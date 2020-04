कोरोना : इस IAS दंपती को लोग कर रहे हैं सलाम, जिले में कोरोना के खिलाफ जंग में कर रहे हैं अगुवाई

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में तैनात यह आईएएस दंपती कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। बलिया जिले में तैनात आईएएस दंपती की हर ओर तारीफ हो रही है।

कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में तैनात आईएएस दंपती की हर ओर तारीफ हो रही है। इस दौरान यह दंपती लोगों की सेवा इस कदर कर रहा है कि चाहे शहर हो या गाँव लोग इन्हे सलाम कर रहे हैं।

विपिन कुमार जैन बलिया में संयुक्त मजिस्ट्रेट पद पर तैनात हैं, जबकि उनकी पत्नी अन्नपूर्णा गर्ग सिकन्दपुर तहसील की प्रभारी उपजिलाधिकारी हैं। इस दंपती की मेहनत को देखते हुए डीएम हरिप्रताप शाही ने 50 लोगों की आपदा राहत टीम का नेतृत्व इन्हे ही सौंपा है।

विपिन ने साल 2006 में 12वीं के बाद सीपीएमटी पास कर एमबीबीएस पूरा किया और 2012 में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा दी। विपिन का चयन आईपीएस के लिए हुआ, फिर उन्होने चार साल बतौर आईपीएस सेवा भी दी, लेकिन साल 2016 में आईएएस में चयन होने बाद उन्होने आईपीएस की नौकरी छोड़ दी।

यह दंपती अभी ट्रेनिंग पर है। विपिन और अन्नपूर्णा के नेतृत्व में जनपद के असर्फी अस्पताल में 30 बेड का अस्पताल तैयार रखा गया है, जिसमें सभी सुविधाएं मौजूद हैं, इसी के साथ 25-25 सदस्यों के दो चिकित्सा दल का भी गठन किया गया है, जो 15-15 दिन के हिसाब से काम करेंगे।

मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ के मूल निवासी विपिन इसके पहले बिहार कैडर से आईपीएस थे और साल 2018 में ट्रेनी आईएएस के रूप में उनकी तैनाती बलिया जिले में हुई, जबकि अन्नपूर्णा हरियाणा के फ़रीदाबाद की रहने वाली हैं। अन्नपूर्णा भी साल 2016 में आईएएस चुनी गई थीं। Also Read [द टर्निंग पॉइंट] क्यों टैक्सी फॉर श्योर के संस्थापक और रेडबस के एग्जीक्यूटिव ने लॉन्च किया कंटेंट स्टार्टअप

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com