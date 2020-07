कोविड-19: क्या 98% वायरस को खत्म कर देगा स्वीडन की कंपनी का बनाया हुआ ये माउथ स्प्रे?

स्वीडन की एक लाइफ साइंस कंपनी एनजाइमेटिका ने दावा किया है कि माउथ स्प्रे कोल्डज़ाइम (जो आम सर्दी के लिए उपयोग किया जाता है) की क्षमता का परीक्षण करने के लिए इन विट्रो अध्ययन किया गया है। सांकेतिक फोटो (साभार: shutterstock) अध्ययन के प्रारंभिक परिणामों से पता चला कि मुंह के इस स्प्रे का उपयोग SARS-CoV-2 को निष्क्रिय करने के लिए किया जा सकता है, एक वायरस जो पिछले छह महीनों से दुनिया भर में कहर बरपा रहा है। एक प्रेस नोट में एंजाइमैटिका ने उल्लेख किया है कि कोल्डज़ाइम, कोरोनावायरस को 98.3 प्रतिशत तक निष्क्रिय कर सकता है।

फायनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने कहा कि मुंह का ये स्प्रे मौखिक गुहा में एक बाधा बना सकता है जो आमतौर पर सामान्य सर्दी के खिलाफ होता है। हाल के अध्ययन में निहित है कि यह वायरस के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा भी पेश कर सकता है जो नोवेल कोरोनावायरस की तरह प्रकृति में हानिकारक हैं। यह ध्यान रखना है कि डिवाइस का अवरोध समाधान ग्लिसरॉल और अटलांटिक कॉड ट्रिप्सिन से बनाया गया है।

इसके अलावा, इसने उल्लेख किया कि SARS-CoV-2 का निष्क्रियकरण 20 मिनट में हुआ और वायरल सामग्री का 98.3 प्रतिशत (1.76 log10) प्रभावित हुआ। कंपनी ने कहा कि उन्होंने एक मान्य और मानकीकृत पद्धति के आधार पर परीक्षण किए।

Enzymatica के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर क्लॉज एगस्ट्रैंड के अनुसार, यह काफी दिलचस्प है कि ColdZyme एक सुरक्षात्मक अवरोध प्रदान करके कोरोनावायरस को निष्क्रिय करने में सक्षम है। हालाँकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि इन विट्रो परिणामों को क्लीनिकल ट्रायल्स में गिना जा सकता है या नहीं।

इससे पहले भी, इसी तरह के अध्ययन किए गए हैं जो कोल्डज़ाइम को दिखाते हैं, एक और कोरोनावायरस के खिलाफ प्रभावशीलता जो कि एचसीओवी -229 ई है। कंपनी का मानना ​​है कि यह माउथ स्प्रे कोरोनावायरस की किस्मों के खिलाफ प्रभावी हो सकता है।

इस बीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनियाभर में नोवेल कोरोनावायरस के 14,043,176 सकारात्मक मामले हो चुके हैं। इनमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 597,583 हो गई है। 200 से अधिक देश अभी भी विभिन्न प्रकार के उपचारों और टीके विकास के साथ महामारी से जूझ रहे हैं। Also Read इसरो की नौकरी छोड़कर इन इंजीनियरों ने क्यों शुरू कर दिया EV स्टार्टअप?

