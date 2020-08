27 वर्षीय अंजलि वज़ारे ग्रामीणों को उनके घरों तक जाकर दे रही है डिजिटल बैंकिंग सेवाएं

हर बार महाराष्ट्र के ठाणे जिले के पाथरडी गांव, जौहर ब्लॉक में एक व्यक्ति को पैसे निकालने, बैंक बैलेंस की जाँच करने या किसी अन्य बैंकिंग सेवा का लाभ उठाने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें 15 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने के लिए आधे दिन का समय और 40 रुपये का खर्च करना पड़ता है। दो निकटतम बैंक शाखाओं - भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पहुंचने के बाद - उन्हें फिर लंबी कतारों में खड़ा होना होगा।

हालाँकि, आज, बैंकिंग सेवाएं उन ग्रामीणों के घरों तक पहुँच गई है, जिसका श्रेय अंजलि वज़ारे को दिया जाता है, जिन्हें गाँव के लोग 'ई-दोस्त' (e-dost) कहते हैं। 27 वर्षीय अंजलि अपने दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे करती है और सुबह 9 बजे तक नकद जमा, निकासी, और बिल भुगतान सहित सभी लेनदेन करती है, और रोटेटिंग फंड को इकट्ठा करने के लिए बैंक जाती है, जिसका प्रबंधन एक बार में 1 लाख रुपये तक होता है। अंजलि वज़ारे महाराष्ट्र के ठाणे जिले के जौहर ब्लॉक में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) की पहली सरकारी अधिकृत सेवा प्रदाता हैं। वह अपने दिन के काम को पूरा करने से पहले दैनिक लेनदेन के लेखांकन कार्य को भी पूरा करती है। जून 2019 के बाद से, अंजलि ने एक दूसरे ई-दोस्त के साथ, 40 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन किया है। आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत अंजलि, जिनके पास मैट्रिक प्रमाणपत्र है, उन्हें टाटा मोटर्स और बीएआईएफ इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड डेवलपमेंट (बीआईएसएलडी) द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। 2018 के बाद से गैर-लाभकारी संगठन के लिए गांव में मुद्दों को उठाने और संवाद करने के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्ति के रूप में सेवा करते हुए, अंजलि ने बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में कठिनाइयों पर प्रकाश डाला।

इसे संबोधित करने के लिए, BISLD ने अंजलि को जौहर ब्लॉक में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) की पहली सरकारी अधिकृत सेवा प्रदाता बनने के लिए प्रशिक्षित किया, और स्मार्टफोन और एक बायो-मीट्रिक मशीन का उपयोग करके एक डोरस्टेप बैंकर के रूप में कार्य किया। मशीन को संभालने के अलावा, उन्होंने बैंक संचालन, एईपी प्लेटफॉर्म और नकदी प्रवाह को बनाए रखने के बारे में भी सीखा।

"मैंने बिल भुगतान, मोबाइल रिचार्ज इत्यादि जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए डोर-टू-डोर जाना शुरू किया, और इन सेवाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए सामुदायिक बैठकों में भी भाग लिया। मैं शुरुआत में थोड़ा हिचकिचा रही थी क्योंकि पैसा शामिल था, " वह कहती हैं। हालांकि, क्षेत्र में नेटवर्क कनेक्टिविटी की कमी एक चुनौती बनी हुई है। ई-दोस्त अंजलि वज़ारे ने ग्रामीणों को उनके घरों पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए शिक्षित किया, जिसमें नकद जमा, निकासी और बिल भुगतान शामिल हैं। यह एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम (Integrated Village Development Programme - IVDP) का हिस्सा है, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कार्यालय के साथ संयुक्त रूप से चलाया जाता है, जिसका उद्देश्य एक आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत की प्रतिकृति मॉडल बनाना है। वे सरकार के पैमाने और मशीनरी और कॉर्पोरेट की गति, प्रबंधकीय कौशल और क्षमता का लाभ उठाकर इसे प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन (financial inclusion ) का लक्ष्य लेने के अलावा, इस कार्य ने अंजलि को वित्तीय स्वतंत्रता के साथ-साथ बहुत कुछ प्रदान किया है।

गाँव में एक निम्न मध्यमवर्गीय परिवार से आने से आने वाली अंजलि ने शादी के पाँच साल बाद ही अपने पति को खो दिया, और चार साल के बेटे और बूढ़े माता-पिता के साथ रह रही है। इसने बहुत भावनात्मक और वित्तीय तनाव पैदा किया क्योंकि खेती परिवार के लिए आय का एकमात्र स्रोत था।

'ई-दोस्त' के रूप में काम करने का अवसर उस समय आया जब उनके अधिकांश दिन उनके परिवार के सदस्यों की देखभाल में व्यतीत हुए।

“पहले मेरी जेब में मुश्किल से 100 रुपये थे, और अब, मैं पूरे गांव के लिए लाखों में धन का प्रबंधन करने में सक्षम हूं। इससे भी महत्वपूर्ण बात, मैं अपने दैनिक आवागमन के लिए दोपहिया वाहन खरीदने में सक्षम हूं। यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीद सकता हूं, ” वह कहती हैं। वह हर महीने 5,000 रुपये का वेतन कमाती है। 600 से अधिक लोगों की सेवा करते हुए, अंजलि ने एक वर्ष में 23.42 लाख रुपये का कारोबार किया, और मई 2020 में अपने उच्चतम मासिक लक्ष्य 5 लाख रुपये का कारोबार किया।

अंजलि कहती हैं, हालांकि ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा के लिये उसकी सहायता लेने में थोड़ा संदेह था, लेकिन उन्हें एईपीएस कार्यक्रम से अवगत कराने से उन्हें काफी मदद मिली। इसके अतिरिक्त, वह कहती हैं, सेवा की निरंतरता और कारोबार उसके समुदाय में सुविधा की बढ़ती स्वीकृति के लिए एक वसीयतनामा है। यह COVID-19 लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों के लिए भी उपयोगी साबित हुआ है।

अंजलि कहती हैं, यह एक "भारी और समृद्ध" अनुभव रहा है, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा, और एक मजबूत उद्यमशीलता की भावना पैदा हुई। उन्होंने कहा, "इस अवसर ने मेरे लिए एक नई सामाजिक छवि तैयार की है, और मुझे गर्व है कि इसने मुझे परिवार की पहली व्यवसायिक महिला के रूप में असीम सम्मान दिया है।"

