एंटरप्राइज के जरिए रोजगार: जानिए कैसे यह संगठन यूपी के पूर्वांचल में रोजगार सृजन को दे रहा है बढ़ावा

उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र वाराणसी और कुशीनगर जैसे शहरों में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र होने के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन कुछ समय के लिए, इस क्षेत्र को ज्यादातर एक मुद्दे के लिए जाना जाता है - बेरोजगारी।

चीनी मिलों को बंद करने और पावर लूमों की शुरूआत ने कई पारंपरिक रोजगार छीन लिए हैं, जिससे लोग कृषि में वापस आ गए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार, राज्य में औसत बेरोजगारी 2018 में लगभग 5.91 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 9.95 प्रतिशत हो गई है। यह क्षेत्र और राज्य दोनों ही कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव में पल रहे हैं।

जागृति यात्रा के को-फाउंडर और JECP शशांक मणि योरस्टोरी को बताते हैं, “अब दो इंडिया हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, और राजस्थान में भारत की जनसांख्यिकी अभी भी आबादी में उछाल से गुजर रही है, जबकि तमिलनाडु और गोवा जैसे राज्यों में गिरावट देखी जा रही है। इसलिए, देश के उत्तर और पूर्वी हिस्से में रोजगार सृजन की आवश्यकता है।”

ऐसे लीडर्स को खोजने की आवश्यकता है जो जॉब्स का निर्माण कर सकें और जागृति - एक गैर-लाभकारी धर्मार्थ संगठन जो इस देश के छोटे शहरों और जिलों में उद्यम को बढ़ावा देने के लिए पिछले 12 वर्षों से काम कर रहा है, ने इसे शुरू करने के लिए शशांक और उनकी टीम को लीड किया। इसका मुख्यालय मुम्बई में है और 2001 से उत्तर प्रदेश के देवरिया में संचालित हो रहा है। इसका उद्देश्य पूर्वांचल जैसे मध्यम आय वाले क्षेत्रों में रहने वाले युवा भारतीयों को उद्यम करके विकास का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करना है।

उन्होंने आगे कहा, "हम मध्य-आय वाले भारत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो लगभग 800 मिलियन लोग हैं जो टियर II और III जिलों में रहते हैं। वे न तो अमीर हैं और न ही बहुत गरीब हैं, इसलिए वे उद्यम के जरिए भारत का निर्माण करेंगे।" जागृति यात्रा | चित्र साभार: जागृति पूर्वांचल ही क्यों? लगभग 60 मिलियन लोगों का घर, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग ज्यादातर कृषि, प्रेषण, और सूक्ष्म और लघु व्यवसायों पर आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है।

इन वर्षों में, रोजगार की आवश्यकता ने कई कुशल और अकुशल श्रमिकों को महानगरीय शहरों में स्थानांतरित करने और घर वापस भेजने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि, कोरोनावायरस महामारी के आर्थिक नतीजे ने एक लाख प्रवासी श्रमिकों को इस क्षेत्र में वापस लाया है।

शशांक बताते हैं, “यह एक पिछड़ा क्षेत्र है; कोरोनावायरस स्थानीय अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर सकता है। अगर प्रवासियों के 30 प्रतिशत वापस आ गए हैं, तो भी प्रेषण नहीं है। इसलिए, स्थानीय, आर्थिक और प्रणालीगत कुछ बनाने की जरूरत है।”

कृषि-आधारित उद्योगों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर असर पड़ने से रिवर्स माइग्रेशन में $ 300 मिलियन की गिरावट की उम्मीद है। कमजोर उपभोक्ता भावना के कारण परिधान और हस्तकला जैसे महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ता है। जागृति यात्रा उद्यम निर्माण के लिए, जागृति ने छोटे शहरों और गांवों को समझने और बनाने के लिए 2008 में जागृति यात्रा शुरू की। यह 500 युवाओं को हर साल 15 दिनों के लिए देश भर में ट्रेन यात्रा पर ले जाता है।

शशांक बताते हैं, “हम इन प्रेरणादायक भूमिका मॉडल पर जाते हैं, जो उन जगहों पर रहते हैं जो आवश्यक रूप से अच्छी तरह से कवर नहीं हैं। हम इन युवाओं को प्रेरित करते हैं जो 20-27 वर्ष की आयु के हैं, जिनमें से 40 प्रतिशत महिलाएं हैं।”

लगभग 5,500 उद्यमियों ने यात्रा में भाग लिया है - जिनमें से 71 प्रतिशत ने कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों, सेवा उद्योगों, सामाजिक उद्यमों, हस्तकला और परिधान जैसे उद्यमों में और डिजिटल स्पेस में उद्यम करना चाहा है।

एंटरप्राइज इवेंट ने 2001 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) के तहत चलाए जा रहे कौशल विकास केंद्र की संस्था को भी प्रेरित किया है। इसने टियर II और III जिलों में उद्यमियों का एक नेशनल इकोसिस्टम भी बनाया है, जिसकी पहचान पूर्वांचल में 2,300 सक्रिय महिला लीडर्स ने 17 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान किया और एमएसएमई को तत्काल मेंटरशिप राहत प्रदान की।

