माधुरी दीक्षित और मौनी रॉय भी पहन चुकी हैं उदयपुर स्थित इस ज्वैलरी स्टार्टअप की सिल्वर एक्सेसरीज

2019 में लॉन्च किया गया उदयपुर स्थित ऑनलाइन ज्वैलरी स्टार्टअप चोखाहार सिल्वर ज्वैलरी और एक्सेसरीज का निर्माण करता है और अब अंतरराष्ट्रीय बाजार पर नजर बनाए हुए है। जेनी चौधरी, चोखाहार की संस्थापक

झीलों का शहर और मेवाड़ के पूर्व साम्राज्य की राजधानी उदयपुर इतिहास, राजघराने, महलों, संस्कृति और परंपराओं का पर्याय है।

उदयपुर की समृद्ध संस्कृति से प्रेरित होकर 2019 में जेनी चौधरी ने एक ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटप्लेस चोखाहार को लॉन्च किया, जो सिल्वर ज्वैलरी की रेंज पेश करता है। 27 साल की जेनी कहती हैं, “हमारे चांदी के आभूषण संग्रह रॉयल्टी, ऑपुलेंस और लक्जरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर पीस हमारी विरासत से प्रेरित है। हमने एक्सेसिबिलिटी और पहुंच के मुद्दे को हल करने के लिए ऑनलाइन सिल्वर ज्वेलरी स्टोर शुरू किया और लोगों के लिए अपने घरों के आराम से खरीदना आसान बना दिया।”

सिल्वर ज्वेलरी स्टार्टअप ने माधुरी दीक्षित और मौनी रॉय सहित भारतीय हस्तियों और अभिनेताओं के लिए चांदी का सामान उपलब्ध कराया है। अतीत से जुड़ाव अहमदाबाद से वित्त में एमबीए स्नातक जेनी ने नवंबर 2018 तक एस एंड पी ग्लोबल के साथ काम किया, लेकिन फैशन और ज्वैलरी के लिए उनके प्यार ने चोखाहार के विचार को जन्म दिया, जो 'चोखा' शब्द से अपना नाम आकर्षित करता है, जिसका मारवाड़ी में अर्थ है 'सर्वश्रेष्ठ' और 'हार', जो आभूषण का प्रतीक है।

चोखाहार ज्वैलरी पहने हुए माधुरी दीक्षित-नेने

जेनी एक ऐसे परिवार से है जो लंबे समय से चांदी के आभूषणों का कारोबार कर रहा है। उनके पिता और चाचा उदयपुर के एक प्रतिष्ठित स्टोर सिल्वर आर्ट पैलेस में 1980 से आभूषणों का निर्माण और बिक्री कर रहे हैं।

चोखाहार ने अपनी यात्रा की शुरुआत “समृद्ध भारतीय परंपराओं और संस्कृति के साथ आधुनिक महिलाओं को फिर से जोड़ने के उद्देश्य” से की। ज्वैलरी स्टार्टअप की शुरुआत 20 लाख रुपये के निवेश से हुई थी। जेनी कहती हैं, "हम सभी प्राचीन महलों और उनकी समृद्ध जीवनशैली की गाथाएँ सुनते हुए बड़े हुए हैं। भारत के गहन इतिहास और विविध संस्कृतियों ने हमें प्रभावित किया। हमने एक चांदी के आभूषण की दुकान के साथ आने के बारे में सोचा जो भारतीय परंपराओं से बहुत प्रेरित और प्रभावित है।”

चोखहार स्टोर में मौनी रॉय चोखाहार चांदी के सामान की एक श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें झुमके, हार, अंगूठियां, कंगन, चूड़ियाँ, हाथ के कफ, पैर के कड़े और चंगुल शामिल हैं।

स्टार्टअप होम डेकोर आइटम जैसे कि दर्पण, चांदी के फ्रेम, दीवार पैनल, ट्रे, प्रार्थना आइटम और बहुत कुछ प्रदान करता है। कीमतें चांदी के इस्तेमाल की मात्रा और कारीगरी पर निर्भर करती हैं।

मैनुफेक्चुरिंग प्रक्रिया पर विस्तार से बात करते हुए जेनी कहती है, “हमारा संग्रह उदयपुर में तैनात कुशल स्थानीय कारीगरों के निर्माण लेखों और शुद्ध चांदी के सामानों को क्यूरेट करने का सही मिश्रण है। जिस समय ग्राहक एक ऑर्डर देता है, हम लॉजिस्टिक के आधार पर पूरे भारत में लगभग 15 दिनों के भीतर डिलीवर करते हैं। ”

