कोरोना वायरस से बुरी तरह संक्रमित एक तिहाई लोगों की जान बचाने में सक्षम है ये दवा

इस दवा की मदद से जो मरीज वेंटिलेटर पर हैं, उनकी जान जाने का खतरा एक तिहाई तक कम किया जा सकता है। सांकेतिक चित्र

कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की जान बचाने के लिए अब एक खास दवा को बेहद कारगर माना जा रहा है। यह दावा कोरोना वायरस संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित हुए मरीजों के लिए बेहद प्रभावी साबित हो रही है। ‘डेक्सामेथासोन’ नाम की यह दवा सस्ती होने के साथ ही हर जगह उपलब्ध भी है।

ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने इस दवा के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि अगर इस दवा का छोटा डोज़ गंभीर रूप से कोरोना वायरस संक्रमित मरीज को दिया जाए तो उसकी जान बचाने की संभावनाओं को प्रबल किया जा सकता है।

इस दवा की मदद से जो मरीज वेंटिलेटर पर हैं, उनकी जान जाने का खतरा एक तिहाई तक कम किया जा सकता है, जबकि जिन मरीजों को ऑक्सिजन सपोर्ट पर रखा गया है, ऐसे 20 प्रतिशत की जान भी इससे बचाई जा सकती है।

गौरतलब है कि डेक्सामेथासोन का उपयोग 1960 के दशक से ही गठिया और अस्थमा के इलाज में किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसका उपयोग शुरुआत से ही किया जाता तो कई जानें बचाई जा सकती थीं।

इस दवा के जरिये आर्थिक रूप से कमजोर देश जो कोरोना वायरस संक्रमण से अधिक प्रभावित हैं, उन्हे काफी राहत मिल सकती है।

गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 82 लाख पार कर चुके हैं, जबकि अब तक 43 लाख से अधिक लोग इससे रिकवर हुए हैं।

