क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पर इन दिनों कुछ खबरों की हत्या की जा रही है? इन खबरों को फेक न्यूज (Fake News) के नीचे दफनाया जा रहा है? सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इस काम को पूरे सिस्टेमेटिक तरीके से एक कंपनी करने में लगी हुई है. यह कंपनी दावा करती है कि वह अपने क्लाइंट्स के अतीत को इटंरनेट से मिटा देती है. एक बार इस कंपनी ने आपके खिलाफ छपी न्यूज या आर्टिकल या जारी हुई फोटो को इंटरनेट से हटा दिया तो वह आपको गूगल पर नहीं मिलेगी. हालांकि, जो कंपनी दूसरो को अतीत इंटरनेट से गायब करने के धंधे से करोड़ों रुपये छाप रही थी अब उसका खुद का काला चिट्ठा सबके सामने आ गया है. इस कंपनी के खिलाफ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन Organized Crime and Corruption Reporting Project ने Forbidden Strories और The Post के साथ पार्टनरशिप में पड़ताल की है. इसे Washington Post ने भी प्रमुखता से छापा है.

कहां से आया ऐसी कंपनी बनाने का आइडिया?

Eliminalia के फाउंडर का नाम है Dídac Sánchez. इस कंपनी की शुरुआत सांचेज ने करीब 10 साल पहले 2013 में की थी. उस वक्त सांचेज की उम्र सिर्फ 20 साल थी. इस कंपनी को शुरू करने का आइडिया उसे अपनी ही जिंदगी के एक अनुभव से आया था. 2007 में जब वह 12 साल का था, उसने एक स्थानीय कारोबारी पर उसे कई बार मोलेस्ट यानी उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था. मामला बहुत ही गंभीर हो गया था और इस मामले में कोर्ट ने उस बिजनेसमैन को जेल की सजा तक सुना दी थी.

कुछ सालों के बाद सांचेज ने बिजनेसमैन पर लगाए सारे आरोप वापस लिए और कहा कि उसने झूठ बोला था. हालांकि, जजों के पैनल ने कुछ और सबूतों के बिनाह पर केस में कोई भी बदलाव नहीं किया. यह भी बातें हुईं कि सांचेज और उस बिजनेसमैन के बीच कोई समझौता हुआ है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई. खैर, सांचेज ने अपनी ऑटोबायोग्राफी (Secret of Success: If I can be successful at 23, so can you) में लिखा है कि उसने उससे जुड़ी सारी खबरों को इंटरनेट से हटवा दिया. सांचेज ने ये तो नहीं बताया कि उसने ये कैसे किया, लेकिन यहां उसे एक बिजनेस मॉडल दिख गया, जिसे उसने एक कंपनी का रूप दे दिया. अब सांचेज की वेबसाइट Eliminalia पर आपको सामने ही ये लिखा मिल जाएगा कि हम आपका अतीत (We erase your past) मिटाते हैं. साथ ही कंपनी कहती है कि इस तरह हम आपका भविष्य बनाने में मदद करते हैं. सवाल उठता है कि कैसे? आखिर कैसे एक शख्स दूसरों के अतीत को इंटरनेट से मिटाने का बिजनेस चला रहा है?

जानिए कैसे खुला ये मामला?

साल 2017 में अर्जेंटीना की अथॉरिटीज ने एक आईटी बिजनेस के मालिक Hernán Gabriel Westmann पर मनी लॉन्डरिंग और ड्रग्स की तस्करी का आरोप लगाया. इसके बाद इंटरनेट पर उसके खिलाफ तमाम खबरें चलने लगीं. दो साल तक ट्रायल चला, लेकिन सबूतों की कमी के चलते Hernán Gabriel Westmann इस मामले में बरी हो गए. रेकॉर्ड्स के मुताबिक मार्च 2021 में Hernán Gabriel Westmann ने अपने अतीत को साफ करने के लिए Eliminalia को हायर किया. उन्होंने कहा था कि उन पर गलत आरोप लगाए गए थे. इसी वजह से उन्होंने अपना अतीत मिटाने के लिए इस कंपनी को करीब 15 हजार यूरो दिए. Eliminalia ने उन खबरों में से कई को हटा दिया, लेकिन साथ ही बहुत सारी पॉजिटिव फेक न्यूज भी पैदा कर दीं. इसके बाद बिजनेसमैन ने कंपनी को पूरे पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने फेक न्यूज का सहारा लिया था और सारी निगेटिव खबरें हटाई नहीं थीं. उसके बाद से इस कंपनी के खिलाफ हवा बनने लगी और धीर-धीरे इसके खिलाफ खोजी पत्रकारिता शुरू हो गई. अब Forbidden Stories ने इस कंपनी के बहुत सारे दस्तावेजों को खंगालने के बाद इस कंपनी के खिलाफ ये पूरी रिपोर्ट जारी की है. एनालिसिस से पता चला है कि Westmann की जिन 86 स्टोरीज को कंपनी ने टारगेट किया था, उनमें से 48 स्टोरी अब इंटरनेट पर हैं ही नहीं.

कैसे काम करती है ये कंपनी?

रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी के काम करने का तरीका बहुत ही सीधा, लेकिन गैर-कानूनी है. अगर इस कंपनी को इंटरनेट से कोई खबर या ब्लॉग पोस्ट हटानी होती है तो उसके लिए कंपनी साम, दाम, दंड, भेद हर तरीका अपनाती है. सबसे पहले तो जिस लिंक को हटाना होता है, उसे बार-बार अलग-अलग जगहों से रिपोर्ट करवाया जाता है. इसकी वजह से वह लिंक गूगल या दूसरे सर्च इंजन की रैंकिंग में गिरने लगता है. यह कंपनी जिस आर्टिकल को हटाना चाहती है, उससे मिलते-जुलते बहुत सारे आर्टिकल अलग-अलग वेबसाइट्स से पब्लिश करती है, ताकि गूगल को लगे कि यह नई जानकारी ज्यादा ऑथेंटिक है. इस तरह धीरे-धीरे पुराना लिंक बहुत पीछे चला जाता है और गूगल सर्च में जल्दी नहीं मिलता है.

Image Credit- Washington Post

कोई आर्टिकल हटवाने का एक हथियार इनके वकील भी हैं. उनकी तरफ से आर्टिकल लिखने वाले पत्रकार, मीडिया संस्थान, डोमेन होस्टिंग वेबसाइट और यहां तक कि कई बार सर्च इंजन तक को कॉपीराइट के नोटिस भेजे जाते हैं. यह नोटिस फर्जी होते हैं, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ ये सोचकर ज्यादा आगे नहीं बढ़ते कि क्यों इसके चक्कर में पड़कर अपना वक्त बर्बाद करें.

अगर इस कंपनी की वेबसाइट देखें तो वहां पर इन्होंने साफ लिखा है कि वह अपने क्लाइंट्स की जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखते हैं. यानी एक बात तो साफ है कि इस कंपनी जो क्लाइंट हैं वह गलत तरीके से अपनी इमेज सुधरवा रहे हैं, वरना जानकारी छुपाने की क्या जरूरत होती. वैसे भी, अगर इंटरनेट से कुछ जानकारी हटवानी है तो यह अपने आप में शक पैदा करने वाली बात है. Eliminalia कंपनी करीब 3540 से भी अधिक कॉरपोरेट क्लाइंट्स और 5,770 इंडिविजुअल क्लाइंट्स को अपनी सेवाएं दे चुकी है, जिसमें से ना जाने कितने ही अपराधी रहे होंगे. कंपनी की वेबसाइट पर यह भी दावा किया गया है कि यह सब 99 फीसदी क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के साथ किया है. ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए कंपनी मनी बैक गारंटी भी दे रही है. कंपनी अपने काम को Right to be forgotten यानी भुलाए जाने के अधिकार के तहत काम करने का दावा कर रही है. अभी ये कंपनी स्पेन, यूक्रेन, बोलिविया, एक्वाडोर, इटली, माल्ट, पुर्तगाल, दक्षिण स्विटजरलैंड, अमेरिका, यूके, तुर्की, ताइवान, मैक्सिको और जोर्जिया जैसे देशों में है.

अपराधियों की इमेज सुधारने में लगी है ये कंपनी!

रिपोर्ट से पता चला है कि करीब 600 फर्जी न्यूज वेबसाइट्स का संबंध Eliminalia की पैरेंट कंपनी Maidan Holding से है. इनमें से कई के नाम तो ऐसे हैं कि एक बार के लिए कोई भी कनफ्यूज हो सकता है जैसे London New Times, CNNEWS Today और Le Monde France.

जनवरी 2021 में एक रीयलिटी टीवी पर्सनैलिटी Carter Oosterhouse ने इस कंपनी को हायर किया था, जिस पर Kailey Kaminsky ने 2017 में सेक्शुअल मिसकंडक्ट के आरोप लगाए थे. उसने इस कंपनी को करीब 3000 यूरो का भुगतान किया था. कंपनी ने उस मामले से जुड़ी खबरे छापने वालों को निजता के कानून का हवाला देते हुए नोटिस भेजा.

इसी तरह मार्च 2021 में कैलिफोर्निया के एक आंत्रप्रेन्योर Serhat Gumrukcu ने भी Eliminalia को हायर किया था. कंपनी का एक वाइट कॉलर फ्रॉड से जुड़ी खबरों को हटाने का काम मिला था, जो 2017 में हुआ था. एक हिट मैट के जरिए हत्या कराने के मामले में Serhat Gumrukcu को पहले ही बरी किया जा चुका है. इसी कंपनी ने 2019 में David Larible नाम के इटली के एक शख्स के लिए भी काम किया, जिस पर 2017 में 14 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था.

अब काम की बात, कुछ डिलीट नहीं होता इंटरनेट से!

इस कंपनी का खुलासा करने के लिए बहुत सारे पत्रकारों की एक पूरी फौज लगी थी, तब जाकर इससे जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. यहां एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई लोगों का अतीत डिलीट हो रहा है? देखा जाए तो इंटरनेट से भले ही कोई लिंक या कोई जानकारी डिलीट कर दी जा रही हो, लेकिन असल में वह हमेशा के लिए इंटरनेट आर्काइव में पड़ी रहती है. अगर आप Wayback Machine पर जाकर सर्च करेंगे, तो डिलीट हुए लिंक को भी खोलकर उसमें मौजूद जानकारी पढ़ सकते हैं.