Meta की पूर्व कर्मचारी का दावा - 'बिना कुछ किए कमाए 1.5 करोड़ रुपये'

इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, मेटा के एक पूर्व कर्मचारी ने दावा किया है कि कंपनी में हाल ही में छंटनी के मद्देनजर, उसे एक साल के लिए काम पर "कुछ नहीं" करने के लिए $190,000 (₹1.5 करोड़) का भुगतान किया गया था. (former Meta employee claimed - ‘Earned ₹1.5 cr to do nothing’)

मैडलिन मचाडो (Madelyn Machado), जो कि कंपनी में एक रिक्रूटर थी, ने कंपनी में 2021 में अपने छह महीने के कार्यकाल की जानकारी "मेटा में कुछ भी नहीं करने के लिए $ 190k का भुगतान किया जा रहा है" शीर्षक से एक टिकटॉक वीडियो में साझा की.

वीडियो में, मचाडो ने उल्लेख किया कि कंपनी उनके समय के दौरान किसी नए कर्मचारी को हायर नहीं कर रही थी.

"हम पहले छह महीनों के लिए किसी को भी हायर करने की उम्मीद नहीं कर रहे थे, यहां तक कि पहले साल भी. इस बात ने वास्तव में मेरे दिमाग को झकझोर दिया." उन्होंने वीडियो में कहा.

मैडी ने आगे कहा कि उन्होने बहुत कुछ "सीखा" है, यह कहते हुए कि मेटा में "बेस्ट ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिग" प्रक्रियाएं हैं.

मचाडो ने कहा, "लेकिन सबसे अधिक जो हमने किया, वह पागलपन था, क्या हमने इतनी सारी टीम मीटिंग की हैं. हम क्यों मिल रहे हैं? हम किसी को हायर नहीं कर रहे हैं. बस यह सुनने के लिए कि हर कोई किसी को हायर नहीं कर रहा है. और इसके अलावा, मैं एक टीम में थी जहां हर कोई नया था, इसलिए हममें से कोई भी किसी को हायर नहीं किया जा रहा था."

मचाडो ने रिपोर्ट्स को स्पष्ट करने के लिए लिंक्डइन पर पोस्ट किया, "मैंने एक वीडियो पोस्ट किया जो टिकटॉक पर वायरल हो गया है. जहां मैंने मेटा में अपने छह महीनों में कहा, मुझे किसी को हायर करने की उम्मीद नहीं थी और मैंने ऐसा नहीं किया. मचाडो ने कहा, पहले छह महीनों में बहुत कुछ सीखने को मिला."

उन्होंने कहा कि मेटा में उनकी भूमिका उतनी सरल नहीं थी, जितनी कि मीडिया में बताई जा रही है.

मेटा, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, ने बड़े पैमाने पर छंटनी के दूसरे दौर की घोषणा की है, जिसमें उद्योग में अनुमानित आर्थिक मंदी के कारण 10,000 नौकरियों में कटौती की जाएगी.

Meta ने इससे पहले नवंबर 2022 में 11 हजार के लगभग स्टाफ को कम करने की घोषणा की थी जो कि कंपनी के कुल वर्कफोर्स का लगभग 13 प्रतिशत था. 2023 के पहले महीने में विभिन्न छंटनियों के दौरान 1 लाख के लगभग कर्मचारी अपनी नौकरी गंवा चुके थे.