वह बताते हैं, "20 करोड़ रुपये का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट तीन साल पहले बंद होने वाला था। हमने उन्हें अपने विंग में ले लिया, उन्हें पुनर्जीवित किया और निवेशकों ने उद्यम में 40 लाख रुपये की पूंजी इंजेक्ट की। 5,000 किसान उस प्लांट पर निर्भर थे।" जागृति यात्रा हर साल 15 दिनों के लिए देश भर में 500 युवाओं को ट्रेन यात्रा पर ले जाती है। जागृति एंटरप्राइज सेंटर - पूर्वांचल देवरिया में अगस्त 2021 तक लॉन्च होने की उम्मीद है, जागृति एंटरप्राइज सेंटर - पूर्वांचल (JECP) एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा जो अधिक नौकरियां पैदा कर सके। JECP परिसर एक बरगद के पेड़ के आसपास बनाया जाएगा जो उद्यम विकास के माध्यम से आर्थिक सुधार के लिए एक प्रतीक के रूप में कार्य करता है।

आशीष ने संक्षेप में कहा, “ज्यादातर फंडिंग, जैसे सीएसआर या मार्केट कनेक्ट, बेंगलुरु जैसे शहरों की तुलना में वहां उपलब्ध नहीं है। हमारे पास तीन उद्देश्य हैं: लोगों की मानसिकता को बदलना, एक इकोसिस्टम बनाना, और इस क्षेत्र में पैसा और उद्योग लाना।”

JECP तीन व्यापक प्रक्रियाओं - इंस्पीरेशन, इनक्यूबेशन और इनोवेशन के तहत काम करता है।

यह स्थानीय भूमिका मॉडल और पीयर-टू-पीयर इंटरैक्शन के माध्यम से प्रेरक उद्यम पर केंद्रित है। यह उद्यमशीलता के माध्यम से स्टार्टअप कंपनियों का समर्थन करेगा, यात्रिज़ के राष्ट्रीय और वैश्विक नेटवर्क से उद्यमों को जोड़कर, इनक्यूबेटेड एंटरप्राइजेज को आर्थिक रूप से समर्थन देता है, और इनक्यूबेशन के लिए एक स्थानीय इकोसिस्टम अनुकूल बनाता है। जागृति एंटरप्राइज सेंटर - पूर्वांचल के अगस्त 2021 तक चालू होने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए, हमारे पास एक मोची है, जिसे देवरिया में बहुत अच्छा व्यवसाय मिला था, लेकिन पीड़ित था। हमारा एक कार्यक्रम है जहां आप हमारे पास पहुंच सकते हैं, हमें अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं और हम आपको जागृति यात्रा समूह के एक संरक्षक से जोड़ देंगे। इसलिए, संरक्षक ने जीएसटी समस्या को हल करने और प्रगति करने के लिए मोची को निर्देशित किया, " आशीष बताते हैं।

यह केंद्र महिलाओं के उद्यम, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, कृषि प्रसंस्करण, शहरीकरण और हस्तकला और परिधान - में विभाजित छह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) के माध्यम से इनोवेशन को उगलने की उम्मीद करता है।

महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि जागृति का मानना ​​है कि बदलाव महिलाओं के माध्यम से आएगा। यह उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 17 लाख महिलाओं के अपने नेटवर्क का उपयोग करता है।

आशीष ने बताया, “पूजा शाही ने देवरिया डिजाइन की शुरुआत की, जिसमें लगभग 100 महिलाएँ कार्यरत हैं। हम एक मशरूम किसान को भी देख रहे हैं, और महिलाओं के नेतृत्व में एक सैनिटरी पैड वितरण नेटवर्क बना रहे हैं। हम एक नर्सिंग होम बना रहे हैं। ये ऐसी चीजें हैं, जिन्हें आप सिर्फ बीज-कोष में डालकर नहीं कर सकते।” JECP परिसर की ज़ोनिंग योजना यह क्षेत्र को आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित करने के लिए गुणक प्रभाव पर भी निर्भर करता है - लीडर्स से क्षेत्र में अपने इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहने के बजाय, एक टीयर I शहर में जेईसीपी की प्राथमिकता अब संभावित व्यावसायिक अवसरों को चलाकर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क को मजबूत करना है।

केंद्र को अगले 10 वर्षों में पूर्वांचल के 12 जिलों में 350 करोड़ रुपये निवेश की उम्मीद है। यह 40,000 मौजूदा व्यवसायों और स्टार्टअप्स को लक्षित करेगा।

95 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली, जागृति को पहले ही 5 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।

इस वर्ष 15 अगस्त को, जागृति ने देवरिया जिले में जागृति अटल कम्यूनिटी इनोवेशन सेंटर (JCIC) का भी शुभारंभ किया। यह NITI Aayog द्वारा समुदाय-संचालित इनोवेशन शुरू करने और अंडरस्कोर क्षेत्र में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए समर्थित है। पहल के लिए, जागृति को 2.5 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई है।

उनका कहना है, "हम स्थानीय क्षेत्रों के लिए योजना बना रहे हैं ताकि लोग बेरोजगारी, स्कूली शिक्षा की कमी और खराब बुनियादी ढांचे के कारण उन जिलों से दूर न भागें।"

