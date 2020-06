प्लास्टिक कचरा आज सबके लिए चुनौती है और इस बीच अब जल शक्ति मंत्रालय लोगों से बांस की बनी बोतलों का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहा है। (चित्र साभार: सोशल मीडिया)

एक ओर जहां पूरा विश्व प्लास्टिक कचरे की बढ़ती हुईं चुनौती से निपटने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अब लोगों के बीच वैकल्पिक साधनों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। गौरतलब है कि सिर्फ भारत में रोजाना कई मीट्रिक टन कचरा इकट्ठा होता है, जिसे डिस्पोज़ करना उतना ही मुश्किल हो जाता है।

प्लास्टिक काफी लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बनी रही, लेकिन इसने पर्यावरण को बहुत से नुकसान दिये हैं। खाने की प्लेट से लेकर पानी की बोतल तक सब कुछ प्लास्टिक में नज़र आता है, हालांकि अब जल शक्ति मंत्रालय लोगों से बांस की बनी बोतलों का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहा है।

मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, “बांस से बनी पानी की बोतलें। ये सौ प्रतिशत लीक प्रूफ होने के साथ हमारे जीवन में प्लास्टिक बोतलों के उपयोग को घटाने की तरफ पहला कदम है। ये अब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर मौजूद हैं, जिसे आप वहाँ से खरीद सकते हैं।”

गौरतलब है कि बांस से बनी बोतलों में भरकर पानी पीना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। इसमें रखा पानी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो डीएनए क्षति को कम करने में मदद करता है।

यह पानी आपकी त्वचा, बालों और हड्डियों के लिए भी लाभकारी है, साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है।

ऑनलाइन स्टोर पर ये बोतल आपको 350 रुपये में मिल जाएगी। बांस से बनी इन बोतलों का उपयोग कर आप प्रकृति की रक्षा करने में अपना सक्रिय योगदान दे सकते हैं।

