फिनटेक स्टार्टअप EMTECH ने Matrix Partners India की अगुवाई में जुटाए 4 मिलियन डॉलर

EMTECH Solutions Inc ने BTN, VestedWorld, Equity Alliance and Lofty Inc जैसे वैश्विक निवेशकों की भागीदारी के साथ Matrix Partners India के नेतृत्व में 4 मिलियन डॉलर जुटाए हैं. इस फंडिंग का उपयोग केंद्रीय बैंकों और फिनटेक कंपनियों के लिए इसके इन्फ्रास्ट्रक्चर टूल्स के निरंतर विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा.

EMTECH अपने एपीआई के नेतृत्व वाले नियामक सैंडबॉक्स के साथ कई केंद्रीय बैंकों के लिए फिनटेक की नियामक समीक्षा प्रक्रिया को बदलने में मदद करती है. आधुनिक, सुरक्षित और स्केलेबल समाधान प्रदान करने पर ध्यान देने के साथ, EMTECH बढ़ते फिनटेक मार्केट का लाभ उठाने के लिए उन्हें आवश्यक उपकरणों से लैस करता है. छह केंद्रीय बैंकों के साथ, कंपनी तेजी से खुद को मार्केट लीडर के रूप में स्थापित कर रही है, केंद्रीय बैंकों और फिनटेक को जोड़ रही है, जबकि ट्रैफिक को कम कर रही है और डेवलपर-फ्रैंडली वातावरण को बढ़ावा दे रही है.

EMTECH ने DLT और ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके Regtech और CBDC स्टैक समाधान सफलतापूर्वक विकसित किया है. विशेष रूप से, इन समाधानों को घाना, नाइजीरिया और बहामास के केंद्रीय बैंकों द्वारा तैनात और उपयोग किया गया है, जो उनके Regtech और CBDC एजेंडे को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं. इसके अलावा, कंपनी उन क्षेत्रों में फिनटेक के साथ भी काम करती है, जो नियामक और नवाचार दोनों दृष्टिकोण से मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है.

Noemis Ventures, Octerra Capital और 500 Global सहित अन्य द्वारा समर्थित, चार साल पुराना स्टार्टअप EMTECH के रेगटेक और CBDC स्टैक के विकास को आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग का उपयोग करेगा. इसके अलावा, कंपनी इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विस प्रोडक्ट्स की रेंज के विकास को प्राथमिकता देगी.

फंडरेज़ पर बोलते हुए EMTECH के फाउंडर और सीईओ, कार्मेल कैडेट ने बताया, “EMTECH द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने से फाइनेंस का लोकतंत्रीकरण संभव हो जाता है, जिससे सभी आकार के व्यक्तियों और व्यवसायों में वित्तीय स्वतंत्रता और समावेशिता आती है. अपने निवेशकों के समर्थन से, हम अपनी वृद्धि में तेजी लाने, अपने प्रोडक्ट्स की पेशकश में विविधता लाने और वित्तीय सेवाओं के परिदृश्य में परिवर्तनकारी बदलाव जारी रखने के लिए अच्छी स्थिति में हैं."

Matrix Partners India के प्रिंसिपल आकाश कुमार ने कहा, “विनियमित CBDC के रूप में डिजिटल एसेट्स और प्रोग्राम योग्य मुद्रा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकती है. CBDC के लिए ब्लॉकचैन संचालित फिनटेक इन्फ्रा को आकार देने और फिनटेक विनियमन के समाधान के लिए EMTECH का दृष्टिकोण आकर्षक है और हम उनकी यात्रा में उनके साथ साझेदारी करने के लिए उत्साहित हैं."

EMTECH दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के साथ ऐसे समाधान देने के लिए काम करेगा जो उनके नियामक और इनोवेशन एजेंडे को बढ़ावा देंगे.