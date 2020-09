छात्रों को बड़े ही सुविधाजनक तरीके से शिक्षा उपलब्ध करा रहा है यह एडटेक स्टार्टअप

कोविड-19 का प्रकोप अभूतपूर्व समय लेकर आया है और इसने देश में व्यवसायों, शिक्षा और कार्यालयों के संचालन के तरीके को बदल दिया है। डिजिटलीकरण की विशेषता वाले नए सामान्य के साथ एडटेक सेक्टर ने विशेष रूप से महामारी के बीच एक बड़ी वृद्धि देखी गई है।

BARC इंडिया और नीलसन की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में लॉकडाउन के बाद से शिक्षा ऐप्स पर खर्च होने वाले समय में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। शिक्षा क्षेत्र में त्वरित डिजिटलीकरण ने स्टार्टअप्स के लिए एडटेक सेक्टर को बाधित करने और नए इनोवेशन को लाने के अवसर खोले हैं।

इस परिदृश्य में फरीदाबाद स्थित GuruQ का उद्देश्य छात्रों को एक वैकल्पिक कोचिंग विकल्प प्रदान कर रहा है और अपनी ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा के इंगेजमेंट के समान स्तर को बनाए रखने का दावा कर रहा है। यह छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियों को फिर से समायोजित करने पर भी ध्यान दे रहा है।

भाई और बहन मीनल आनंद और जय करन आनंद द्वारा 2017 में स्थापित स्टार्टअप देश भर के छात्रों को विशेष कक्षाएं प्रदान करने की अनुमति देता है। एडटेक में बढ़ते अवसर को महसूस करते हुए GuruQ ने फरवरी 2020 में अपनी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया।

योरस्टोरी से बात करते हुए मीनल कहती हैं, "मंच पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के विभिन्न आयु समूहों के सभी छात्रों को लक्षित करता है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ-साथ NEET, JEET, CLAT आदि के लिए ट्यूटर प्रदान करता है। इसमें विदेशी भाषा और व्यावसायिक संचार जैसे कौशल विकास पाठ्यक्रम भी पेशेवरों पर लक्षित होते हैं।" GuruQ की संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मीनल आनंद

ऑनलाइन सलाह मंच मीनल ने बोस्टन विश्वविद्यालय से एमबीए पूरा किया और फ्रैंकलिन टेम्पलटन, सिटीग्रुप और एचपीएल एडिटिव जैसी कंपनियों में काम किया है। उनका मानना है कि समय की आवश्यकता अधिक सामग्री प्रदान करने की नहीं है, बल्कि इस दौरान शिक्षकों को उपलब्ध सामग्री को समझने के लिए छात्रों की सहायता करने में सक्षम होना चाहिए।

वह कहती हैं, “भारत लौटने के बाद मुझे एहसास हुआ कि भारत में शिक्षा के तरीके और अंतर्राष्ट्रीय तिमाहियों में इसे लागू करने के तरीके में अंतर है और इसने मुझे एडटेक सेक्टर का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। चूंकि भारत में शिक्षा रट्टा सीखने के इर्द-गिर्द केंद्रित है, इसलिए अधिकांश छात्र एक नुकसान में रहते हैं जब उन्हें अंतरराष्ट्रीय साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है।”

उन्होंने कहा, "GuruQ के साथ हम शिक्षा पर एक नया दृष्टिकोण लाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रमाणित और योग्य ट्यूटर्स के माध्यम से शिक्षण के इनोवेटिव तरीके खोजने के लिए अपने छात्रों को एक विजयी बढ़त प्रदान करते हैं।"

सह-संस्थापक और सीईओ बताती हैं कि GuruQ उच्च योग्य ट्यूटर्स का एक एग्रीगेटर है जो छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें प्रशिक्षित करने में सक्षम हैं। अब तक लगभग 40,000 ट्यूटर गुरु के साथ पंजीकृत हैं। स्टार्टअप एक ऑन-डिमांड ट्यूटर सुविधा प्रदान करता है जो छात्रों को कई मापदंडों के आधार पर ट्यूटर्स का चयन करने की अनुमति देता है जैसे विषय वस्तु विशेषज्ञता, बजट, ट्यूटर रेटिंग और फीडबैक और दूसरों के बीच समीक्षा। छात्र अपने मौजूदा ट्यूटर से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में दूसरे ट्यूटर का विकल्प भी चुन सकते हैं।

मीनल कहती हैं, “GuruQ टेक्नालजी का लाभ उठा रहा है और इसने अपने शिक्षकों को अपने छात्रों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने और प्रबंधित करने के लिए ट्यूटर डैशबोर्ड का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया है। डैशबोर्ड के माध्यम से वे अपने शेड्यूल, कक्षाओं और छात्रों को प्रबंधित करने के साथ-साथ नोट्स, असाइनमेंट, परीक्षण और परीक्षा बना सकते हैं।”

