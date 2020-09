भारत में कोविड-19 के मामले 56 लाख के पार, मरीजों के ठीक होने की दर 81.25 प्रतिशत

नयी दिल्ली, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 83,347 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 56 लाख से अधिक हो गई है। वहीं, इनमें से 45 लाख से अधिक लोग संक्रमणमुक्त हो चुके हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि देश में मरीजों के ठीक होने की दर 81.25 प्रतिशत हो गई है।

मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में 83,347 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 56,46,010 हो गए। वहीं, 1,085 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 90,020 हो गई। देश में अब तक 45,87,613 लोग संक्रमणमुक्त हो चुके हैं।

कोविड-19 के मामलों की मृत्युदर गिरकर 1.59 प्रतिशत रह गई है।

आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी 9,68,377 मरीजों का कोरोना वायरस का इलाज जारी है, जो कुल मामलों का 17.15 प्रतिशत है। प्रतीकात्मक चित्र (साभार: shutterstock) भारत में कोविड-19 के मामले सात अगस्त को 20 लाख के पार, 23 अगस्त को 30 लाख के पार, पांच सितम्बर को 40 लाख के पार और 16 सितम्बर को 50 लाख के पार चले गए थे।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार, देश में 22 सितम्बर तक कुल 6,62,79,462 नमूनों की कोविड-19 की जांच की गई, इनमें से 9,53,683 नमूनों की जांच मंगलवार को की गई।

देश में संक्रमण से जिन 1,085 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है, उनमें से महाराष्ट्र में 392, कर्नाटक में 83, उत्तर प्रदेश में 77, तमिलनाडु में 76, पंजाब में 66, पश्चिम बंगाल में 62, आंध्र प्रदेश में 51 और दिल्ली में 37 लोगों की मौत हुई।

देश में अब तक संक्रमण से कुल 90,020 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से महाराष्ट्र में 33,407, तमिलनाडु में 8,947, कर्नाटक में 8,228, आंध्र प्रदेश में 5,461, उत्तर प्रदेश में 5,212, दिल्ली में 5,051, पश्चिम बंगाल में 4,483, गुजरात में 3,352, पंजाब में 2,926 और मध्य प्रदेश में 2,035 लोगों की मौत हुई है।

मंत्रालय ने कहा कि जिन संक्रमितों की मौत हुई है, उनमें से 70 प्रतिशत लोग किसी न किसी अन्य बीमारी से भी पीड़ित थे।

मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर कहा, हमारे आंकड़ों का मिलान आईसीएमआर से किया जा रहा है।

(सौजन्य से- भाषा पीटीआई) ALSO READ #JobsForAll: यह महिला उद्यमी कोविड-19 के बीच 20 हजार से अधिक प्रवासियों को नौकरी दिलाने में कर रही है मदद

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.