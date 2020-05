कोविड-19 से बढ़ जाता है दिल की बीमारी होने का खतरा

वाशिंगटन, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 बीमारी से हृदय संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। सांकेतिक फोटो (साभार: ShutterStock) अमेरिका में वर्जीनिया विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने कहा है कि कोविड-19 से हृदय गति का रूकना, दिल का दौरा और रक्त के थक्के जमने जैसी समस्याएं हो सकती हैं जिनसे आघात हो सकता है।

अमेरिकन जर्नल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन में प्रकाशित शोध पत्र के लेखकों के अनुसार कोविड-19 बीमारी से श्वसन प्रकिया पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बहुत कुछ कहा गया है लेकिन इस पर कम ध्यान दिया गया है कि इस बीमारी के हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव से मौत तक हो सकती है।

वर्जीनिया विश्वविद्यालय के आपात चिकित्सा विभाग के विलियम ब्रैडी ने कहा, “कोविड-19 से संबंधित बीमारी के बहुत से मरीज हमारे पास आ रहे हैं जिससे इस बीमारी के शरीर और हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हमारी समझ बढ़ रही है।” अनुसंधानकर्ताओं ने पता लगाया है कि कोविड-19 से होने वाली मौतों में मरीजों की हृदय गति का रुकना एक प्रमुख लक्षण है। Also Read पत्नी परमेश्वर! जानें कैसे एक महिला ने बचाई अपने पुलिस अधिकारी पति की जान

(Edited by रविकांत पारीक)