वह कहती हैं, “हमने फरवरी 2020 में अपनी मोबाइल ऐप लॉन्च की थी और यह कदम प्लेटफॉर्म के लिए एक गेम-चेंजिंग साबित हुआ है। वह कहती है कि यह ऐप छात्रों और शिक्षकों दोनों को कक्षाओं को शेड्यूल करने और उनकी आगामी कक्षाओं के बारे में याद दिलाने के लिए पुश नोटिफिकेशन प्राप्त करने में मदद करता है।”

जबकि 2018 में GuruQ वेबसाइट लॉन्च की गई थी, स्टार्टअप ने हाल ही में मोबाइल फोन के माध्यम से प्लेटफॉर्म तक आसान पहुंच के लिए फरवरी में अपनी ऐप लॉन्च की थी।

ऐप के अलावा, GuruQ ऑफ़लाइन केंद्र भी प्रदान करता है जहां छात्र ऑनलाइन पूल से एक ट्यूटर का चयन करने के बाद पारंपरिक तरीके से ट्यूशन ले सकते हैं। वह कहती हैं, "सार्वजनिक स्वास्थ्य के डर के साथ ऑनलाइन ट्यूशन की दिशा में एक बदलाव आया है क्योंकि यह सीखने को जारी रखने का एकमात्र विकल्प है।"

मीनल बताती हैं कि महामारी से पहले GuruQ से जुड़ने वाले अधिकांश छात्र कोचिंग के ऑफ़लाइन मोड का विकल्प चुनना पसंद करते थे, लेकिन COVID-19 के प्रकोप ने छात्रों को ऑनलाइन मोड के अनुकूल होने में मदद की है।

वह आगे कहती हैं, "एक बार कोविड-19 वैक्सीन बाहर होने के बाद GuruQ एक बार फिर से अपने ऑफ़लाइन ट्यूशन मोड को फिर से खोल देगा, जहाँ छात्र अपने आसपास के क्षेत्र में ट्यूटर्स का चयन कर सकेंगे और पारस्परिक रूप से सुविधाजनक स्थान और समय पर ऑफ़लाइन अध्ययन कर सकेंगे।" एडटेक में बढ़ते अवसर को महसूस करते हुए GuruQ ने फरवरी 2020 में अपनी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। [चित्र साभारt: प्लेस्टोर]

व्यापार व अन्य संस्थापक के अनुसार, कोरोनोवायरस के नेतृत्व में लॉकडाउन मंच के लिए एक "आशीर्वाद" साबित हुआ है। वह दावा करती हैं कि अवधि के दौरान ऑनलाइन ट्यूशन की मांग में 70 से 80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

मीनल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में GuruQ ने विदेशी भाषा के कार्यक्रमों जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, चीनी, इतालवी और रूसी के लिए 900 से अधिक छात्रों को दाखिला दिया।

भाई-बहन की जोड़ी ने 10 करोड़ रुपये के शुरुआती निवेश के साथ GuruQ को लॉन्च किया था। 2018 में स्टार्टअप ने एचएनआई के एक समूह से 2.5 करोड़ रुपये का अपना पहला फंडिंग राउंड उठाया और अब अगले दौर के बारे में कुछ निवेशकों के साथ बातचीत कर रहा है।

बिजनेस मॉडल के बारे में बोलते हुए मीनल का कहना है कि स्टार्टअप ट्यूटर, विषयों और अन्य कारकों के आधार पर 50 रुपये प्रति घंटे से शुरू होने वाली एक लचीली मूल्य निर्धारण रणनीति पर काम करता है। दरों को शुरू में 200 रुपये प्रति घंटे पर रखा गया था, लेकिन पूरे क्षेत्र में छात्रों तक पहुंचने के लिए इसे 50 रुपये से शुरू कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि जुलाई 2020 में, GuruQ ने दक्षिण भारतीय बाजारों में प्रवेश किया और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से ट्यूटर्स ऑनबोर्ड किए। इसके बाद स्टार्टअप ने इन दोनों राज्यों से आईआईटी-जेईई की तैयारी में विशेषज्ञ ट्यूटर्स के अनुरोधों की संख्या में वृद्धि दर्ज की है।

हालांकि उन्होंने कहा कि शिक्षा का तरीका ज्यादातर अंग्रेजी है, मीनल का मानना है कि अंततः स्थानीय भाषा बोलने वाले ट्यूटर्स लाने से छात्रों को अधिक सहज महसूस करने और मेंटर्स के साथ जुड़ने में मदद मिलेगी।

सह-संस्थापक के अनुसार, GuruQ का सामना अन्य उल्लेखनीय एडटेक स्टार्टअप जैसे वेदांतु और क्यूमैथ से है।

मीनल कहती हैं, “गुरुक्यू के पास 15,000 से अधिक छात्र हैं, जो हर दिन मंच का उपयोग करते हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तार करना है ताकि दुनिया भर के छात्र और शिक्षक इस मंच से लाभान्वित हो सकें।”

वह कहती हैं, "GuruQ की टेक टीम कुछ प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और छात्रों और शिक्षकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए एआई को मंच पर शामिल करने पर भी काम कर रही है। ऑनलाइन ट्यूशनिंग स्पेस की बढ़ती और भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए नई व्यावसायिक लाइनों और अन्य कार्यात्मकताओं को शामिल करने की अन्य योजनाएं हैं।"

