले दो टेस्ट मैनचेस्टर में होंगे।

अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह कोविड-19 आउटब्रेक के बाद पहली अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला होगी। सिरीज़ के लिए वेस्ट इंडीज की टीम 9 जून को इंग्लैंड पहुंचेगी, जहां वे ट्रेनिंग के दौरान क्वारंटाइन रहेंगे।

वेस्टइंडीज मैनचेस्टर पहुंचेगी और फिर क्वारंटाइन और प्रशिक्षण के लिए ओल्ड ट्रैफर्ड की यात्रा करेगी। टीम के लिए तीन हफ्तों तक यही बेस होगा, फिर वे पहले टेस्ट के लिए एजेस बाउल के लिए रवाना होंगे।

