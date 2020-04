कांस्टेबल ने ही डीएम को लगा दी फटकार, हालांकि बाद में हुआ सम्मानित

रामपुर में औचक निरीक्षण पर मोटरसाइकिल से निकले जिलाधिकारी को एक नाके पर पुलिसकर्मी ने ही फटकार लगा दी। जिलाधिकारी ने कांस्टेबल को सम्मानित किया है।

कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश भर में जारी लॉकडाउन को सफल बनाने की ज़िम्मेदारी पुलिसवाले भी निभा रहे हैं। ये पुलिसकर्मी इस लॉकडाउन में लोगों तक जरूरी समान पहुंचा रहे हैं, वहीं सड़कों पर निकले लोगों को घर पर रहने के लिए भी समझा रहे हैं।

ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर से सामने आया है, जहां वहाँ के जिलाधिकारी आंजनेय कुमार शहर के विभिन्न स्थानों पर हालात का जायजा लेने मोटरसाइकिल से निकले। इस दौरान रास्ते पर ही उन्हे कांस्टेबल मोहित ने रोक लिया।

कांस्टेबल ने जिलाधिकारी से घर से निकलने का कारण भी पूछा और यूं ही बाहर निकलने के लिए फटकार लगाई, हालांकि इस दौरान जिलाधिकारी ने अपनी पहचान उसे नहीं बताई और वापस आ गए।

कांस्टेबल मोहित की सतर्कता और ज़िम्मेदारी को देखते हुए जिलाधिकारी ने उसे अपने कार्यालय बुलाकर 500 रुपये देकर सम्मानित किया और इसी तरह ज़िम्मेदारी के साथ आगे भी कार्य करते रहने के लिए प्रेरित भी किया।

हालांकि इसके पहले जिलाधिकारी को पाँच छः नाकों पर नहीं रोका गया था। जिलाधिकारी ने अपने औचक निरीक्षण के दौरान जो भी स्थिति सामने आई उन्होने एसपी को अवगत करा दिया है।

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 452 मामले सामने आए हैं, जबकि राज्य में 45 लोग अब तक इससे रिकवर हुए हैं।

