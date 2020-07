ईको-टूरिज्म के माध्यम से ओडिशा में ग्रामीणों को हर साल 1 करोड़ रुपये कमाने में सक्षम बना रही है यह वन अधिकारी

महानदी नदी के करीब स्थित मुदुलीगड़िया - ओडिशा के नयागढ़ जिले का एक छोटा सा गाँव पूरी तरह से आत्मनिर्भर और पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए जाना जाता है, यह गांव जिले में कई अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण बनकर उभर रहा है।

महानदी वन्यजीव प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी अंशु प्रज्ञान दास ने अपने सरासर दृढ़ संकल्प और समर्पण के जरिए यह संभव किया। पर्यावरण-पर्यटन परियोजना 2018 में शुरू की गई थी और दो उद्देश्यों की पूर्ति की थी - स्थानीय लोगों को आजीविका कमाने में मदद करना और वन संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाना। अंशु प्रज्ञान दास, महानदी वन्यजीव प्रभाग की प्रभागीय वनाधिकारी। बालू-बिस्तरों पर टेंट लगाने से लेकर घरों के अंदर और बाहर दीवार की पेंटिंग बनाने तक, लोगों ने मॉडल को बनाए रखने के लिये एकजुटता दिखाई । इसके अलावा, गांव ने राज्य के वन विभाग की मदद से एक पर्यावरण-विकास समिति (EDC) की भी स्थापना की है।

“गाँव की समिति ने मुझसे संपर्क किया, उनके गाँव को विकसित करने में निवेश करने के बारे में मेरी सलाह ली। तब इको-विलेज के विचार ने मेरे दिमाग में जगह बनाई, ”अंशु ने द बेटर इंडिया को बताया। आज, मुदुलीगड़िया में सभी 35 घरों में जलाऊ लकड़ी के बजाय एलपीजी का उपयोग किया जा रहा है, जो बदले में क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम कर रहा है। अंशु और उनकी टीम ने इलाके में आने वाले पर्यटकों का स्वागत करने के लिए निवासियों, पेड़ों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को सजाना के लिए प्रोत्साहित किया। गाँव को खुले में शौच मुक्त बनाने का इरादा रखते हुए, अंशु ने ग्रामीणों को शौचालय निर्माण, डस्टबिन स्थापित करने, और बेहतर जल कनेक्टिविटी बनाने में सहयोग दिया।

ईडीसी के अध्यक्ष सुमंत दास ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने ईको-टूरिज्म प्रोजेक्ट के कारण ग्रामीणों की जीवनशैली में उल्लेखनीय सुधार देखा है।

मुदुलीगड़िया के घरों की एक झलक। “इको-टूरिज्म स्पॉट्स ने स्थानीय लोगों के लिए काफी राजस्व पैदा करना शुरू किया, और वे धीरे-धीरे अपनी आजीविका कमाने के लिए वन उत्पादों पर कम निर्भर हो गए। इको-टूरिज्म का ओडिशा मॉडल भारत में एकमात्र मौजूदा समुदाय-आधारित मॉडल है, जहां पूरे पर्यटन राजस्व का 80 प्रतिशत से अधिक समुदाय को मजदूरी के रूप में वापस किया जाता है, जबकि शेष 20 प्रतिशत का रखरखाव और पर्यटन स्थलों के उन्नयन के लिए निवेश किया जाता है, " अंशु ने बताया।

अंशु के नेतृत्व में वन विभाग के पूरे वन्यजीव विंग ने गांव के अधिकांश व्यक्तियों के जीवन को बदल दिया है। इस परियोजना ने पिछले दो वर्षों में 1 करोड़ रुपये से अधिक की आय अर्जित की है, जिसमें प्रत्येक घर में लगभग 15,000 रुपये प्रति माह।

