यह फिटनेस स्टार्टअप आपके घर पर प्रदान करता है इंटरैक्टिव सोशल वर्कआउट

बेंगलुरु स्थित ओगा फिट एक ऑन-डिमांड डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से इंटरएक्टिव, गैमिफाइड और कम्युनिटी से प्रेरित वर्कआउट ऑफर करता है। आशीष रावत, ओगा फिट के संस्थापक

हम में से कई लोगों के लिए एक फिटनेस स्टूडियो में दोस्तों के साथ वर्कआउट करना हमें प्रेरित करता है, जबकि दूसरी तरह लंबे समय तक काम करने और व्यस्त कार्यक्रम के कारण नियमित व्यायाम भी करना भी हमारे लिए बेहद मुश्किल हो जाता है।

जबकि कई डिजिटल समाधानों ने ऑन-डिमांड वर्कआउट की पेशकश करके इस समस्या को हल करने की कोशिश की है, लेकिन अक्सर उनके पास महत्वपूर्ण तत्व की कमी होती है, जो स्टूडियो वर्कआउट मजेदार बनाता है और वो है एक दूसरे से इंटेरैक्ट होना।

अत्यधिक इंगेजिंग कम्यूनिटी संचालित वर्कआउट लाने के मिशन के साथ आशीष रावत ने 2017 में ओगा फिट की स्थापना की थी। बेंगलुरु में स्थित ओगा फिट एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जो यूजर के घर के आराम से इन-स्टूडियो कसरत का अनुभव प्रदान करता है। मंच के माध्यम से यूजर दुनिया भर के प्रशिक्षकों से सीधे तौर पर योग, नृत्य और फिटनेस सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला से अपनी वर्कआउट दिनचर्या को अनुकूलित कर सकते हैं।

आशीष योरस्टोरी को बताते हैं, "हमारी मालिकाना गति तुलना तकनीक वास्तविक समय में ट्रेनर के साथ यूजर के मूवमेंट की तुलना करती है, कि क्या सही या गलत हो गया है।" यह कैसे काम करता है? ओगा फिट के लिए यूजर्स को कैमरे के साथ एक डिवाइस की आवश्यकता होती है। यह एक लैपटॉप, फोन या स्मार्ट टीवी हो सकता है।

यूजर्स को ओगा फिट वेबसाइट पर साइन अप करना होगा और उस सामग्री (प्री-रिकॉर्डेड वीडियो) का चयन करना होगा जिसके साथ वे कसरत करना चाहते हैं। यूजर या तो अकेले सत्र का विकल्प चुन सकते हैं या दूसरों को मंच पर आमंत्रित कर सकते हैं।

एक बार सत्र शुरू होने के बाद, ओगा फिट यूजर के शरीर के 17 अलग-अलग जोड़ों से मूवमेंट को पकड़ लेता है और इसकी तुलना ट्रेनर वीडियो से करता है। यह रियल टाइम स्कोर बनाता है जहां यूजर देख सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति कैसा प्रदर्शन कर रहा है। वेब ऐप ओगा फिट ट्रैक करता है कि एक समूह वास्तविक समय में कितनी अच्छी तरह से कसरत का पालन कर रहा है। इसके लिए यह अनुभव को और बढ़ाने के लिए लीडरबोर्ड को लगातार अपडेट करता है।

ओगा फिट वास्तविक समय में दो चीजों का विश्लेषण करता है: पहला, समानता स्कोर यह निर्धारित करता है कि यूजर की चाल ट्रेनर से कितनी निकटता से मेल खाती है। दूसरा, यह विस्तृत जानकारी निकालता है जैसे कि क्या गलत हुआ और क्या बेहतर किया जा सकता था। विश्लेषण तब सत्र के बीच ऑडियो या वीडियो प्रारूप में यूजर्स के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

प्रत्येक सत्र के अंत में, यूजर्स के पास कसरत के बाद के डेटा तक पहुंच होती है, जो उनकी फिटनेस के बारे में देता है कि वो दोस्तों से इस मामले में कैसे पीछे हैं? ओगा फिट ही क्यों? आम तौर पर ऑनलाइन सत्र का संचालन करते समय एक प्रशिक्षक को यूजर्स को प्रशिक्षण देते समय सभी वीडियो फीड का ट्रैक रखना मुश्किल हो सकता है। ओगा फिट यह सुनिश्चित करके अनुभव को बढ़ाता है कि प्रशिक्षकों को डेटा तक पहुंच है कि यूजर कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं।

आशीष के अनुसार भले ही डिजिटल समाधान एक समान अनुभव प्रदान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे जिस बड़ी बाधा का सामना करते हैं वो है एक तरफ़ा संचार, जिसके कारण प्रशिक्षक यह नहीं देख सकते हैं कि यूजर्स क्या कर रहे हैं।

वह कहते हैं: "हमने यूजर और प्रशिक्षक मूवमेंट को ट्रैक करने और उनकी तुलना करने के लिए एक गति तुलना प्रणाली का उपयोग करके यूजर की मुद्राओं, दोहराव और अन्य पर वास्तविक समय प्रतिक्रिया देने के लिए इस समस्या को हल किया है। इसे संपूर्ण अनुभव को समुदाय के साथ डिज़ाइन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूजर सबसे प्रेरक और आकर्षक वर्कआउट अनुभव के लिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर कसरत कर सकें।”