यदि किसी ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताएं हैं और वह आभूषण का टुकड़ा या उत्पाद कस्टमाइज्ड करना चाहता है, तो स्टार्टअप एक महीने में डिलीवरी करता है। ज्वैलरी मार्केट भारत का रत्न और आभूषण सेक्टर दुनिया के सबसे बड़े में से एक है, जो वैश्विक आभूषण की खपत में लगभग 29 प्रतिशत का योगदान देता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (IBEF) की एक रिपोर्ट के अनुसार, बाजार का आकार 2025 तक 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।

सिल्वर ज्वैलरी के बाजार में कई खिलाड़ी हैं जिनमें जयपुर, सिल्वरलाइन ज्वेलरी, अहिल्या ज्वेल्स और कई छोटे सामाजिक कमर्शियल स्टार्टअप शामिल हैं।

कई खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना और एक निशान बनाना चोखाहार के लिए एक चुनौती है।

जेनी कहती हैं, “कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच रहना आसान नहीं है। हम और अधिक प्रयास करना जारी रखते हैं और उचित मूल्य पर चांदी के असामान्य आभूषणों की पेशकश करते हैं। हम हमेशा विकसित होती प्रवृत्तियों के शीर्ष पर बने रहने और आधुनिक महिलाओं को आकर्षित करने वाले डिजाइन बनाने की माँगों पर टिके रहते हैं।" चोखाहार सुविधाजनक खरीदारी अनुभव और विशेष रूप से चांदी के गहने के मामले में खुद को परिष्कृत करना जारी रखता है।

जेनी का मानना है कि शुद्ध चांदी के आभूषणों के स्टार्टअप के लिए हाथ से तैयार किए गए संग्रह से इसे बाजार में खड़ा होने में मदद मिलती है।

वह कहती हैं, "हमारे विशेषज्ञ शिल्प कौशल, बढ़िया डिटेलिंग और सुंदर जटिल कार्य, जो बीते युग के महलों की भव्यता से प्रेरित हैं और हमें अद्वितीय बनाते हैं।" वह कहती हैं, “इसके अलावा, हम उन दुकानों से शुद्ध चांदी में सामान खरीदते हैं जो इस उद्योग में 30 से अधिक वर्षों से काम कर रहे हैं। उनके पास बढ़िया चांदी के गहने बनाने का व्यापक अनुभव है। पारंपरिक डिजाइनों को आधुनिक डिजाइनों में बदलने की हमारी क्षमता हमें दूसरों से अलग करती है।'' ग्राहकों का रुझान आमतौर पर, चोखाहार उत्पाद को 25 से अधिक आयु वर्ग में लक्षित किया जाता है, जिसके अधिकांश ग्राहक भारत में टीयर I और टियर II शहरों में हैं।

जेनी कहती हैं, “शुरुआत में हमने सोशल मीडिया, विशेष रूप से इंस्टाग्राम पर ध्यान केंद्रित किया था और फिर हमने एसईओ और ऑर्गेनिक विकास को लेकर वेबसाइट पर अपना काम किया। हमने जनवरी 2020 से काफी विकास देखा है।” स्टार्टअप को तब से 100 ऑर्डर मिले हैं, जिनका औसत ऑर्डर आकार 5,000 रुपये से 6,000 रुपये है। चोखहार अपने स्वयं के मैनुफेक्चुरिंग यूनिट के साथ-साथ अन्य कारीगरों से चांदी के सामान का लेता है। यह स्थापना के वर्ष से राजस्व में 30 प्रतिशत की वृद्धि देखने का दावा करता है।

जेनी मानते हैं कि COVID-19 महामारी के बीच, आवश्यक उत्पादों पर ध्यान बढ़ा है और लक्जरी उत्पादों की मांग कम हो गई है।

हालांकि टीम, जो कि पूंजी और राजस्व को व्यवसाय में वापस ला रही है, इसका मानना है कि यह समय बदल जाएगा और आगे की वृद्धि जारी रहेगी। चोखाहार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहुंच का विस्तार करने की भी योजना बना रहा है।

जेनी कहती हैं, "हम निकट भविष्य में जैविक पहुंच और इन्फ़्लुएन्सर मार्केटिंग के लिए आक्रामक रूप से काम करने की योजना बना रहे हैं। हमारा उद्देश्य ब्रांड मूल्य में सुधार करना और व्यापक दर्शकों तक पहुंचना है। हम अपनी शिल्प कौशल और बेहतरीन डिटेलिंग से लोगों को जागरूक करने के लिए विदेश में अतिरिक्त मील तक जाएंगे।"

