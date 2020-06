कमेटी के अनुसार बहुत से गरीब लोग खाना खाने के लिए गुरुद्वारे तक नहीं आ सकते हैं, ऐसी स्थिति में ये गाडियाँ उन तक भोजन पहुंचाने का काम करेंगी, ताकि कोई भी भूखा न रहे। (चित्र साभार: सोशल मीडिया)

सिख समुदाय को आगे आकर हेमशा लोगों की मदद करने के लिए जाना जाता है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान भी देश भर में इस समुदाय ने जरूरतमंद लोगों को खूब सहायता की है और यह सिलसिला अभी भी जारी है। इसी क्रम में दिल्ली की सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने बड़ा ही नेक फैसला लिया है।

कमेटी ने लंगर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए ‘लंगर ऑन व्हील्स’ सेवा शुरू की है, जिसके जरिये गाड़ियों में लंगर लादकर लोगों के बीच बांटा जा रहा है।



कमेटी के अनुसार बहुत से गरीब लोग खाना खाने के लिए गुरुद्वारे तक नहीं आ सकते हैं, ऐसी स्थिति में ये गाडियाँ उन तक भोजन पहुंचाने का काम करेंगी, ताकि कोई भी भूखा न रहे।

इस कमेटी ने रोजाना 15 हज़ार लोगों को खाना परोसने की योजना तैयार की है, जिसमें यह गाड़ी झुग्गी झोपड़ियों, रेलवे और बस स्टेशनों और सड़कों पर रह रहे गरीब लोगों को खाना बांटने का काम करेगी।

इसके लिए बंगला साहिब गुरुद्वारे से रोजाना 15 वैन का संचालन किया जाएगा, जो दिल्ली के हर कोने तक जरूरतमंद लोगों को खाना पहुंचाना सुनिश्चित करेंगी। फिलहाल इस पहल को एक महीने की योजना के हिसाब से शुरू किया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 22 से अधिक मामले पाये गए हैं, जीनेम्न 9 हज़ार से अधिक लोग इससे रिकवर हो चुके हैं। Also Read इंजीनियरिंग छात्रों को आवश्यक कौशल प्रदान कर नौकरी के लिए तैयार कर रहा है यह स्टार्टअप

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding and Startup Course. Learn from India's top investors and entrepreneurs. Click here to know more.