ओगा फिट न केवल फिटनेस रूटीन के विभिन्न रूप प्रदान करता है, बल्कि अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रूटीन को करने के लिए यूजर्स को सही तरीके से सलाह भी देता है।

वर्तमान में पूरे उत्पाद का उपयोग फ्री है लेकिन टीम एक मासिक सदस्यता मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है।

आशीष रावत, ओगा फिट के संस्थापक Also Read महान क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स ने भारत में लांच किया एआई-आधारित आयुर्वेद प्लेटफॉर्म अब तक का सफर आशीष ने 13 साल की उम्र में कोडिंग शुरू कर दी थी और तब उन्होने अपने पसंदीदा खेलों के लिए मॉड और मैप बनाए। वह वीडियो गेम और उनके द्वारा दिए गए अनुभव से मोहित हो गए। अद्भुत डिजिटल अनुभव बनाने के अपने लक्ष्य के साथ वह साउथ वेल्स विश्वविद्यालय से कंप्यूटर गेम्स डेवलपमेंट में स्नातक करने के लिए यूके भी गए।

भारत लौटने के बाद उन्होंने अत्याधुनिक तकनीकों जैसे एआर, वीआर, और उन्नत कंप्यूटर विज़न तकनीकों का उपयोग करके समस्याओं को हल करने के लिए अलग-अलग स्टार्टअप के साथ काम करना शुरू किया।

चूंकि उनकी नौकरी ने उन्हें लंबे समय तक डेस्क से बांधे रखा, इसलिए उनके लिए एक स्वस्थ कसरत दिनचर्या को बनाए रखना बेहद मुश्किल था। हालाँकि उन्हें अपने स्थानीय क्रॉसफिट स्टूडियो में कसरत करने में बहुत मज़ा आया, लेकिन वे अपने अनियमित काम के कार्यक्रम के कारण वहाँ नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो पाए।

तब उन्होंने विभिन्न डिजिटल फिटनेस समाधानों के साथ कोशिश की लेकिन उन्होंने पाया कि वे उनके लिए एक समान कसरत अनुभव देने में विफल रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीकों के साथ काम करने के बाद वह जानते थे कि एक बेहतर समाधान मौजूद हो सकता है जो कहीं भी गुणवत्ता स्टूडियो कसरत का अनुभव दे सकता है। इस प्रकार आशीष ने एक अत्यंत संवादात्मक, आकर्षक और समुदाय संचालित कसरत समाधान तैयार किया।

उन्होंने कई प्रशिक्षकों, योगियों और योग और फिटनेस स्टूडियो के सीईओ से मिलकर बेहतर ढंग से समझा कि उनके वर्कआउट अनुभव को आकर्षक बनाने के लिए क्या किया। धीरे-धीरे, इसने ओगा फिट के निर्माण का नेतृत्व किया।

सही टीम और साझीदार हासिल करना आशीष के लिए एक चुनौती थी, लेकिन वह कहते हैं कि वह भाग्यशाली रहे हैं कि उन्होने एक टीम को काम पर रखा है जिसके साथ वह अपनी दृष्टि साझा कर सकते हैं और जो कंपनी को आगे ले जा सकती है।

आज आशीष 12 अन्य लोगों के साथ मिलकर ओगा फिट टीम बना रहे हैं। टीम बेंगलुरु और यूक्रेन में आधारित है। फिटनेस बाजार स्टैटिस्टा के अनुसार, भारतीय फिटनेस बाजार से राजस्व वित्त वर्ष 2020 में कुल 1,786 मिलियन डॉलर था। यह 5.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप 2024 तक बाजार की मात्रा 2,189 मिलियन डॉलर हो जाएगी।

डिजिटल फिटनेस बाजार हमेशा एक ऊपर की ओर बढ़ता रहा था, लेकिन हाल ही में लॉकडाउन ने ग्राहक को इसे अपनाने में तेजी का संचार किया है। 100 बिलियन डॉलर का जिम उद्योग अनिवार्य रूप से रातों रात डिजिटल हो गया है।

ओगा फिट FitPlan, Fiit, BeachBodyOnDemand, Les Mills On Demand, Cure.Fit और Sarva के साथ प्रतिस्पर्धा करता है।

अब तक स्टार्टअप ने पीवाई कैपिटल, सर्व योग और इंफ़्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स के सीईओ डेविड गिम्पाओलो जैसे नेताओं से फंडिंग में 670,000 डॉलर जुटाए हैं।

टीम एक साथ कई देशों में अपने उत्पाद को लॉन्च करने की योजना बना रही है और दुनिया भर के कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों को ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया में है। यह एक लाइव मार्केटप्लेस बनाने पर भी काम कर रहा है ताकि प्रशिक्षकों और फिटनेस प्रभावितों को क्लाउड पर अपना स्टूडियो बनाने और अपने प्रशंसकों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाया जा सके।

