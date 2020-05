ज़ोमैटो कर्मचारियों में गहराया नौकरी का संकट, फाउंडर दीपिंदर गोयल ने कर्मिचारियों को लिखी चिट्ठी

कोरोनावायरस महामारी के चलते दुनियाभर में अब नौकरियों का संकट गहराने लगा है। हाल में फूड सप्लाई कंपनी Zomato ने अपने 13 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने का फैसला किया है। प्रतीकात्मक चित्र (साभार: nextbigbrand) आज सुबह ज़ोमैटो के संस्थापक और सीईओ दीपिंदर गोयल ने अपने कर्मचारियों को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ महीनों में व्यवसाय के कई पहलुओं में बेहद बदलाव आया है और इनमें से कई परिवर्तन स्थायी होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट ने अधिक केंद्रित ज़ोमैटो का निर्माण जारी रखा है, लेकिन इसके कर्मचारियों के लिए पर्याप्त काम करने की उम्मीद नहीं है। दीपेंद्र गोयल ने आगे कहा, "हम अपने सभी सहयोगियों को एक चुनौतीपूर्ण कार्य वातावरण देते हैं, लेकिन हम इस बात को स्वीकार करने में सक्षम नहीं हैं कि हमारा लगभग 13 प्रतिशत कार्यबल आगे बढ़ रहा है।"

कर्मचारी अब धैर्य के साथ फंस गए हैं क्योंकि चिट्ठी में कहा गया कि हर किसी के लिए जो प्रभावित होता है, उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर लीडरशिप टीम के साथ जूम कॉल के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा, जो कर्मचारी प्रभावित नहीं होते हैं, उन्हें अगले 6 घंटों में hr@zomato.com से एक ईमेल प्राप्त होगा, जिसमें उन्हें सूचित किया जाएगा कि उनकी नौकरियां बनी रहेंगी।

इस बीच, प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उन्हें अगले 6 महीने तक आधा वेतन मिलता रहेगा, जबकि वे ज़ोमैटो के बाहर नौकरी तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा, उन कर्मचारियों के लिए जो मैनपावर एजेंसियों के साथ काम करते हैं और सीधे ज़ोमेटो के पेरोल पर नहीं, यह इन एजेंसियों को दो महीने के विच्छेद के साथ इन कर्मचारियों का समर्थन करने में मदद करेगा।

हालांकि, एक अप्रत्याशित कदम में, निकाल दिए गए प्रत्येक व्यक्ति को अपने ज़ोमैटो जारी किए गए लैपटॉप और फोन रखने की अनुमति दी जाएगी और पहले से आवंटित ईएसओपी 6 महीने की अवधि के दौरान जारी रखेंगे। Zomato द्वारा प्रदान की जाने वाली वर्तमान स्वास्थ्य बीमा, Zomato की इन-हाउस मानसिक वेलनेस टीम की पहुंच के साथ अगले छह महीनों तक भी जारी रहेगी। Also Read महामारी के नायक: कोरोनोवायरस के बीच बुजुर्गों की मदद करने के लिए सब्जी विक्रेता बने गए ये अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही

(Edited by रविकांत पारीक)

