20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जानिए किस क्षेत्र को कितना रुपया मिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कोरोनावायरस की वजह से लॉकडाउन झेल रहे देश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था। इसी आर्थिक पैकेज को लेकर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पैकेज के बारे में विस्तार से बताया। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (फोटो साभार: सोशल मीडिया)

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पीएम मोदी ने एक व्यापक दृष्टि रखी, और उस दृष्टि को समाज के कई वर्गों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद रखा गया।

उन्होंने कहा, मूल रूप से यह विकास को बढ़ावा देने और एक बहुत ही आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है और इसीलिए इस पूरी पहल को #AtmanirbharBharatAbhiyan कहा जाता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ हैं- अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचा, प्रणाली, जनसांख्यिकी और माँग।

उन्होंने कहा, आज #EconomicPackage के 16 अलग-अलग उपाय हैं, जिनमें से 6 एमएसएमई से संबंधित हैं, 2 ईपीएफ से संबंधित, 2 एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एमएफआई से संबंधित है, 1 डिस्क पर, 1 ठेकेदारों पर, 1 अचल संपत्ति पर और कर उपायों पर 3 हैं।

उन्होंने कहा, लोकल ब्रांड्स को पहचान दिलाने की जरुरत है।

उन्होंने आगे कहा, पीएम फसल योजना, पीएम किसान योजना के जरिये किसानों को पहुँचाया गया।

उन्होंने कहा, रिफॉम्स के जरिये आम जनता और गरीबों के खातों में सीधे पैसा पहुँचाया जा रहा है।

भारत की दवा कंपनियों ने दुसरे देशों को दवाईयां भेजी, जिसकी दुनिया भर ने सराहना की। ये बात केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही।

उन्होंने कहा, 41 करोड़ बैंक खातों में DEBT खातों में पीएम गरीब कल्याण योजना के जरिये पैसे भेजे गए। दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए पेंशन दी गई। गैस सीलेंडर भी गरीबों को उपलब्ध कराए गए। आयुष्मान भारत योजना के जरिये लोगों का इलाज करवाया गया।

आरबीआई आने वाले दिनों में पैसा लेकर आएगा।

सरकार ने 5 लाख रुपये तक के सभी लंबित आयकर रिफंड जारी किए, जिससे 14 लाख करदाताओं को लाभ हुआ और इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपये स्वीकृत।

वित्तमंत्री ने कहा, हमारा ध्यान भूमि, श्रम, लिक्वीडिटी और कानून पर होगा।

80 करोड़ गरीबों को 5-5 किलों गेहूँ, चावल बाँटे गए। 8 करोड़ उज्जवला योजना धारकों के फ्री गैस सीलेंडर दिए गए। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, सूक्ष्म बीमा योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, सभी परिवर्तनकारी सुधार थे जिन्होंने गरीबों को बड़े पैमाने पर लाभान्वित किया है।

वित्तमंत्री ने आगे कहा, एक बड़ी पहल में, हम एसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के संपार्श्विक-मुक्त स्वचालित ऋणों की घोषणा करते हैं। 25 करोड़ रुपये तक के बकाया और 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले इसके पात्र हैं। यह संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण इनका 4 वर्ष का कार्यकाल 31 अक्टूबर, 2020 तक मान्य है।

इक्विटी समर्थन के साथ तनावग्रस्त एमएसएमई प्रदान करने के लिए, सरकार रुपये के प्रावधान की सुविधा प्रदान करेगी। अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ दिए जाएंगे।

यह 45 लाख MSME इकाइयों को व्यावसायिक गतिविधि फिर से शुरू करने और नौकरियों की सुरक्षा करने में सक्षम करेगा।

वित्तमंत्री ने आगे कहा, 50,000 करोड़ रुपये के फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से एमएसएमई के लिए इक्विटी इन्फ्यूजन; मदर फंड और कुछ डॉटर फंडस के माध्यम से संचालित किया जाएगा; यह MSME के आकार के साथ-साथ क्षमता का विस्तार करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, एमएसएमई की परिभाषा को संशोधित किया गया है, निवेश सीमा को संशोधित किया जाएगा, टर्नओवर के अतिरिक्त मापदंड भी पेश किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा, 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में वैश्विक निविदाएं इससे आत्मनिर्भर भारत बनेगा, फिर 'मेक इन इंडिया' की भी सेवा कर सकेगा। भारत सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अगले 45 दिनों में प्रत्येक MSME को प्राप्य सम्मान देंगे।

वित्तमंत्री ने आगे कहा, वित्तीय तनाव को कम करने के लिए, व्यवसायों को वापस काम पर लाने के लिए, सरकार ने व्यापार और श्रमिकों के लिए ईपीएफ समर्थन जारी रखने का निर्णय लिया है, जो 3 और महीनों के लिए 2,500 करोड़ रुपये की लिक्वीडिटी राहत प्रदान करेगा। ईपीएफओ द्वारा अगले 3 महीनों के लिए कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का पीएफ योगदान मौजूदा 12% से 10% तक कम हो जाएगा।

कर्मचारियों के लिए अधिक वेतन लेने और नियोक्ताओं को पीएफ के भुगतान में राहत देने के लिए, 3 महीने के लिए कारोबारियों और श्रमिकों के लिए ईपीएफ योगदान कम किया जा रहा है, जिसमें लिक्वीडिटी सहायता 6750 करोड़ रुपये है।

सरकार ने एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष लिक्वीडिटी योजना शुरू की।

सरकार ने एनबीएफसी के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 के माध्यम से 45,000 करोड़ रुपये की लिक्वीडिटी इनफ्यूजन की घोषणा की।

बिजली वितरण कंपनियों को 90 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे, इसकी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, राजस्व में गिरावट और अभूतपूर्व नकदी प्रवाह की समस्या का सामना कर रहे DISCOMs को एक राहत देने के लिए, सरकार ने 90 हजार करोड़ रुपये लिक्वीडिटी इंजेक्शन की घोषणा की है। ठेकेदारों को एक बड़ी राहत में, सभी केंद्रीय एजेंसियों को ठेकेदार को लागत के बिना, निर्माण और माल और सेवाओं के अनुबंध को पूरा करने जैसे दायित्वों के बिना, 6 महीने तक का विस्तार प्रदान करने की घोषणा सरकार ने की है।

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और उनके विनियामक प्राधिकरणों को 25 मार्च, 2020 को या उसके बाद समाप्त होने वाली सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्णता तिथि को 6 महीने तक पूरा करने की सलाह देगा।

नॉन रेजीडेंट सेलेरिड लोगों के लिए टीडीएस और टीसीएस रेट्स में 25 फीसदी की कटौती की गई है। इससे 50 हज़ार करोड़ रुपये का लाभ लोगों को मिलेगा।

अन्य उपायों के अलावा, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी आयकर रिटर्न की देय तिथि को 31 जुलाई, 2020 और 31 अक्टूबर, 2020 से 30 नवंबर, 2020 तक और 30 सितंबर, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 तक के टैक्स ऑडिट से बढ़ा दिया जाएगा।

सभी चैरिटेबल ट्रस्टों और गैर-कॉर्पोरेट व्यवसायों और व्यवसायों के लिए लंबित रिफंड जिसमें प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी और को-ऑपरेटिव शामिल हैं, तुरंत जारी किए जाएंगे। Also Read पीएम मोदी ने की 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा, साथ ही नए नियमों के साथ लागू होगा लॉकडाउन 4

(Edited by रविकांत पारीक)

