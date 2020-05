देशभर में उपब्लध कराया जा रहा भारत के इस राज्य में बना सेनेटाइजर

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में उत्पादित 'सेनेटाइजर' पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से मणिपुर तक उपलब्ध कराया जा रहा है। सांकेतिक फोटो (साभार: ShutterStock)

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि उत्तर प्रदेश में उत्पादित सेनेटाइजर भारत के 28 राज्यों में भेजा जा रहा है।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में कुल 86 कंपनियां सेनेटाइजर बना रही हैं। इनमें से 27 चीनी मिलें, 12 डिस्टिलरी, 37 सेनेटाइजर कंपनियां और दस अन्य संस्थाएं शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि भारत के 28 राज्यों में कुल 27,20, 607 लीटर सेनेटाइजर की बिक्री की गई है ।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश की कुल सेनेटाइजर उत्पादन क्षमता तीन लाख लीटर से अधिक है और 2, 25, 000 लीटर सेनेटाइजर का उत्पादन रोजाना किया जा रहा है। अब तक 61, 81, 114 लीटर सेनेटाइजर का उत्पादन किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में 44, 95, 059 पैकिंग बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। कुल 52, 19, 079 पैकिंग की आपूर्ति की जा चुकी है।

प्रवक्ता ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग एवं नगर निकायों को प्रचुर मात्रा में सेनेटाइजर नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया है।

