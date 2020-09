JobsForAll: यह महिला उद्यमी कोविड-19 के बीच 20 हजार से अधिक प्रवासियों को नौकरी दिलाने में कर रही है मदद

कोविड-19 महामारी के कारण, नौकरियों की कमी और संक्रमण के डर से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने गृह राज्यों में वापस चले गए हैं। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार, अनुमानित 40 मिलियन आंतरिक प्रवासी महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं।

अधिकांश राज्यों को प्रभावित करने वाली नौकरियों और रिवर्स माइग्रेशन के एक अभूतपूर्व नुकसान के साथ, तत्काल चिंता प्रवासियों को अपने पैरों पर वापस लाने के लिए है। कैपेसिटा कनेक्ट (Capacita Connect) की फाउंडर शिप्रा शर्मा भूटानी ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसा करने पर ध्यान केंद्रित किया है जो विशिष्ट उद्योगों के साथ कुशल श्रमशक्ति को जोड़ता है। स्किल्स को टॉप प्रायोरिटी शिप्रा शर्मा भूटानी, कैपेसिटी कनेक्ट की फाउंडर (बीच में) शिप्रा को वंचितों की दुर्दशा के बारे में अच्छे से पता है। पूर्व अर्थशास्त्र की प्रोफेसर ने 2008 में जयपुर में एक छोटे कौशल केंद्र से शुरुआत की। वर्षों से, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (भारत सरकार) के साथ साझेदारी में, उन्होंने दावा किया है कि अफगानिस्तान में कैदियों, सेना की विधवाओं और युद्ध प्रभावित महिलाओं सहित हजारों लोगों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।

उन्होंने जयपुर की सेंट्रल जेल में महिला कैदियों को ब्यूटीशियन, कुक के रूप में काम करने के लिए प्रशिक्षण देकर और बाद में जेल की दुकान में बेचे जाने वाले कागज और बांस से उत्पाद बनाने के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए सुसज्जित किया है।

जरूरतमंद लोगों को अवसर प्रदान करने के लिए अपने फोकस के साथ जारी रखते हुए, शिप्रा ने एक नई पहल शुरू की है, जो महामारी से प्रभावित प्रवासियों की मदद करती है ताकि वे अपनी आजीविका अर्जित कर सकें। “जब मार्च में लॉकडाउन की घोषणा की गई, तो बहुत से प्रवासी श्रमिक, विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से, अपने गृह राज्यों में वापस चले गए। हमारी पहली प्राथमिकता इन श्रमिकों का एक डेटाबेस एकत्र करना था, और हम 55 लाख लोगों का विवरण एकत्र करने में कामयाब रहे, “ वह योरस्टोरी को बताती है। अगला कदम विभिन्न क्षेत्रों में इन प्रवासियों को आगे बढ़ाना था - उन्हें सिखाने से कि उद्योगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए मास्क या पीपीई किट कैसे बनाया जाए।

शिप्रा का कहना है कि राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में, वे राज्यों की सीमाओं पर लोगों का एक डेटाबेस एकत्र करने में सक्षम थी। उदाहरण के लिए, जब यूपी के प्रवासियों ने राजस्थान में प्रवेश किया, तो एकत्र किए गए डेटा ने उन्हें यह समझने में मदद की कि उनके पास किस तरह का कौशल है।

उन्होंने कहा, "अगर कोई प्रवासी मथुरा में 10 वर्षों तक कपड़ा उद्योग में काम करता है, तो हमारे पास राजस्थान में उसे वस्त्र उद्योग से जुड़ने के लिए आवश्यक जानकारी है, जो कुशल श्रमिकों की जरूरत है।"

इसी प्रकार, उद्योग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप श्रमिकों को खोजने के लिए कैपसिटी कनेक्ट के डेटाबेस तक पहुँच सकते हैं। ALSO READ जानें जैक्वार ग्रुप की कहानी, जो छोटे से फिटिंग व्यवसाय से बन गया 3,600 करोड़ रुपये का कारोबार Upskill और reskill के लिए बनाई ऐप अपस्किलिंग सत्र के दौरान स्टार्टअप अपने मोबाइल ऐप, स्किल मित्रा (Skill Mitra) का उपयोग प्रवासी श्रमिकों को बढ़ाने के लिए कर रहा है। शिप्रा कहती हैं, “हम लोगों को यह जानने में मदद कर रहे हैं कि मास्क कैसे बनाया जाए, डिलीवरी पर्सन कैसे बनें, आदि। पांच भाषाओं में उपलब्ध एडटेक ऐप उन लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है जो नौकरी पाने और आजीविका कमाने के लिए अपस्किल या रीस्किल करना चाहते हैं।”

इन राज्यों में कैपेसिटा कनेक्ट द्वारा संचालित कौशल केंद्रों पर सप्ताह में एक बार एक-एक सत्र में ऐप पर स्किलिंग पाठ्यक्रम को पूरक बनाया जाता है।

शिप्रा ने बताया कि कैसे कैपेसिटी कनेक्ट के माध्यम से एक व्यक्ति को डिलीवरी पर्सन के रूप में नौकरी मिली और कैसे एक महिला, जो परिवार की एकमात्र भरण-पोषण करने वाली है, मास्क सिलाई कर रही है, उन्हें स्थानीय खुदरा दुकानों में बेच रही है, और 15,000 रुपये प्रति माह कमा रही है। “पोर्टि(Portea) जैसी कंपनियां मांग के साथ मुझसे संपर्क करती हैं, कहने के लिए, उदयपुर में 20 नर्स, या जीनस इनवर्टर ने 30-40 महिलाओं को मास्क बनाने और उन्हें मुफ्त में वितरित करने के लिए कहा - यह दोनों को एक अच्छे के लिए जोड़ता है। यह भी हो रहा है कि लोग नौकरी की भूमिका भी बदल रहे हैं - कोई व्यक्ति जो पहले मिल मजदूर के रूप में काम कर रहा था, अब एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहा है, ” वह बताती हैं। अब तक, शिप्रा कहती है कि उन्होंने 20,000 लोगों को नौकरी खोजने में मदद की है। टीम रोजगार के अवसरों का लाभ भी उठा रही है, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, खुदरा और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में जो प्रतिबंधों के बाद से मांग में वृद्धि देख रहे हैं। कंपनी अब तक Amazon, Paytm, Portea, Rajasthan Tex, Just Clean, Swiggy, Zomato, और अन्य को मैनपावर की आपूर्ति कर चुकी है।

शिप्रा और उनकी टीम राजस्थान और यूपी में स्थानीय उद्योगों तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास कर रही है ताकि उन्हें पर्याप्त श्रम का आश्वासन दिया जा सके कि वे अपने पोर्टल से काम पर रख सकें।

“हम इन 55 लाख लोगों को थोक एसएमएस भेज रहे हैं ताकि वे घबराएं नहीं और अपने राज्यों को छोड़ दें। हम उन्हें अपने राज्यों में रोजगार प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। हम इस प्रक्रिया को गति देने में मदद करने के लिए रोजगार मेले भी आयोजित कर रहे हैं, ” वह कहती हैं।

NSDC के पाठ्यक्रम के अनुसार, उद्यमी की भविष्य की योजनाओं में संपूर्ण स्किलिंग प्रक्रिया को डिजिटल बनाना और विभिन्न प्रकार के कौशल के साथ पूल में विविधता लाना है ताकि अधिक से अधिक लोग प्लंबर, सीएनसी ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन या ब्यूटीशियन बन सकें।

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.